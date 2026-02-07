Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    7 Feb 2026 10:27 PM IST
    7 Feb 2026 10:27 PM IST

    അനാഥാലയങ്ങൾക്ക് വെള്ളക്കരത്തിൽ ഇളവ്

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ അ​നാ​ഥാ​ല​യ​ങ്ങ​ള്‍, വൃ​ദ്ധ​മ​ന്ദി​ര​ങ്ങ​ള്‍, മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ പു​ന​ര​ധി​വാ​സ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നി​വ​യു​ള്‍പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കും ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ര്‍ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന വീ​ടു​ക​ള്‍ക്കും വെ​ള്ള​ക്ക​ര​ത്തി​ൽ ഇ​ള​വ് അ​നു​വ​ദി​ച്ച്​ ഉ​ത്ത​ര​വാ​യ​താ​യി മ​ന്ത്രി റോ​ഷി അ​ഗ​സ്റ്റി​ന്‍ അ​റി​യി​ച്ചു.

    40 ശ​ത​മാ​ന​മോ അ​തി​ല​ധി​ക​മോ ഓ​ട്ടി​സം ബാ​ധി​ച്ച അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ള്ള കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ള്‍, അം​ഗ​വൈ​ക​ല്യം ബാ​ധി​ച്ച​വ​ര്‍ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ള്‍, ഓ​ര്‍ഫ​നേ​ജ് ക​ണ്‍ട്രോ​ള്‍ ബോ​ര്‍ഡി​നു കീ​ഴി​ല്‍ ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്ത, സൗ​ജ​ന്യ സേ​വ​നം ന​ല്‍കു​ന്ന അ​നാ​ഥാ​ല​യ​ങ്ങ​ള്‍, വൃ​ദ്ധ​മ​ന്ദി​ര​ങ്ങ​ള്‍, മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ പു​ന​ര​ധി​വാ​സ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നീ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ക്കാ​ണ് ഇ​ള​വ് ല​ഭി​ക്കു​ക.

