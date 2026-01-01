Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    വയനാട്​ പുനരധിവാസം ഒന്നാംഘട്ടം ഫെബ്രുവരിയിൽ; 300 വീടുകൾ കൈമാറും

    എ​ല്‍സ്റ്റ​ണ്‍ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് ഭൂ​മി​യി​ല്‍ 410 വീ​ടു​ക​ളും അ​നു​ബ​ന്ധ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ഉ​ള്‍ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​താ​ണ് ടൗ​ണ്‍ഷി​പ്പ്
    വയനാട്​ പുനരധിവാസം ഒന്നാംഘട്ടം ഫെബ്രുവരിയിൽ; 300 വീടുകൾ കൈമാറും
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര: വ​യ​നാ​ട്​ ഉ​രു​ൾ​പൊ​ട്ട​ൽ പു​ന​ര​ധി​വാ​സ​ത്തി​ന്‍റ ഭാ​ഗ​മാ​യി ടൗ​ണ്‍ഷി​പ്പ് നി​ര്‍മാ​ണം ദ്രു​ത​ഗ​തി​യി​ല്‍ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ വാ​ർ​ത്ത​സ​​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. മു​ന്നൂ​റോ​ളം വീ​ടു​ക​ളും അ​നു​ബ​ന്ധ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും പൂ​ര്‍ത്തീ​ക​രി​ച്ച് ഒ​ന്നാം ഘ​ട്ട​മാ​യി ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ൽ ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ള്‍ക്ക് കൈ​മാ​റു​ന്ന​തി​നാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    ക​ല്‍പ്പ​റ്റ ബൈ​പാ​സി​ന് സ​മീ​പം ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത എ​ല്‍സ്റ്റ​ണ്‍ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് ഭൂ​മി​യി​ല്‍ 410 വീ​ടു​ക​ളും അ​നു​ബ​ന്ധ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ഉ​ള്‍ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​താ​ണ് ടൗ​ണ്‍ഷി​പ്പ്.

    പ്ര​കൃ​തി ദു​ര​ന്ത​ങ്ങ​ളെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ല്‍ അ​ത്യാ​ധു​നി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളോ​ടെ പ്ര​കൃ​തി​യോ​ട് ഇ​ണ​ങ്ങു​ന്ന രീ​തി​യി​ല്‍ 35 ക്ല​സ്റ്റ​റു​ക​ളി​ലാ​യാ​ണ് ടൗ​ണ്‍ഷി​പ്പ് വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. 207 വീ​ടു​ക​ളു​ടെ വാ​ര്‍പ്പ് പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​യി. ബാ​ക്കി വീ​ടു​ക​ളു​ടെ ത​റ കെ​ട്ടു​ന്ന പ​ണി, കോ​ണ്‍ക്രീ​റ്റ് ഭി​ത്തി, ടൈ​ല്‍ പാ​ക​ല്‍, പെ​യി​ന്‍റി​ങ്​ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു. 3.9 കി.​മീ. നീ​ള​ത്തി​ല്‍ റോ​ഡി​ന്‍റെ പ്രാ​രം​ഭ​പ​ണി പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​യി.

    കു​ടി​വെ​ള്ള ടാ​ങ്കി​ന്‍റെ റാ​ഫ്റ്റ് വാ​ര്‍ക്ക​ല്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞു. 58 ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ഗു​ണ​മേ​ന്മ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തി​യാ​ണ് അ​ടു​ത്ത​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കു​ന്ന​തി​ന് അ​നു​മ​തി ന​ല്‍കു​ന്ന​ത്.

    20 വ​ര്‍ഷ​ത്തോ​ളം വാ​റ​ന്‍റി​യു​ള്ള, വി​പ​ണി​യി​ല്‍ ല​ഭ്യ​മാ​യ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച സാ​ധ​ന സാ​മ​ഗ്രി​ക​ളാ​ണ് നി​ര്‍മാ​ണ​ത്തി​നു​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്. മു​ഴു​വ​ന്‍ നി​ര്‍മാ​ണ​ങ്ങ​ള്‍ക്കും അ​ഞ്ച്​ വ​ര്‍ഷ​ത്തേ​ക്ക്​ കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ളി​ല്‍നി​ന്നും ക​രാ​റു​കാ​ര്‍ സം​ര​ക്ഷ​ണം ന​ല്‍കും. ‘ബി​ല്‍ഡ് ബാ​ക്ക് ബെ​റ്റ​ര്‍’ എ​ന്ന ത​ത്വം ഉ​ള്‍ക്കൊ​ണ്ട് ഓ​രോ ദു​ര​ന്ത​ബാ​ധി​ത​നും കൂ​ടു​ത​ല്‍ മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട ജീ​വി​തം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യു​ള്ള സ​മ​ഗ്ര പു​ന​ര​ധി​വാ​സ​മാ​ണ് ടൗ​ണ്‍ഷി​പ്പി​ലൂ​ടെ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    സം​സ്​​ഥാ​ന​ത്ത്​ ലൈ​ഫ്​ പ​ദ്ധ​തി വ​ഴി 4,76,076 വീ​ടു​ക​ള്‍ പ​ണി പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി ഗു​ണ​ഭോ​​ക്​​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക്​ കൈ​മാ​റി.

    ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ല്‍ ഇ​ത് അ​ഞ്ചു ല​ക്ഷം പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കും. 1,24,471 വീ​ടു​ക​ളാ​ണ് നി​ര്‍മാ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ വി​വി​ധ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള​തെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - Wayanad rehabilitation phase 1 to begin in February
