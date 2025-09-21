Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightസിദ്ധാർഥന്റെ മരണം:...
    Kerala
    Posted On
    date_range 21 Sept 2025 11:39 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Sept 2025 11:39 PM IST

    സിദ്ധാർഥന്റെ മരണം: നടപടി രണ്ടുപേരിൽ ഒതുക്കാൻ‍ നീക്കം

    text_fields
    bookmark_border
    സിദ്ധാർഥന്റെ മരണം: നടപടി രണ്ടുപേരിൽ ഒതുക്കാൻ‍ നീക്കം
    cancel

    ക​ൽ​പ​റ്റ (വ​യ​നാ​ട്): പൂ​ക്കോ​ട് വെ​റ്റ​റി​ന​റി സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ ബി​രു​ദ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ജെ.​എ​സ്. സി​ദ്ധാ​ർ​ഥ​ൻ റാ​ഗി​ങ്ങി​നി​ര​യാ​യി ദു​രൂ​ഹ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ മ​രി​ച്ച കേ​സി​ലെ വ​കു​പ്പു​ത​ല ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഡീ​നി​നും അ​സി. വാ​ർ​ഡ​നു​മെ​തി​രെ മാ​ത്ര​മാ​ക്കി മ​റ്റു​ള്ള​വ​രെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ നീ​ക്ക​മെ​ന്ന് ആ​രോ​പ​ണം.

    അ​ന്ന​ത്തെ ഡീ​ൻ ഡോ. ​എം.​കെ. നാ​രാ​യ​ണ​ൻ, അ​സി. വാ​ർ​ഡ​ൻ ഡോ. ​കാ​ന്ത​നാ​ഥ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ച് മ​റ്റു​ള്ള​വ​രെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നു​ള്ള നീ​ക്ക​മാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ഇ​രു​വ​ർ​ക്കു​മെ​തി​രെ​യു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക്ക് ബോ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് മാ​നേ​ജ്മ​ന്റെ് അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യ​ത് ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണെ​ന്നാ​ണ് ആ​ക്ഷേ​പം.

    ഡോ. ​എം.​കെ. നാ​രാ​യ​ണ​നെ ഡീ​ൻ സ്ഥാ​ന​ത്തു​നി​ന്ന് മാ​റ്റി പ്ര​ഫ​സ​റാ​യി ത​രം താ​ഴ്ത്താ​നും അ​സി. വാ​ർ​ഡ​ൻ ഡോ. ​കാ​ന്ത​നാ​ഥ​ന് സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റ​വും ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷം പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ത​ട​യ​ലി​നു​മാ​ണ് അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ങ്ങു​മെ​ന്നാ​ണ് വി​വ​രം.

    ഡോ. ​എം.​കെ. നാ​രാ​യ​ണ​നെ​യും പൂ​ക്കോ​ടു​നി​ന്ന് സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റും. ഇ​രു​വ​ർ​ക്കു​മെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ച് വി​വ​രം അ​റി​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഹൈ​കോ​ട​തി മൂ​ന്നു​മാ​സം മു​മ്പ് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. അ​നു​വ​ദി​ച്ച സ​മ​യം ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച അ​വ​സാ​നി​ക്കാ​നി​രി​ക്കെ​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടി.

    2024 ഫെബ്രുവരി 18നാണ് സിദ്ധാർഥനെ ഹോസ്റ്റലിനെ ശുചിമുറിയിൽ മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. റാഗിങ്ങിനിടെയുണ്ടായ ക്രൂരപീഡനത്തെ തുടർന്നാണ് രണ്ടാംവർഷ ബി.വി.എസ്‍സി വിദ്യാർഥിയായ സിദ്ധാർഥൻ മരിച്ചത്. ലെ​ത​ര്‍ ബെ​ല്‍റ്റ്, കേ​ബി​ള്‍ വ​യ​ര്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് സി​ദ്ധാ​ര്‍ഥ​നെ ഭീ​ക​ര​മാ​യി മ​ര്‍ദി​ച്ചെ​ന്നും വൈ​ദ്യ​സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കി​യി​ല്ലെ​ന്നും സി.​ബി.​ഐ ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ല്‍ ന​ൽ​കി​യ പ്രാ​ഥ​മി​ക കു​റ്റ​പ​ത്ര​ത്തി​ലു​ണ്ട്.

    എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് മ​ക​നെ മ​ർ​ദി​ച്ച​തെ​ന്നും പ്ര​തി​ക​ളെ ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ക്കം​മു​ത​ലേ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യെ​ന്നും മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ പലതവണ ആവർത്തിച്ചിരുന്നു. എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ നേ​താ​ക്ക​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 19 പ്ര​തി​ക​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. യൂ​നി​യ​ന്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ. ​അ​രു​ണ്‍, സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​മ​ല്‍ ഇ​ഹ്സാ​ന്‍, എ​ന്‍. ആ​സി​ഫ് ഖാ​ന്‍, കെ. ​അ​ഖി​ല്‍, സി​ന്‍ജോ ജോ​ണ്‍സ​ണ്‍, ആ​ര്‍.​എ​സ്. കാ​ശി​നാ​ഥ​ന്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ൾ. എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ നേ​താ​വാ​യ പ്ര​തി​യെ മ​ജി​സ്ട്രേ​റ്റി​ന്റെ വീ​ട്ടി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കാ​ൻ കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​പ്പോ​ൾ ഒ​പ്പം പോ​യ​ത് മു​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ​യും സി.​പി.​എം നേ​താ​വു​മാ​യ സി.​കെ. ശ​ശീ​ന്ദ്ര​നാ​യി​രു​ന്നു.

    യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ഡീ​ൻ ഡോ. ​എം.​കെ. നാ​രാ​യ​ണ​ൻ, അ​സി. വാ​ർ​ഡ​ൻ ഡോ. ​കാ​ന്ത​നാ​ഥ​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സ​സ്‌​പെ​ൻ​ഷ​ൻ പി​ൻ​വ​ലി​ച്ച് തി​രി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​ൻ മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് കൗ​ൺ​സി​ൽ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. അ​ന്വേ​ഷ​ണം ക​ഴി​യു​ന്ന​തു​വ​രെ തി​രി​ച്ചെ​ടു​ക്ക​രു​തെ​ന്ന ആവശ്യങ്ങൾക്കിടയിലും ഭ​ര​ണാ​നു​കൂ​ല എം.​എ​ൽ.​എ​യ​ട​ക്കം 12 പേ​രു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു സ​സ്​​പെ​ൻ​ഷ​ൻ റ​ദ്ദാ​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ത്ത​ത്. ആ​ൻ​റി റാ​ഗി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ തീ​രു​മാ​ന​പ്ര​കാ​രം മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക് കോ​ള​ജി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട പ്ര​തി​ക​ളാ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​തി​നി​ട​യി​ൽ പ​രീ​ക്ഷ​യെ​ഴു​താ​ൻ വെ​റ്റ​റി​ന​റി സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കി. ഹൈ​കോ​ട​തി സിം​ഗി​ൾ ബെ​ഞ്ച് വി​ധി​യെ​തു​ട​ർ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു 75 ശ​ത​മാ​നം ഹാ​ജ​രി​ല്ലാ​തി​രു​ന്നി​ട്ടും പ്ര​തി​ക​ൾ മ​ണ്ണു​ത്തി സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല കാ​മ്പ​സി​ൽ ര​ണ്ടാം വ​ർ​ഷ പ​രീ​ക്ഷ​യെ​ഴു​തി​യ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:pookode veterinary universitySiddharth Death Wayanad
    News Summary - Wayanad Siddharth Death: Move to limit the proceedings to two people
    Similar News
    Next Story
    X