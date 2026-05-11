Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightവഖ്ഫ് ഉമീദ്...
    Kerala
    Posted On
    date_range 11 May 2026 3:07 PM IST
    Updated On
    date_range 11 May 2026 3:07 PM IST

    വഖ്ഫ് ഉമീദ് രജിസ്‌ട്രേഷൻ: 15ന് മുമ്പ് ​‘വെരിഫൈഡ്’ സ്റ്റാറ്റസാക്കണം -സുന്നി മഹല്ല് ഫെഡറേഷൻ

    text_fields
    bookmark_border
    വഖ്ഫ് ഉമീദ് രജിസ്‌ട്രേഷൻ: 15ന് മുമ്പ് ​‘വെരിഫൈഡ്’ സ്റ്റാറ്റസാക്കണം -സുന്നി മഹല്ല് ഫെഡറേഷൻ
    cancel

    മ​ല​പ്പു​റം: ഉ​മീ​ദ് പോ​ർ​ട്ട​ലി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത മു​ത​വ​ല്ലി​മാ​ർ മെ​യ് 15ന് ​മു​മ്പ് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ സ്റ്റാ​റ്റ​സ് ‘പെ​ൻ​ഡി​ങ്’ ആ​ണെ​ങ്കി​ൽ വ​ഖ​ഫ് ബോ​ർ​ഡ് ഓ​ഫി​സു​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ‘വെ​രി​ഫൈ​ഡ് ’ സ്റ്റാ​റ്റ​സി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റ​ണ​മെ​ന്ന് എ​സ്.​എം.​എ​ഫ് സു​വ​ർ​ണ ജൂ​ബി​ലി ശി​ൽ​പ​ശാ​ല​യി​ൽ നി​ർ​ദേ​ശം.

    ഇ​തു​വ​രെ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്താ​ത്ത, വ​ഖ​ഫ് ആ​ധാ​ര​മു​ള്ള എ​ല്ലാ വ​ഖ​ഫ് സ്ഥാ​പ​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും അ​വ​സാ​ന തി​യ​തി​യാ​യ മെ​യ് 17ന് ​മു​മ്പ് ഉ​മീ​ദ് പോ​ർ​ട്ട​ലി​ൽ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പോ​ർ​ട്ട​ലി​ൽ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്തി​യ ശേ​ഷം മെ​റ്റ ഡാ​റ്റ ഫോം ​പൂ​രി​പ്പി​ച്ച് രേ​ഖ​ക​ളു​ടെ പ​ക​ർ​പ്പു​ക​ൾ സ​ഹി​തം ഡി​വി​ഷ​ന​ൽ ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും വ​ഖ​ഫ് ഉ​പ​സ​മി​തി സി.​ഇ.​ഒ ബ​ഷീ​ർ ക​ല്ലേ​പ്പാ​ടം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി യു. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​ഫി ഹാ​ജി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഡോ. ​ബ​ഹാ​ഉ​ദ്ദീ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ദ്‍വി, ടി.​പി ചെ​റു​പ്പ, നാ​സ​ർ ഫൈ​സി കൂ​ട​ത്താ​യി, കെ.​എ. റ​ഹ്മാ​ൻ ഫൈ​സി, സ​ലീം എ​ട​ക്ക​ര, ആ​ർ.​വി. കു​ട്ടി ഹ​സ​ൻ ദാ​രി​മി, അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ഫൈ​സി മ​ല​യ​മ്മ, എ.​കെ. ആ​ലി​പ്പ​റ​മ്പ്, ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ ഹു​ദ​വി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Waqf LandSunni Mahallu FederationUmeed
    News Summary - Waqf Umeed Registration: ‘Verified’ status should be achieved before the 15th May - Sunni Mahal Federation
    Similar News
    Next Story
    X