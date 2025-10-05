Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 5 Oct 2025 6:56 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Oct 2025 6:56 AM IST

    ബോർഡ് യോഗം ചേരുന്നില്ല; പ്രതിഷേധവുമായി ജല അതോറിറ്റി ഡയറക്ടർമാർ

    മ​ന്ത്രി​ക്കും എം.​ഡി​ക്കും ക​ത്ത്​ ന​ൽ​കി
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: മാ​സ​ത്തി​ൽ ഒ​രി​ക്ക​ലെ​ങ്കി​ലും ചേ​രേ​ണ്ട ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ്​ യോ​ഗം ആ​റു​മാ​സ​മാ​യി​ട്ടും വി​ളി​ക്കാ​ത്ത​തി​നെ​തി​രെ​ ജ​ല അ​തോ​റി​റ്റി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​ർ ജ​ല​വി​ഭ​വ വ​കു​പ്പ് മ​ന്ത്രി​ക്കും എം.​ഡി​ക്കും ക​ത്ത്​ ന​ൽ​കി. സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും സ്വ​ത​ന്ത്ര ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​രു​മ​ട​ങ്ങു​ന്ന​താ​ണ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ്.

    സ്വ​ത​​ന്ത്ര ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​ണ്​ ജ​ല ​അ​തോ​റി​റ്റി മാ​നേ​ജ്​​മെ​ന്‍റ് സ​മീ​പ​ന​ത്തി​നെ​തി​രെ ​പ്ര​തി​ഷേ​ധം അ​റി​യി​ച്ച​ത്. സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഞെ​രു​ക്ക​വും വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നാ​കാ​ത്ത​തു​മ​ട​ക്കം ഗൗ​ര​വ​മു​ള്ള വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ സ്​​ഥാ​പ​നം നേ​രി​ടു​മ്പോ​ൾ നി​ർ​ണാ​യ​ക തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കേ​ണ്ട​ത്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡാ​ണ്. എ​ന്നി​ട്ടും ആ​റു​മാ​സ​മാ​യി ​ബോ​ർ​ഡ്​ ചേ​രാ​ത്ത​തി​ന്റെ കാ​ര​ണം വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കാ​ൻ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ ത​യാ​റ​ല്ലെ​ന്ന്​ ഡ​യ​റ​ക്​​ട​ർ​മാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    സ​ർ​ക്കാ​റി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള നോ​ൺ പ്ലാ​ൻ ഗ്രാ​ന്‍റ്, ബി.​പി.​എ​ൽ ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള ധ​ന​സ​ഹാ​യം എ​ന്നി​വ ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണ്. ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ പൊ​തു​ടാ​പ്പു​ക​ളി​ൽ ജ​ലം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്​​ത​തി​ന്​ അ​നു​വ​ദി​ച്ച തു​ക​യും ജ​ല അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക്​ ന​ൽ​കാ​തെ ധ​ന​വ​കു​പ്പ്​ വ​ക​മാ​റ്റി​യി​രു​ന്നു. ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ്​ ചേ​രാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ഇ​ത്ത​രം വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത്​ ക​ർ​ശ​ന ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ന​ട​ത്താ​നാ​വു​ന്നി​ല്ല. ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡി​ൽ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്​​ത്​ പാ​സാ​ക്കേ​ണ്ട പ്ര​ധാ​ന വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ പോ​ലും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ സ്വ​ന്തം നി​ല​യി​ൽ​ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. പ​ല തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളും സു​താ​ര്യ​മ​​ല്ലെ​ന്ന ആ​ക്ഷേ​പ​വും ഉ​യ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    TAGS:board meetingwater authorityKerala
    News Summary - Water Authority directors protest as board meeting not held
