cancel By വെബ് ഡെസ്ക് കൊച്ചി: നിലമ്പൂർ വനത്തിലെ ആദിവാസികൾക്ക് വെള്ളവും വൈദ്യുതിയും ഇ-ടോയ്‍ലെറ്റ് സൗകര്യവും ഒരുക്കണമെന്ന് ഹൈകോടതി നിർദേശം. രണ്ടാഴ്ചക്കകം ഈ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കണമെന്നാണ് നിർദേശം നൽകിയത്.

ആദിവാസി കുടുംബങ്ങളുടെ പുനരധിവാസത്തിനായി സമർപ്പിച്ച ഹരജി പരിഗണിക്കവെയാണ് കോടതി ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ആര്യാടൻ ഷൗക്കത്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരാണ് പൊതുതാൽപര്യ ഹരജി സമർപ്പിച്ചത്.

ചാലിയാർ പുഴക്ക് കുറുകെ ഇരുട്ടുകുത്തിക്കരയിൽ പാലം നിർമിക്കാൻ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സർക്കാർ മറുപടി നൽകി. ഇതിന്‍റെ പുരോഗതി പരിശോധിക്കുമെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. പ്രളയത്തോടെ ദുരിതത്തിലായ ആദിവാസി കോളനികളിലുള്ളവർക്ക് സൗകര്യം ഒരുക്കണമെന്ന് നേരത്തെ ഹൈകോടതി സർക്കാറിനോട് നിർദേശിച്ചിരുന്നു.

Show Full Article

News Summary -

Water, electricity and e-toilet should be provided to tribals of Nilambur forest