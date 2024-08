വയനാട് ഉരുൾപൊട്ടൽ ദേശീയ ദുരന്തമാകില്ല; കിട്ടുമോ, ​​പ്രത്യേക പാക്കേജ്

cancel camera_alt കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനും ചേർന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നു By ഒ.മുസ്​തഫ ക​ൽ​പ​റ്റ: വ​യ​നാ​ട്ടി​ലെ ഉ​രു​ൾ​പൊ​ട്ട​ൽ ദേ​ശീ​യ ദു​ര​ന്ത​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം ശ​ക്ത​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും നി​ല​വി​ലെ ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ പ്ര​കാ​രം അ​തി​ന് ക​ഴി​യി​ല്ല. പ്ര​കൃ​തി​ദു​ര​ന്ത​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട രാ​ജ്യ​ത്തെ വി​വി​ധ ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ പ്ര​കാ​രം ഒ​രു പ്ര​കൃ​തി​ദു​ര​ന്ത​ത്തെ​യും ദേ​ശീ​യ ദു​ര​ന്ത​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കാ​ൻ വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ല്ലെ​ന്ന് അ​ടു​ത്തി​ടെ കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. ലോ​ക്സ​ഭ​യി​ൽ കെ. ​സു​ധാ​ക​ര​ൻ എം.​പി​യു​ടെ ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് മ​റു​പ​ടി​യാ​യാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യം പ​റ​ഞ്ഞ​ത്.

സം​സ്ഥാ​ന ദു​ര​ന്ത നി​വാ​ര​ണ ഫ​ണ്ട് (എ​സ്.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്), കേ​ന്ദ്ര ദു​ര​ന്ത നി​വാ​ര​ണ ഫ​ണ്ട് (എ​ൻ.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്) എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ, ദേ​ശീ​യ ദു​ര​ന്ത​മാ​യി ഒ​രു പ്ര​കൃ​തി ദു​ര​ന്ത​ത്തെ​യും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, കേ​ന്ദ്ര ദു​ര​ന്ത നി​വാ​ര​ണ ഫ​ണ്ടി​ന് കീ​ഴി​ൽ വ​യ​നാ​ടി​നാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക സ​ഹാ​യ പാ​ക്കേ​ജ് അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​നാ​കും. പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി മോ​ദി വ​യ​നാ​ട് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​തോ​ടെ ഏ​വ​രും പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ്. വ​യ​നാ​ട്ടി​ലേ​ത് ലെ​വ​ൽ 3 ദു​ര​ന്തം തീ​വ്ര​ത​യു​ടെ​യും നാ​ശ​ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും തോ​ത് പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ പ്ര​കൃ​തി​ദു​ര​ന്ത​ങ്ങ​ളെ മൂ​ന്നു വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യാ​ണ് തി​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ലെ​വ​ൽ 1: പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യാ​വു​ന്ന നൂ​റി​ന് താ​ഴെ ആ​ളു​ക​ളെ മാ​ത്രം ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന ദു​ര​ന്ത​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​വ. ലെ​വ​ൽ 2: ആ​യി​രം വ​രെ ആ​ളു​ക​ളെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന കാ​ർ​ഷി​ക വി​ള​ക​ൾ, വീ​ടു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ക്ക് കാ​ര്യ​മാ​യ ന​ഷ്ട​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ സ​ഹാ​യം ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള ദു​ര​ന്ത​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​തി​ൽ പെ​ടു​ന്ന​ത്. ലെ​വ​ൽ 3: അ​തി​തീ​വ്ര​മാ​യ നാ​ശ​ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന, ആ​യി​ര​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ളു​ക​ളെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ സ​ഹാ​യം ആ​വ​ശ്യ​മ​ു​ള്ള പ്ര​കൃ​തി​ദു​ര​ന്ത​ങ്ങ​ളാ​ണി​വ. 2018ലെ ​പ്ര​ള​യം, 2001ലെ ​ഗു​ജ​റാ​ത്ത് ഭൂ​മി​കു​ലു​ക്കം, 2013ലെ ​ഉ​ത്ത​രാ​ഖ​ണ്ഡ് ഉ​രു​ൾ​പൊ​ട്ട​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ഈ ​ഗ​ണ​ത്തി​ൽ​പെ​ടു​ന്ന​വ​യാ​ണ്. മേ​പ്പാ​ടി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ 10, 11, 12 വാ​ർ​ഡു​ക​ളെ​യാ​ണ് വ​യ​നാ​ട് ഉ​രു​ൾ​പൊ​ട്ട​ൽ ബാ​ധി​ച്ച​ത്. 