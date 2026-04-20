Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഇ​ടു​ക്കി​ അണക്കെട്ടിൽ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 20 April 2026 1:32 PM IST
    Updated On
    date_range 20 April 2026 1:32 PM IST

    ഇ​ടു​ക്കി​ അണക്കെട്ടിൽ ജ​ല​നി​ര​പ്പ്​ താ​ഴു​ന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ഒ​മ്പ​ത​ടി​യോ​ളം വെ​ള്ളം കു​റ​വാ​ണ്
    cancel
    camera_alt

    ഇ​ടു​ക്കി കു​ള​മാ​വ്​ ഡാ​മി​ൽ ജ​ല​നി​ര​പ്പ്​ താ​ഴ്ന്ന നി​ല​യി​ൽ

    ​തൊ​ടു​പു​ഴ: വേ​ന​ൽ ക​ടു​ത്ത​തോ​ടെ ഇ​ടു​ക്കി അ​ണ​ക്കെ​ട്ടി​ൽ ജ​ല​നി​ര​പ്പ് കു​ത്ത​നെ താ​ഴു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ഒ​മ്പ​ത് അ​ടി​യോ​ളം ജ​ല​ത്തി​ന്റെ കു​റ​വാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ക​ടു​ത്ത വേ​ന​ലി​ൽ ഇ​ടു​ക്കി അ​ണ​ക്കെ​ട്ടി​ലെ ജ​ല​നി​ര​പ്പ്​ വ​ള​രെ വേ​ഗം താ​ഴു​ന്ന​ത്​ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ ഊ​ർ​ജ മേ​ഖ​ല​യെ ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​ക്കു​ന്നു. വേ​ന​ൽ മ​ഴ കാ​ര്യ​മാ​യി ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​തും ജി​ല്ല​യി​ൽ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന ക​ടു​ത്ത ചൂ​ടും സ്ഥി​തി​ഗ​തി​ക​ൾ വ​ഷ​ളാ​ക്കു​ന്നു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ഇ​തേ സ​മ​യം 2347.56 അ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു ജ​ല​നി​ര​പ്പ്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ന്ന് അ​ത് 2338 അ​ടി​യി​ലേ​ക്ക് താ​ഴ്ന്നു. ഡാ​മി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന നീ​രൊ​ഴു​ക്കു​ക​ൾ പ​ല​തും ഇ​തി​ന​കം വ​റ്റി​ത്തു​ട​ങ്ങി. ഉ​യ​ർ​ന്ന താ​പ​നി​ല കാ​ര​ണം ജ​ലം വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ബാ​ഷ്പീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​തും ജ​ല​നി​ര​പ്പ് വേ​ഗ​ത്തി​ൽ താ​ഴാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്നു. ഇ​ത് അ​ണ​ക്കെ​ട്ടി​ന്റെ സം​ഭ​ര​ണ ശേ​ഷി​യെ സാ​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    മൂ​ല​മ​റ്റം പ​വ​ർ​ഹൗ​സി​ലെ വൈ​ദ്യു​തി ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തെ​യും ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യം നേ​രി​ട്ട് ബാ​ധി​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. നി​ല​വി​ൽ ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം തു​ട​രു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും, ജ​ല​നി​ര​പ്പ് ഇ​നി​യും താ​ഴ്ന്നാ​ൽ വ​രും മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം കു​റ​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രും.

    ഇ​ത് സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ മൊ​ത്തം വൈ​ദ്യു​തി വി​ത​ര​ണ​ത്തെ ബാ​ധി​ച്ചേ​ക്കാം. വേ​ന​ൽ​മ​ഴ എ​ത്താ​ൻ വൈ​കി​യാ​ൽ സ്ഥി​തി കൂ​ടു​ത​ൽ വ​ഷ​ളാ​കും. വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ജ​ല​നി​ര​പ്പ് ഇ​നി​യും താ​ഴാ​നാ​ണ് സാ​ധ്യ​ത​യെ​ന്ന് കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. ചു​രു​ക്ക​ത്തി​ൽ, വേ​ന​ൽ മ​ഴ ക​നി​ഞ്ഞി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ കേ​ര​ളം ക​ടു​ത്ത വൈ​ദ്യു​തി നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങി​യേ​ക്കു​മെ​ന്ന സൂ​ച​ന​യാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് വേ​ന​ൽ മ​ഴ​യി​ൽ 36 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ കു​റ​വ്

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് വേ​ന​ൽ മ​ഴ​യി​ൽ 36 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ കു​റ​വ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. മാ​ർ​ച്ച് ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ ഏ​പ്രി​ൽ 18 വ​രെ​യു​ള്ള ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം 92.2 മി​ല്ലി മീ​റ്റ​ർ മ​ഴ ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്ന​താ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, ല​ഭി​ച്ച​ത് 59.1 മി​ല്ലി​മീ​റ്റ​ർ മ​ഴ മാ​ത്ര​മാ​ണ്. ക​ണ്ണൂ​ർ, കാ​സ​ർ​കോ​ട്, പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ ഒ​ഴി​കെ മ​റ്റെ​ല്ലാ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലും മ​ഴ​യി​ൽ ഗ​ണ്യ​മാ​യ കു​റ​വാ​ണ് ഉ​ള്ള​ത്. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല​യി​ൽ മാ​ത്രം അ​ധി​ക മ​ഴ ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല​യി​ൽ 62 ശ​ത​മാ​നം മ​ഴ​ക്കു​റ​വു​ണ്ട്. ആ​ല​പ്പു​ഴ -43, എ​റ​ണാ​കു​ളം -48, ഇ​ടു​ക്കി -51, കൊ​ല്ലം- 53, കോ​ട്ട​യം- 24, മ​ല​പ്പു​റം- 56, പാ​ല​ക്കാ​ട് -62, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം -43, തൃ​ശൂ​ർ -45, വ​യ​നാ​ട്- 50 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ കു​റ​വു​മാ​ണ് ഉ​ള്ള​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Local Newswater levelidukki damIdukki News
    News Summary - Water level drops in Idukki
    Next Story
    X