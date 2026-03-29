    date_range 29 March 2026 10:07 PM IST
    date_range 29 March 2026 10:07 PM IST

    വയനാട്​ ദുരന്തം: പിരിച്ച പണം കോൺഗ്രസ്​ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്​ ഉപയോഗിക്കുന്നു -എം. സ്വരാജ്

    വയനാട്​ ദുരന്തം: പിരിച്ച പണം കോൺഗ്രസ്​ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്​ ഉപയോഗിക്കുന്നു -എം. സ്വരാജ്
    ​കൊ​ച്ചി: വ​യ​നാ​ട്​ ദു​ര​ന്ത ഇ​ര​ക​ളു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ കാ​ണി​ച്ച്‌ പി​രി​ച്ചെ​ടു​ത്ത പ​ണം കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്‌ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്‌ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്‌ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന്‌ സി.​പി.​എം സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റം​ഗം എം. ​സ്വ​രാ​ജ്‌ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ദു​ര​ന്ത​ത്തെ അ​വ​സ​ര​മാ​ക്കി പ​ണം പി​രി​ച്ച്‌ അ​ത്‌ മോ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. മോ​ഷ്ടാ​ക്ക​ളു​ടെ ധാ​ർ​മി​ക​ത പോ​ലും തൊ​ട്ടു​തീ​ണ്ടി​യി​ല്ലാ​ത്ത കേ​ര​ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ലെ ശ​വം​തൂ​ക്കാ​ണ്‌ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്‌. വ​യ​നാ​ട്‌ ദു​ര​ന്ത​ത്തെ മ​റ​യാ​ക്കി എ​ത്ര തു​ക പി​രി​ച്ചെ​ന്നും അ​ത്‌ ഏ​ത്‌ അ​ക്ക‍ൗ​ണ്ടി​ൽ നി​ക്ഷേ​പി​ച്ചെ​ന്നും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്‌ പ​റ​യ​ണം. വ​യ​നാ​ട്‌ ദു​ര​ന്ത​ബാ​ധി​ത​ർ​ക്കാ​യു​ള്ള വീ​ടി​ന്റെ നി​ർ​മാ​ണം തു​ട​ങ്ങി​യെ​ന്നാ​ണ്‌ വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്‌. എ​ന്നാ​ൽ, ഒ​രു​പ​ണി​യും ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും കെ​ട്ടി​ട നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന്‌ ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ അ​പേ​ക്ഷ പോ​ലും ന​ൽ​കി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​യി. സ​ർ​ക്കാ​റി​നോ​ട്‌ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്‌ ഭൂ​മി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടി​ല്ല. ഭൂ​മി കൊ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന്‌ സ​ർ​ക്കാ​റും പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല. ഇ​ല്ലാ​ത്ത കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ്‌ ന്യാ​യ​ങ്ങ​ളാ​യി ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ക​യാ​ണ്‌.

    ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്‌ ന​ട​ന്ന​പ്പോ​ൾ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്‌ നേ​താ​വ് കെ.​വി. തോ​മ​സി​നെ സെ​മി​നാ​റി​ലേ​ക്ക്‌ ക്ഷ​ണി​ച്ച​പ്പോ​ൾ മൂ​ന്നാം ലോ​ക​യു​ദ്ധ​മു​ണ്ടാ​യ​പോ​ലെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്‌ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു.

    സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്‍റെ സെ​മി​നാ​റി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ പാ​ടി​ല്ലെ​ന്ന്‌ നി​ല​പാ​ടെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ആ​ർ.​എ​സ്‌.​എ​സ്‌ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ന്യാ​യം എ​ന്താ​ണ്. ഏ​ത്‌ നി​റ​ത്തി​ലു​ള്ള വ​ർ​ഗീ​യ​വാ​ദി​ക​ളു​ടെ​യും വോ​ട്ട്‌ വേ​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ്‌ സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്‍റെ​യും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന്‍റെ​യും ന​യം. മ​ഞ്ചേ​ശ്വ​ര​ത്ത് എ​സ്‌.​ഡി.​പി.​ഐ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി പി​ൻ​വാ​ങ്ങി​യ​ത്‌ മു​സ്​​ലിം ലീ​ഗ്‌ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ സ​മ്മ​ർ​ദ​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്നും സ്വ​രാ​ജ്‌ പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:moneyelectionsLDFCPMWayanad disasterCongress
    News Summary - Wayanad tragedy: Money collected is being used for Congress elections - M. Swaraj
