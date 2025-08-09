Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഇ​ടു​ക്കി...
    Kerala
    Posted On
    date_range 9 Aug 2025 12:24 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Aug 2025 12:24 PM IST

    ഇ​ടു​ക്കി അ​ണ​ക്കെ​ട്ടിലെ ജ​ല​നി​ര​പ്പ് 70 ശ​ത​മാ​നം കടന്നു​; 2381.53 അടിയിൽ എത്തിയാൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്

    text_fields
    bookmark_border
    Idukki Dam Water Level
    cancel

    തൊ​ടു​പു​ഴ: ഇ​ടു​ക്കി അ​ണ​ക്കെ​ട്ടി​ലെ ജ​ല​നി​ര​പ്പ് 70.80 ശ​ത​മാ​നം കടന്നു. ഇന്ന് രാവിലെ കെ.എസ്.ഇ.ബി പുറത്തുവിട്ട കണക്ക് പ്രകാരം ജലനിരപ്പ് 2376.98 അടിയാണ്. ജലനിരപ്പ് 4.55 അടി ഉയർന്ന് 2381.53 അടി ആയാൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പുറപ്പെടുവിക്കും.

    നിലവിൽ 1033.28 ഘനയടി ജലമാണ് സംഭരണി‍യിലുള്ളത്. മൊത്തം സംരണശേഷിയുടെ 70.80 ശതമാനം വരുമിത്. 2,403 അടിയാണ് അണക്കെട്ടിന്‍റെ പരമാവധി ജലനിരപ്പ്.1459.49 ഘനയടി വെള്ളമാണ് ആകെ സംഭരണശേഷി.

    റൂൾകർവ് നിയമം അനുസരിച്ച് ജലനിരപ്പ് 2371 അടി കടന്നപ്പോൾ ബ്ലൂ അലർട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. 2381.53 അടി ആയാൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ടും 2382.53 അടിയെത്തിയാൽ റെഡ് അലർട്ടും പുറപ്പെടുവിക്കും. വീണ്ടും ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നതോടെ ഷട്ടറുകൾ ഉയർത്തി ജലം പുറത്തേക്ക് ഒഴുക്കണം.

    ജൂ​ൺ, ജൂ​ലൈ മാ​സ​ങ്ങ​ൾക്ക് പിന്നാലെ ആഗസ്റ്റിന്‍റെ തുടക്കത്തിൽ പെ​യ്ത ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ​യാ​ണ് ജ​ല​നി​ര​പ്പ് ക്ര​മാ​തീ​ത​മാ​യി ഉ​യ​രാൻ കാരണം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:water levelidukki damKerala NewsLatest News
    News Summary - Water level in Idukki dam crosses 70 percent
    Similar News
    Next Story
    X