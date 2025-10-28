Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    വഖഫ് ബോർഡ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്​: പൊതുതാൽപര്യ ഹരജിയായി സമർപ്പിക്കാൻ ഹൈകോടതി

    വഖഫ് ബോർഡ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്​: പൊതുതാൽപര്യ ഹരജിയായി സമർപ്പിക്കാൻ ഹൈകോടതി
    കൊ​ച്ചി: സം​സ്ഥാ​ന വ​ഖ​ഫ് ബോ​ർ​ഡി​ലേ​ക്ക് ഉ​ട​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞ​ടു​പ്പ് ന​ട​ത്താ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഹ​ര​ജി പൊ​തു​താ​ൽ​പ​ര്യ സ്വ​ഭാ​വ​ത്തി​ലു​ള്ള​തെ​ന്ന്​ ഹൈ​കോ​ട​തി. കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ ബോ​ർ​ഡ്​ പി​രി​ച്ചു​വി​ട​ണ​മെ​ന്നും തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ല​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് കേ​ര​ള വ​ഖ​ഫ് സം​ര​ക്ഷ​ണ വേ​ദി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ടി.​എം. അ​ബ്​​ദു​ൽ സ​ലാം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഹ​ര​ജി പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​വെ​യാ​ണ്​ ജ​സ്റ്റി​സ് അ​നി​ൽ കെ. ​ന​രേ​ന്ദ്ര​ൻ, ജ​സ്റ്റി​സ് എ​സ്. മു​ര​ളീ കൃ​ഷ്ണ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ച്​ ഇ​ക്കാ​ര്യം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യ​ത്.

    തു​ട​ർ​ന്ന്​ പൊ​തു​താ​ൽ​പ​ര്യ ഹ​ര​ജി​യാ​യി ഭേ​ദ​ഗ​തി ചെ​യ്ത്​ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. ഒ​രാ​ഴ്ച​ക്ക​കം സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​മെ​ന്ന്​ ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. വ​ഖ​ഫ് ബോ​ർ​ഡ് ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യു​ടെ കാ​ലാ​വ​ധി 2024 ഡി​സം​ബ​ർ 14ന് ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​താ​ണ്. നാ​ലു​മാ​സ​ത്തി​ന​കം പു​തി​യ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്​​​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് 2024 ന​വം​ബ​റി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ ഉ​റ​പ്പു ന​ൽ​കി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ നി​ല​വി​ലെ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി അ​തു​വ​രെ തു​ട​രാ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടി​രു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ ഈ ​കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നോ നാ​മ​നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​നോ ഇ​തു​വ​രെ സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ത്തി​ട്ടി​ല്ല. ഡി​സം​ബ​ർ 14ന് ​ശേ​ഷം ബോ​ർ​ഡ് സ്വീ​ക​രി​ച്ച തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​സാ​ധു​വാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഹ​ര​ജി​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

