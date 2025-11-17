Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 17 Nov 2025 10:38 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Nov 2025 10:38 PM IST

    വഖഫ് പോര്‍ട്ടല്‍ രജിസ്‌ട്രേഷൻ: ആശങ്ക പരിഹരിക്കണമെന്ന് മുസ്‍ലിം സംഘടനകൾ

    വഖഫ് പോര്‍ട്ടല്‍ രജിസ്‌ട്രേഷൻ: ആശങ്ക പരിഹരിക്കണമെന്ന് മുസ്‍ലിം സംഘടനകൾ
    ജ​സ്റ്റീ​ഷ്യ​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ‘ഉ​മീ​ദ് പോ​ര്‍ട്ട​ല്‍ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ന്‍: ആ​വ​ലാ​തി​ക​ളും ആ​ശ​ങ്ക​ക​ളും’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ല്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മു​സ്​​ലിം സം​ഘ​ട​ന യോ​ഗം

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: പോ​ര്‍ട്ട​ലി​ല്‍ ര​ജി​സ​റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് സാ​വ​കാ​ശം ചോ​ദി​ച്ച് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ല്‍ ബോ​ധി​പ്പി​ച്ച ഹ​ര​ജി തീ​ർ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തു​വ​രെ​യും പോ​ര്‍ട്ട​ലി​ലെ അ​പാ​ക​ത​ക​ള്‍ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തു​വ​രെ​യും വ​ഖ​ഫു​ക​ൾ ഉ​മീ​ദ് പോ​ർ​ട്ട​ലി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്യേ​ണ്ട​തി​ല്ലെ​ന്ന്​ മു​സ്​​ലിം സം​ഘ​ട​ന നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ യോ​ഗം മ​ഹ​ല്ല് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളോ​ടും മു​ത​വ​ല്ലി​മാ​രോ​ടും ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു.

    നി​ല​വി​ല്‍ വ​ഖ​ഫ് ബോ​ര്‍ഡി​ല്‍ ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട വ​ഖ​ഫു​ക​ള്‍ മാ​ത്ര​മാ​ണ് പു​തു​താ​യി കേ​ന്ദ്ര സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന ഉ​മീ​ദ് പോ​ര്‍ട്ട​ലി​ല്‍ ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്യാ​ന്‍ ക​ഴി​യൂ. അ​ങ്ങി​നെ​യു​ള്ള​വ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട​താ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ക​യു​മു​ള്ളൂ. അ​തി​നാ​ൽ, വ​ഖ​ഫു​ക​ള്‍ ഉ​മീ​ദ് പോ​ര്‍ട്ട​ലി​ല്‍ ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് ധി​റു​തി കൂ​ട്ടേ​ണ്ട​തി​ല്ല. അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക വേ​ദി​യാ​യ ജ​സ്റ്റീ​ഷ്യ ‘ഉ​മീ​ദ് പോ​ര്‍ട്ട​ല്‍ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ന്‍: ആ​വ​ലാ​തി​ക​ളും ആ​ശ​ങ്ക​ക​ളും’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ല്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ച​ര്‍ച്ച​യി​ലാ​ണ് ആ​ഹ്വാ​നം.

