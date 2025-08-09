Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 9 Aug 2025 6:47 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Aug 2025 6:47 AM IST

    വയനാട് തുരങ്കപാത പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം 31ന്

    രാ​ജ്യ​ത്തെ മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ വ​ലി​യ തു​ര​ങ്ക​പാ​ത
    വയനാട് തുരങ്കപാത പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം 31ന്
    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്/​തി​രു​വ​മ്പാ​ടി: ആ​ന​ക്കാം​പൊ​യി​ൽ -ക​ള്ളാ​ടി -മേ​പ്പാ​ടി വ​യ​നാ​ട് തു​ര​ങ്ക​പാ​ത പ്ര​വൃ​ത്തി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ഈ ​മാ​സം 31ന് ​വൈ​കീ​ട്ട് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും. കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടു​നി​ന്ന് മൈ​സൂ​രു, ബം​ഗ​ളൂ​രു എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള ദൂ​രം ഗ​ണ്യ​മാ​യി കു​റ​ക്കു​ന്ന തു​ര​ങ്ക​പാ​ത യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ മ​ല​ബാ​റി​ന്റെ മു​ഖ​ച്ഛാ​യ മാ​റു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ. നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യാ​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തെ മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ വ​ലി​യ തു​ര​ങ്ക​മാ​കും ഇ​ത്.

    പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് വ​കു​പ്പ്, കി​ഫ്‌​ബി, കൊ​ങ്ക​ൺ റെ​യി​ൽ​വേ എ​ന്നീ ത്രി​ക​ക്ഷി ക​രാ​റി​ലാ​ണ് 2,134 കോ​ടി രൂ​പ ചെ​ല​വ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ക. തു​ര​ങ്ക​പാ​ത​യു​ടെ പ്ര​വൃ​ത്തി വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ള്‍ പാ​ലി​ച്ച് ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ന്‍ മേ​യ് 14, 15 തീ​യ​തി​ക​ളി​ല്‍ ചേ​ര്‍ന്ന കേ​ന്ദ്ര പ​രി​സ്ഥി​തി മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ യോ​ഗ​ത്തി​ല്‍ വി​ദ​ഗ്ധ സ​മി​തി ശി​പാ​ര്‍ശ ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. പ​രി​സ്ഥി​തി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സം​സ്ഥാ​ന വി​ദ​ഗ്ധ സ​മി​തി ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​ര്‍ച്ചി​ല്‍ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് അ​നു​മ​തി ന​ല്‍കി​യ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്.

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല​യി​ലെ ആ​ന​ക്കാം​പൊ​യി​ലി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് തു​ര​ങ്ക​പാ​ത​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള നാ​ലു​വ​രി പാ​ത ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​ന​ക്കാം​പൊ​യി​ലി​ൽ​നി​ന്ന് മ​റി​പ്പു​ഴ​യി​ലേ​ക്ക് 6.6 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ നാ​ലു​വ​രി പാ​ത​യും മ​റി​പ്പു​ഴ​യി​ൽ ഇ​രു​വ​ഴി​ഞ്ഞി​പ്പു​ഴ​ക്ക് കു​റു​കെ 70 മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​ത്തി​ൽ പാ​ല​വും നി​ർ​മി​ക്കും. മ​റി​പ്പു​ഴ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ര​ണ്ട് കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ കൂ​ടി നാ​ലു​വ​രി​പ്പാ​ത പി​ന്നി​ട്ടാ​ൽ തു​ര​ങ്ക പാ​ത തു​ട​ങ്ങു​ന്ന സ്വ​ർ​ഗം കു​ന്നി​ലെ​ത്തും. സ്വ​ർ​ഗം കു​ന്ന് മു​ത​ൽ വ​യ​നാ​ട് ജി​ല്ല​യി​ലെ ക​ള്ളാ​ടി വ​രെ 8.11 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൈ​ർ​ഘ്യ​ത്തി​ലാ​ണ് തു​ര​ങ്കം നി​ർ​മി​ക്കു​ക. തു​ട​ർ​ന്ന്, ഒ​മ്പ​ത് കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൂ​രം സ​ഞ്ച​രി​ച്ചാ​ൽ മേ​പ്പാ​ടി​യി​ലെ​ത്താം. വെ​ള്ള​രി​മ​ല, ചെ​മ്പ്ര​മ​ല എ​ന്നി​വ തു​ര​ന്നാ​ണ് തു​ര​ങ്കം നി​ർ​മി​ക്കേ​ണ്ട​ത്.

    ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​ൻ സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​യാ​ണ് തു​ര​ങ്ക നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്. അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷ സൗ​ക​ര്യം, സി.​സി.​ടി.​വി സം​വി​ധാ​നം, ബ്രേ​ക്ക്ഡൗ​ണാ​കു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ മാ​റ്റി​യി​ടാ​നു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക പാ​ത, അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ടു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ സൗ​ക​ര്യം, വാ​യു മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ നി​യ​ന്ത്ര​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ തു​ര​ങ്ക​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​കും.

    പ​ദ്ധ​തി ചെ​ല​വി​ൽ 1,341 കോ​ടി രൂ​പ തു​ര​ങ്ക​പാ​ത നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നും 160 കോ​ടി രൂ​പ അ​പ്രോ​ച്ച് റോ​ഡി​നു​മാ​ണ് വ​ക​യി​രു​ത്തി​യ​ത്. കൊ​ങ്ക​ൺ റെ​യി​ൽ​വേ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നാ​ണ് നി​ർ​വ​ഹ​ണ ഏ​ജ​ൻ​സി. തു​ര​ങ്ക​പാ​ത നി​ർ​മാ​ണ ക​രാ​ർ ഭോ​പാ​ൽ ആ​സ്‌​ഥാ​ന​മാ​യ ദി​ലി​പ് ബി​ൽ​ഡ്കോ​ൺ ലി​മി​റ്റ​ഡി​നും അ​പ്രോ​ച് റോ​ഡ് നി​ർ​മാ​ണ ചു​മ​ത​ല കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത ആ​സ്‌​ഥാ​ന​മാ​യ റോ​യ​ൽ ഇ​ൻ​ഫ്രാ​സ്ട്ര​ക്ച​ർ ക​മ്പ​നി​ക്കു​മാ​ണ്. കി​ഫ്ബി​യാ​ണ് ധ​ന​കാ​ര്യ ഏ​ജ​ൻ​സി.

    അ​തേ​സ​മ​യം, പ​രി​സ്ഥി​തി ദു​ർ​ബ​ല പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളാ​ണ് തു​ര​ങ്ക​പാ​ത ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന വെ​ള്ള​രി​മ​ല​യും ചെ​മ്പ്ര​മ​ല​യു​മെ​ന്ന​ത് ആ​ശ​ങ്ക​യാ​യി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. മ​ല തു​ര​ക്കു​ന്ന​ത് പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ​രി​സ്ഥി​തി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ ആ​ശ​ങ്ക.

