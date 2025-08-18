Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    18 Aug 2025 6:57 AM IST
    Updated On
    18 Aug 2025 6:57 AM IST

    ഡാമുകളിൽ ജലനിരപ്പ്​ ഉയരുന്നു; വൈദ്യുതി ഉൽപാദനം കൂട്ടി

    ഇ​ടു​ക്കി​യി​ലെ ജ​ല​നി​ര​പ്പ്​ സം​ഭ​ര​ണ​ശേ​ഷി​യു​ടെ 73 ശ​ത​മാ​ന​മായി
    Idukki Dam
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ഇ​ടു​ക്കി​യ​ട​ക്കം ​​ഡാ​മു​ക​ളി​ൽ ജ​ല​നി​ര​പ്പ്​ ഉ​യ​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ വൈ​ദ്യു​തോ​ൽ​പാ​ദ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച്​ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി. ഇ​ടു​ക്കി​യി​ലെ ജ​ല​നി​ര​പ്പ്​ സം​ഭ​ര​ണ​ശേ​ഷി​യു​ടെ 73 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ എ​ത്തി. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്​​ച 71 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു. പ​മ്പ (81 ശ​ത​മാ​നം), ഷോ​ള​യാ​ർ (99 ശ​ത​മാ​നം), ഇ​ട​​മ​ല​യാ​ർ (79 ശ​ത​മാ​നം) എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ജ​ല​നി​ര​പ്പ്​. വൃ​ഷ്ടി പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട ശ​ക്​​ത​മാ​യ മ​ഴ​യാ​ണ്​ ജ​ല​നി​ര​പ്പ്​ വ​ലി​യ​തോ​തി​ൽ ഉ​യ​രാ​ൻ ഇ​ട​യാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    മ​ഴ തു​ട​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ വൈ​ദ്യു​തി ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യി​ലും വ​ലി​യ കു​റ​വ്​ വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. ഈ ​മാ​സ​ത്തെ ഇ​തു​വ​രെ​യു​ള്ള ഉ​യ​ർ​ന്ന ​പ്ര​തി​ദി​ന ഉ​പ​യോ​ഗം 82 ദ​ശ​ല​ക്ഷം യൂ​നി​റ്റാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ത്തെ ഉ​പ​യോ​ഗം 76.8122 ദ​ശ​ല​ക്ഷം യൂ​നി​റ്റാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ൽ 38.6854 ദ​ശ​ല​ക്ഷം യൂ​നി​റ്റും​ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മാ​യി ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ച്ച​താ​ണ്. 38.1268 ദ​ശ​ല​ക്ഷം യൂ​നി​റ്റാ​ണ്​ പു​റ​ത്തു​നി​ന്ന് വാ​ങ്ങി​യ​ത്.​ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മാ​യി ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വൈ​ദ്യു​തി​യേ​ക്കാ​ൾ കു​റ​ച്ച്​ പു​റ​ത്തു​നി​ന്നും വി​ല കൊ​ടു​ത്ത്​ വാ​​​​ങ്ങേ​ണ്ട സാ​ഹ​ച​ര്യം ഉ​ണ്ടാ​വു​ക അ​പൂ​ർ​വ​മാ​യാ​ണ്.

    ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര വൈ​ദ്യു​തി​യി​ൽ 35.6854 ദ​ശ​ല​ക്ഷം യൂ​നി​റ്റും ജ​ല​വൈ​ദ്യു​ത പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ടു​ക്കി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ 7.748 ദ​ശ​ല​ക്ഷം യൂ​നി​റ്റ്​ ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ശ​ബ​രി​ഗി​രി​യി​ൽ ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ച്ച​ത്​​ 5.8879 ദ​ശ​ല​ക്ഷം യൂ​നി​റ്റാ​ണ്. മ​റ്റ്​ ഡാ​മു​ക​ളി​ലും റൂ​ൾ​ക​ർ​വ്​ പാ​ലി​ച്ച്​ ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    നി​ല​വി​ൽ പീ​ക്ക്​ സ​മ​യ പ്ര​തി​ദി​ന ആ​വ​ശ്യ​ക​ത 4000​ മെ​ഗാ​വാ​ട്ടി​ൽ താ​ഴെ​യാ​ണ്. ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഇ​ത്​ 3800 മെ​ഗാ​വാ​ട്ട്​ ആ​യി​രു​ന്നു. മ​ഴ​മാ​റി​യാ​ൽ ഡാ​മു​ക​ളി​​ലെ വൈ​ദ്യു​തോ​ൽ​പാ​ദ​ന​വും കു​റ​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രും. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യം മു​ന്നി​ൽ​ക​ണ്ട്​ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി​യു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള ഹ്ര​സ്വ​കാ​ല വൈ​ദ്യു​തി ക​രാ​റു​ക​ൾ​ക്ക്​ റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി ക​മീ​ഷ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​യാ​ഴ്​​ച അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