    ഉ​മീ​ദ് പോ​ര്‍ട്ട​ലി​ലെ ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ന്‍ അ​പാ​ക​ത​ക​ളി​ൽ പ​രി​ഹാ​രം തേ​ടു​ന്ന​തി​ന് പ്ര​ബ​ല മു​സ്​​ലിം സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ സം​യു​ക്ത വേ​ദി​യാ​യി, 15 മു​സ്‍ലിം സം​ഘ​ട​ന പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ള്‍ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ലീ​ഗ​ല്‍ കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ന്‍ ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ചു. മു​ഖ്യ​ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​യാ​യി കേ​ര​ള ഹൈ​കോ​ട​തി റി​ട്ട. ആ​ക്ടി​ങ് ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് സി.​കെ. അ​ബ്ദു​ല്‍ റ​ഹീം, ചെ​യ​ര്‍മാ​നാ​യി ഉ​മ​ർ ഫൈ​സി മു​ക്കം, ജ​ന. സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി ജ​സ്റ്റീ​ഷ്യ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഡ്വ. കെ.​എ​ല്‍. അ​ബ്ദു​ല്‍ സ​ലാം എ​ന്നി​വ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    കേ​ര​ള ഹൈ​കോ​ട​തി മു​ന്‍ ആ​ക്ടി​ങ് ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് സി.​കെ. അ​ബ്ദു​റ​ഹീം യോ​ഗം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ജ​സ്റ്റീ​ഷ്യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഡ്വ. കെ.​എ​ല്‍. അ​ബ്ദു​ല്‍ സ​ലാം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഉ​മ​ര്‍ ഫൈ​സി മു​ക്കം, അ​ഡ്വ. ത്വ​യ്യി​ബ് ഹു​ദ​വി (സ​മ​സ്ത കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​തു​ല്‍ ഉ​ല​മ), അ​ഡ്വ. സൈ​ഫു​ദ്ദീ​ന്‍ സ​ഖാ​ഫി (സു​ന്നി മ​ര്‍ക്ക​സ് ലീ​ഗ​ൽ സെ​ല്‍), മൗ​ലാ​ന അ​ബ്ദു​ല്‍ ഷു​ക്കൂ​ര്‍ ഖാ​സി​മി, മു​സ​മ്മി​ല്‍ കൗ​സ​രി (ഓ​ള്‍ ഇ​ന്ത്യ മു​സ്‍ലിം പേ​ഴ്‌​സ​ന​ല്‍ ലോ ​ബോ​ര്‍ഡ്), നൗ​ഫ​ല്‍ കൗ​സ​രി (ജം​ഇ​യ്യ​തു​ല്‍ ഉ​ല​മ ഏ ​ഹി​ന്ദ്), ഷം​സു​ദ്ദീ​ന്‍ മ​ന്നാ​നി (ദ​ക്ഷി​ണ കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​തു​ല്‍ ഉ​ല​മ), ഡോ. ​ഹു​സൈ​ന്‍ മ​ട​വൂ​ര്‍ (കേ​ര​ള ന​ദ്‌​വ​ത്തു​ല്‍ മു​ജാ​ഹി​ദീ​ന്‍), ഡോ. ​അ​ന​സ് ക​ട​ലു​ണ്ടി, അ​ഡ്വ. ജ​വാ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്‍ ബ​ഷീ​ര്‍ (മ​ര്‍ക്ക​സ്സു​ദ്ദ​അ്‌​വ), ശി​ഹാ​ബ് പൂ​ക്കോ​ട്ടൂ​ര്‍, എ​ച്ച്. ഷ​ഹീ​ര്‍ മൗ​ല​വി, പി.​പി. അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ന്‍ പെ​രി​ങ്ങാ​ടി (ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്‍ലാ​മി), വി.​പി. അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ന്‍ (എം.​ഇ.​എ​സ്), കെ.​എ. മു​ജീ​ബു​ല്ല, വി.​ടി. അ​ബ്ദു​ല്‍ ബ​ഷീ​ര്‍ (വി​സ്ഡം ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് ഓ​ര്‍ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ന്‍), വി.​എം. ഫൈ​സ​ല്‍ (മ​ദ്റ​സ വ​ഖ​ഫ് സം​ര​ക്ഷ​ണ വേ​ദി), ടി.​എ. സി​യാ​ദ് (മ​ജ്‌​ലി​സ് ഹി​മാ​യ​ത്തു​ല്‍ ഔ​ഖാ​ഫ്), ടി.​കെ. ഹു​സൈ​ന്‍, അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​രാ​യ അ​ഡ്വ.​കെ.​പി. മാ​യി​ന്‍, അ​ഡ്വ. ആ​ലി​ക്കോ​യ ക​ട​ലു​ണ്ടി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    അ​ഡ്വ. അ​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ട്ടി പു​ത്ത​ല​ത്ത്, അ​ഡ്വ.​എം. ത്വാ​ഹ, അ​ഡ്വ. എം.​എം. അ​ലി​യാ​ര്‍, അ​ഡ്വ. എം.​സി. അ​നീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ര്‍ മോ​ഡ​റേ​റ്റ​ര്‍മാ​രാ​യി. ജ​സ്റ്റീ​ഷ്യ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ അ​ഡ്വ. ഫൈ​സ​ല്‍ പി. ​മു​ക്കം സ്വാ​ഗ​ത​വും ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഡ്വ.​കെ. അ​ബ്ദു​ല്‍ അ​ഹ​ദ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:registrationMuslim organizationsWaqf Portal
    News Summary - Waqf portal registration: Muslim organizations want concerns addressed