1721 വീ​ടു​ക​ളി​ലാ​യു​ള്ള 4833 മ​നു​ഷ്യ​രെ​യാ​ണ് ദു​ര​ന്തം ബാ​ധി​ച്ച​ത്. വേ​ണം പ്ര​ത്യേ​ക കേ​ന്ദ്ര പാ​ക്കേ​ജ് ദു​ര​ന്ത​ത്തെ ലെ​വ​ൽ 3 കാ​റ്റ​ഗ​റി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ദു​ര​ന്ത​നി​വാ​ര​ണ ഫ​ണ്ടി​ൽ​നി​ന്ന് പ്ര​ത്യേ​ക സ​ഹാ​യ പാ​ക്കേ​ജ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ് കേ​ര​ളം. വ​യ​നാ​ട്ടി​ലെ ദു​ര​ന്തം വ​ലി​യ ആ​ഘാ​ത​മാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യ​െ​ത​ന്നും വി​ദ​ഗ്ധ​പ​ഠ​നം ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്നു​മാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ജി​ല്ല സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച കേ​ന്ദ്ര​സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. പു​ന​ര​ധി​വാ​സ​ത്തി​ന് മാ​ത്ര​മാ​യി 2000 കോ​ടി രൂ​പ ആ​വ​ശ്യ​മു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ഇ​വ​രെ അ​റി​യി​ച്ച​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ കേ​ന്ദ്ര ബ​ജ​റ്റി​ൽ ബി​ഹാ​ർ, ഉ​ത്ത​രാ​ഖ​ണ്ഡ്, ഹി​മാ​ച​ൽ​പ്ര​ദേ​ശ് സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി 11,500 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ് പ്ര​കൃ​തി​ദു​ര​ന്ത​ങ്ങ​ളെ അ​തി​ജീ​വി​ക്കാ​നു​ള്ള പാ​ക്കേ​ജി​നാ​യി നീ​ക്കി​വെ​ച്ച​ത്. ആ​ൾ​നാ​ശ​വും സ്വ​ത്ത് നാ​ശ​വും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​മ്പോ​ൾ വ​യ​നാ​ടി​നും സ​മാ​ന​മാ​യ ആ​ശ്വാ​സ പാ​ക്കേ​ജ് കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഉ​ണ്ടാ​ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് വ​യ​നാ​ട് ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ​ത്തി​ന്റെ ഏ​കോ​പ​ന ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള മ​ന്ത്രി​സ​ഭാ​സ​മി​തി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ദു​ര​ന്ത​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ന​​ല്ലൊ​രു ശ​ത​മാ​നം ആ​ളു​ക​ളും തോ​ട്ടം​തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ള​ട​ക്ക​മു​ള്ള സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രാ​യി​രു​ന്നു. വീ​ടു​ണ്ടാ​ക്കാ​നും മ​ക്ക​ളു​ടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​നു​മാ​യി പ​ല​രും ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ വാ​യ്പ​യെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​വ​രു​ടെ ക​ട​ങ്ങ​ൾ എ​ഴു​തി​ത്ത​ള്ളു​ക​യോ വാ​യ്പ​ക​ൾ​ക്ക് അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി മൊ​റ​ട്ടോ​റി​യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ക​യോ വേ​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​മു​യ​രു​ന്നു​ണ്ട്. വാ​യ്പ തി​രി​ച്ച​ട​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ആ​ശ​ങ്ക​യാ​ണ് ക്യാ​മ്പി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന​വ​രും ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. ദു​ര​ന്ത​നി​വാ​ര​ണ​നി​യ​മം 13 വ​കു​പ്പ് പ്ര​കാ​രം വാ​യ്പ​ക​ൾ എ​ഴു​തി​ത്ത​ള്ള​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ആ​വ​ശ്യം. കാ​ർ​ഷി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ന​ഷ്ടം ഇ​ങ്ങ​നെ ഏ​ലം, കാ​പ്പി, കു​രു​മു​ള​ക്, തേ​യി​ല, തെ​ങ്ങ്, വാ​ഴ, ക​മു​ക്, ഇ​ട​വി​ള​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ൽ സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യി​രു​ന്നു ഉ​രു​ൾ​പൊ​ട്ട​ൽ മേ​ഖ​ല. ഇ​വി​ടെ 310 ഹെ​ക്ട​ർ കൃ​ഷി ന​ശി​ച്ചു​വെ​ന്നാ​ണ് കൃ​ഷി​വ​കു​പ്പി​ന്റെ ക​ണ​ക്ക്. മൂ​ന്ന് വാ​ര്‍ഡു​ക​ളി​ലെ 750ല​ധി​കം കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കൃ​ഷി​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. 50 ഹെ​ക്ട​ർ സ്ഥ​ല​ത്തെ ഏ​ലം, 100 ഹെ​ക്ട​റി​ൽ കാ​പ്പി, 70 ഹെ​ക്ട​റി​ൽ കു​രു​മു​ള​ക്, 55 ഹെ​ക്ട​ര്‍ തേ​യി​ല, 10 ഹെ​ക്ട​ർ നാ​ളി​കേ​രം, 15 ഹെ​ക്ട​ർ ക​മു​ക് കൃ​ഷി, 10 ഹെ​ക്ട​ർ വാ​ഴ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് നാ​ശ​ന​ഷ്ട​ത്തി​ന്‍റെ പ്രാ​ഥ​മി​ക ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ. ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ർ​ഷി​ക ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ന​ശി​ച്ചു. ക്ഷീ​ര വി​ക​സ​ന മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ 68.13 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ ന​ഷ്ട​മെ​ന്നാ​ണ് ക്ഷീ​ര വി​ക​സ​ന വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ പ്രാ​ഥ​മി​ക വി​ല​യി​രു​ത്ത​ല്‍. 112 ക​ന്നു​കാ​ലി​ക​ളാ​ണ് മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ല്‍ 48 എ​ണ്ണം മാ​ത്ര​മേ അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ന്നു​ള്ളൂ. Show Full Article

