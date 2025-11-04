Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightആറര കോടിയുടെ ഹൈബ്രിഡ്...
    Kerala
    Posted On
    date_range 4 Nov 2025 10:02 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Nov 2025 10:02 AM IST

    ആറര കോടിയുടെ ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവുമായി വയനാട് സ്വദേശി വിമാനത്താവളത്തിൽ പിടിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ആറര കോടിയുടെ ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവുമായി വയനാട് സ്വദേശി വിമാനത്താവളത്തിൽ പിടിയിൽ
    cancel
    Listen to this Article

    നെടുമ്പാശ്ശേരി: ആറര കോടിയുടെ ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവുമായി യുവാവ് കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ പിടിയിൽ. വയനാട് സ്വദേശി അബ്ദുൽ സമദാണ് പിടിയിലായത്.

    ഇന്ന് പുലർച്ചെ എത്തിയ വിമാനത്തിലാണ് യുവാവ് വന്നത്. ബാങ്കോക്കിൽനിന്നാണ് കഞ്ചാവ് കൊച്ചയിലേക്കെത്തിച്ചത്. പിടികൂടിയ ആറ് കിലോയോളം ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവിന് ആറര കോടി രൂപ വില വരുമെന്ന് കസ്റ്റംസ് അറിയിച്ചു.

    വിയറ്റ്നാമിൽനിന്നും തായ്‍ലൻഡിലെ ബാങ്കോക്കിലെത്തി. ബാങ്കോക്കിൽനിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്ക് വരികയായിരുന്നു. രണ്ടാഴ്ച മുമ്പാണ് യുവാവ് വിദേശത്തേക്ക് പോയത്. ചെറിയ പാക്കറ്റുകളിലായിരുന്നു ഇത്രയധികം കഞ്ചാവ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Arresthybrid ganja
    News Summary - Wayanad native caught at airport with hybrid ganja worth Rs 6 crore
    Similar News
    Next Story
    X