മാലിന്യ സംസ്കരണം: വീഴ്ച വരുത്തുന്ന തദ്ദേശ സ്ഥാപന സെക്രട്ടറിമാർക്ക്​ ശമ്പളത്തിന്​ ധാർമികമായി അവകാശമില്ലെന്ന്​ ഹൈകോടതി

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് കൊച്ചി: മാലിന്യസംസ്കരണത്തിന്‍റെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള തദ്ദേശ സ്ഥാപന സെക്രട്ടറിമാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ ശമ്പളം വാങ്ങാൻ ധാർമികമായി അവകാശമില്ലെന്ന്​ ഹൈകോടതി. ഇത്തരത്തിൽ വാങ്ങുന്ന ശമ്പളം പെൻഷനായേ കരുതാനാകൂവെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്.വി.എൻ. ഭട്ടി, ജസ്റ്റിസ് ബസന്ത് ബാലാജി എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച്​ വാക്കാൽ പറഞ്ഞു. ബ്രഹ്​മപുരത്തെ മാലിന്യത്തിന്​ തീപിടിച്ച സംഭവത്തെ തുടർന്ന്​ സ്വമേധയാ സ്വീകരിച്ച ഹരജിയിലാണ്​ ഈ പ്രതികരണം.

മാലിന്യസംസ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്​ വലിയ നഗരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പിന്നിൽ കൊച്ചി കോർപറേഷനാണെന്ന് തദ്ദേശ സ്ഥാപന അഡീ. ചീഫ് സെക്രട്ടറി ശാരദ മുരളീധരൻ വാദത്തിനിടെ പറഞ്ഞു. തൊട്ടുപിന്നിൽ തിരുവനന്തപുരമാണ്. കോഴിക്കോട് കോർപറേഷന്‍റെ മാലിന്യ സംസ്കരണം മികച്ചതാണ്​. മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിൽ പുനലൂർ, ആലപ്പുഴ, ചേർത്തല, കുന്നംകുളം മുനിസിപ്പാലിറ്റികളാണ് മുന്നിൽ. അതേസമയം, ചേർത്തല നഗരസഭ മാത്രമാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ മികവ് പുലർത്തുന്നതെന്നാണ് തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച വിവരം എന്ന് കോടതി പ്രതികരിച്ചു. മാലിന്യസംസ്കരണത്തിനുള്ള നടപടികൾക്ക്​ ഇപ്പോഴും വേഗം കുറവാണ്​. തിരുവനന്തപുരത്ത് ബയോ സി.എൻ.ജി പ്ലാന്‍റിന് തത്ത്വത്തിൽ തീരുമാനമായെങ്കിലും സ്ഥലം കിട്ടിയിട്ടില്ല. മാലിന്യം തള്ളിയതിന് 400 വാഹനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തുവെന്ന് അഡീ. ചീഫ് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചെങ്കിലും കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ലെന്ന്​ കോടതി പറഞ്ഞു. മാലിന്യസംസ്കരണത്തിന്‍റെ കാര്യത്തിൽ മനോഭാവത്തിൽ മാറ്റം വരേണ്ടതുണ്ട്. അതിനായി രക്ഷിതാക്കളെ ബോധവത്കരിക്കാൻ വിദ്യാർഥികളിലൂടെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് രൂപം നൽകണമെന്നും ഇക്കാര്യത്തിലടക്കം സർക്കാർ റിപ്പോർട്ട്​ നൽകണമെന്നും നിർദേശിച്ചു. കേസിൽ കക്ഷി ചേർന്ന കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി എം.എൽ.എ മണ്ഡലത്തിൽ നടത്തിയ മാലിന്യസംസ്കരണ പദ്ധതികളെ കോടതി പരാമർശിച്ചു. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്​മൂലം പരിശോധിച്ച കോടതി മറ്റ്​ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ രീതി പിന്തുടരാവുന്നതാണെന്ന്​ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. Show Full Article

Waste Management: High Court says defaulting local body secretaries have no moral right to salary