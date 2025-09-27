Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightകെ.എസ്​.ഇ.ബിയുടെ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 27 Sept 2025 8:43 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Sept 2025 8:43 AM IST

    കെ.എസ്​.ഇ.ബിയുടെ ബാധ്യത തീർക്കുംവരെ ജല ​അതോറിറ്റിക്ക്​ ഫണ്ടില്ല

    text_fields
    bookmark_border
    കെ.എസ്​.ഇ.ബിയുടെ ബാധ്യത തീർക്കുംവരെ ജല ​അതോറിറ്റിക്ക്​ ഫണ്ടില്ല
    cancel
    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: വൈ​ദ്യു​ത ചാ​ർ​ജി​ന​ത്തി​ൽ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി​ക്ക്​ ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള പ​ണം പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ഈ​ടാ​ക്കും​വ​രെ ​ജ​ല അ​തോ​റി​ക്കു​ള്ള ഫ​ണ്ടു​ക​ൾ ത​ട​ഞ്ഞു​വെ​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ നീ​ക്കം. ​​ ന​ഗ​ര മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പൊ​തു ടാ​പ്പ് വ​ഴി ശു​ദ്ധ​ജ​ല​വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​തി​ന്റെ തു​ക​യാ​യ 719 കോ​ടി രൂ​പ മാ​ർ​ച്ച് 31ന് ​ജ​ല അ​തോ​റി​റ്റി​ക്ക്​ അ​നു​വ​ദി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ധ​ന​വ​കു​പ്പ് തു​ക തി​രി​ച്ചു പി​ടി​ച്ചു.

    ഇ​തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ പൊ​തു ടാ​പ്പ് വ​ഴി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ജ​ലം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​തി​ന്റെ കു​ടി​ശ്ശി​ക​യാ​യ 529 കോ​ടി രൂ​പ അ​നു​വ​ദി​ച്ചു. ഇ​തും തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന്​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി ധ​ന​വ​കു​പ്പ്​ ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി. ​വൈ​ദ്യു​ത ചാ​ർ​ജി​ന​ത്തി​ൽ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി​ക്ക്​ ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള തു​ക​യു​ടെ പേ​രി​ൽ ജ​ല അ​തോ​റി​റ്റി​ക്കു​ള്ള നോ​ൺ പ്ലാ​ൻ ഗ്രാ​ന്‍റ​ട​ക്കം ന​ൽ​കാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്ന തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ്​ ധ​ന​വ​കു​പ്പ്.

    ഇ​തി​നെ​തി​രെ ജ​ല അ​തോ​റി​റ്റി​യി​ലെ ഭ​ര​ണ-​പ്ര​തി​പ​ക്ഷ യൂ​നി​യ​നു​ക​ൾ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും തീ​രു​മാ​നം മാ​റ്റാ​ൻ ധ​ന​വ​കു​പ്പ്​ ത​യാ​റ​ല്ല. ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടേ​യും പെ​ൻ​ഷ​ൻ​കാ​രു​ടേ​യും ആ​നൂ​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​ടി​ശ്ശി​ക കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന​ട​ക്കം പ​ണ​മി​ല്ലാ​തെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​ണ്​ ജ​ല അ​തോ​റി​റ്റി. ഇ​ക്കാ​ര്യം വ​കു​പ്പു മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടും തീ​രു​മാ​നം തി​രു​ത്തി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്നി​​ല്ലെ​ന്ന്​ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:water authorityFundsKeralaKSEB
    News Summary - water authority has no funds until KSEBs liabilities are settled
    Similar News
    Next Story
    X