Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightബസിൽ സൂക്ഷിച്ചത്...
    Kerala
    Posted On
    date_range 16 Oct 2025 6:16 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Oct 2025 6:16 PM IST

    ബസിൽ സൂക്ഷിച്ചത് മദ്യകുപ്പിയ​ല്ലല്ലോ ? കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ഡ്രൈവറുടെ സ്ഥലംമാറ്റത്തിൽ ഹൈകോടതി

    text_fields
    bookmark_border
    highcourt
    cancel
    Listen to this Article

    കൊച്ചി: ബസിൽനിന്ന്​​ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ നീക്കം ചെയ്യാത്തതിന്‍റെ പേരിലെ സ്ഥലംമാറ്റം​ ചോദ്യം ചെയ്ത്​ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ഡ്രൈവർ ജയ്‌മോൻ ജോസഫ് സമർപ്പിച്ച ഹരജി ഹൈകോടതി വിധി പറയാൻ മാറ്റി. ബസിന്‍റെ മുൻവശത്തെ ചില്ലിനോട് ചേർന്ന് രണ്ട് കുടിവെള്ളക്കുപ്പികൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നേരിട്ട് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി ഇടപെട്ട് നടപ്പാക്കിയ സ്ഥലംമാറ്റം സ്വേഛാപരവും നിയമവിരുദ്ധവുമാണെന്ന്​ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നൽകിയ ഹരജിയാണ്​ ജസ്റ്റിസ്​ എൻ. നഗരേഷ്​ പരിഗണിച്ചത്​. സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവിന്​ പിന്നാലെ ഹരജിക്കാരൻ ബസിൽ കുഴഞ്ഞുവീണതും വാർത്തയായിരുന്നു.

    വെള്ളക്കുപ്പി സൂക്ഷിച്ചതിന്റെ പേരിൽ സ്ഥലം മാറ്റിയത് ഉചിതമാണോയെന്ന്​ കോടതി വാക്കാൽ ചോദിച്ചു. സ്ഥലം മാറ്റുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. എന്നാൽ, മതിയായ കാരണം വേണം. ബസിൽ സൂക്ഷിച്ചത്​ മദ്യക്കുപ്പിയല്ലല്ലോയെന്ന്​ ചോദിച്ച കോടതി, ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽ സംസ്കാരം മാറ്റുന്നതിനുള്ള നടപടികളാണ്​ സ്വീകരിക്കേണ്ടതെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

    പൊൻകുന്നത്തുനിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക്​ എട്ട്​ മണിക്കൂറിലേറെ യാത്രയുള്ളതിനാൽ കുടിക്കാനായി കരുതിയ രണ്ട് കുപ്പിവെള്ളമാണ് ബസിൽ വെച്ചിരുന്നതെന്ന് ഹരജിക്കാരൻ അറിയിച്ചു. എന്നാൽ, ബസുകൾ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കണമെന്ന നിർദേശം നേരത്തെതന്നെ നൽകിയതാണെന്നും സ്ഥലംമാറ്റത്തിൽ മന്ത്രിക്ക്​ പങ്കില്ലെന്നും കെ.എസ്​.ആർ.ടി.സി അഭിഭാഷകൻ വാദിച്ചു. കൈ കാണിച്ചിട്ട് ബസ്​ നിർത്താതെ പോയ പരാതികളിലും ജീവനക്കാരെ സ്ഥലമാറ്റാറുണ്ടെന്നും വ്യക്​തമാക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:highcourtKSRTCKerala News
    News Summary - Wasn't the liquor bottle kept in the bus? High Court on KSRTC driver's transfer
    Similar News
    Next Story
    X