    date_range 7 Nov 2025 10:40 PM IST
    date_range 7 Nov 2025 10:40 PM IST

    ശബരിമല: വിലപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ അന്യാധീനപ്പെടുമെന്ന​ മുന്നറിയിപ്പ്​ അവഗണിച്ചു

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ വി​ല​പ്പെ​ട്ട വ​സ്തു​ക്ക​ൾ അ​ന്യാ​ധീ​ന​പ്പെ​ടാ​ൻ സാ​ഹ​ച​ര്യ​മു​ണ്ടെ​ന്ന്​ കാ​ട്ടി 2019ൽ ​തി​രു​വാ​ഭ​ര​ണം ക​മീ​ഷ​ണ​ര്‍ ക​ത്ത്​ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടും ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ്​ അ​ന​ങ്ങി​യി​ല്ലെ​ന്ന്​ രേ​ഖ​ക​ൾ. അ​ന്ന​ത്തെ തി​രു​വാ​ഭ​ര​ണം ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ആ​ർ.​ജി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ 2019 സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ ര​ണ്ടി​ന്​​ ബോ​ർ​ഡി​ന് ന​ൽ​കി​യ ക​ത്താ​ണ്​ പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ൽ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​തി​രു​ന്ന​താ​ണ്​ സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള​യി​ലേ​ക്ക്​ ന​യി​ച്ച​തെ​ന്നാ​ണ്​ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ.

    അ​മൂ​ല്യ​മാ​യ​തും പൗ​രാ​ണി​ക പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ള്ള​തു​മാ​യ ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, പാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ, വി​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക സം​വി​ധാ​നം വേ​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ക​ത്തി​ൽ സ്വ​ത്തു​ക്ക​ൾ കൈ​മോ​ശ​പ്പെ​ടാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ല്‍കി​യി​രു​ന്നു. അ​ന്ന​ത്തെ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് എ. ​പ​ത്മ​കു​മാ​റി​നാ​യി​രു​ന്നു രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ക​ത്ത് ന​ൽ​കി​യ​ത്. പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ​ക്ക് ബോ​ർ​ഡ് അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യാ​ൽ വി​ശ​ദ​മാ​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​മെ​ന്നും ക​ത്തി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ക​ത്തി​ൽ തു​ട​ർ ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​യി​ല്ല.

    ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ പാ​ളി​ക​ളി​ൽ സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ ചെ​ന്നൈ സ്മാ​ർ​ട്ട് ക്രി​യേ​ഷ​നി​ലെ​ത്തി പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ശേ​ഷ​മാ​ണ്​ തി​രു​വാ​ഭ​ര​ണം ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ബോ​ർ​ഡി​ന്​ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്​ ന​ൽ​കി​യ​ത്. വി​ല​പി​ടി​പ്പു​ള്ള ഉ​രു​പ്പ​ടി​ക​ൾ സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്ത് ശ്ര​ദ്ധ​ക്കു​റ​വു​ണ്ടെ​ന്ന്​ പ​റ​യു​ന്ന ക​ത്തി​ൽ, ദേ​വ​സ്വം മാ​ന്വ​ൽ പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ളൊ​ന്നും ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് ക്ഷേ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി പാ​ലി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യി​രു​ന്നു. ​ക്ഷേ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള തി​രു​വാ​ഭ​ര​ണം, മ​ണി, ച​ന്ദ​നം, പ​ട്ട്, മ​റ്റ് ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള ഉ​രു​പ്പ​ടി​ക​ളു​ടെ രേ​ഖ​ക​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യി സൂ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നി​ല്ല.

    News Summary - Warnings of valuables being stolen ignored in Sabarimala
