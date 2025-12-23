Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    23 Dec 2025 11:34 PM IST
    Updated On
    23 Dec 2025 11:34 PM IST

    വാ​ള​യാർ ആൾക്കൂട്ട കൊല: രണ്ടുപേർ കൂടി അറസ്റ്റിൽ, ക​ടു​ത്ത വ​കു​പ്പു​ക​ൾ ചു​മ​ത്തി

    രാം​നാ​രാ​യ​ണി​ന്‍റെ മൃ​ത​ദേ​ഹം ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​യി
    വാ​ള​യാർ ആൾക്കൂട്ട കൊല: രണ്ടുപേർ കൂടി അറസ്റ്റിൽ, ക​ടു​ത്ത വ​കു​പ്പു​ക​ൾ ചു​മ​ത്തി
    അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ വി​നോ​ദ്, ജ​ഗ​ദീ​ഷ്

    പാ​ല​ക്കാ​ട്: വാ​ള​യാ​റി​ൽ ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ഛത്തി​സ്ഗ​ഢ് സ്വ​ദേ​ശി രാം​നാ​രാ​യ​ൺ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട കേ​സി​ൽ ര​ണ്ടു പേ​ർ​കൂ​ടി അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. അ​ട്ട​പ്പ​ള്ളം സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ വി​നോ​ദ്, ജ​ഗ​ദീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. മ​ർ​ദ​ന​സ​മ​യ​ത്ത് ഇ​വ​രും സ്ഥ​ല​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​താ​യി തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ​തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച് ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത് ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്ത​ശേ​ഷ​മാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    കൊ​ല​പാ​ത​ക​ത്തി​ൽ എ​സ്.​സി/​എ​സ്.​ടി (അ​തി​ക്ര​മം ത​ട​യ​ൽ) നി​യ​മം 1989 പ്ര​കാ​ര​വും ഭാ​ര​തീ​യ ന്യാ​യ് സം​ഹി​ത (ബി.​എ​ൻ.​എ​സ്) സെ​ക്ഷ​ൻ 103(2) പ്ര​കാ​ര​വും ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ച​താ​യി പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം അ​റി​യി​ച്ചു. പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട വ്യ​ക്തി​ക്കെ​തി​രാ​യ അ​തി​ക്ര​മ​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​യാ​ണ് എ​ടു​ത്ത​ത്. ഇ​ത്ത​രം സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ഗൗ​ര​വ​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ടും. നി​യ​മം കൈ​യി​ലെ​ടു​ക്കു​ന്ന പ്ര​വ​ണ​ത അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല. അ​ന്വേ​ഷ​ണം സ​മ​ഗ്ര​മാ​യി പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ജി​ല്ല ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ചി​നു കീ​ഴി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി​യാ​ണ് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​വ​രി​ൽ ബി.​ജെ.​പി, സി.​ഐ.​ടി.​യു, കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ഇ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ നേ​ര​ത്തേ​യും ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സു​ക​ളു​ണ്ട്.

    അ​തി​നി​ടെ, പു​തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം സാ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ മൊ​ഴി വീ​ണ്ടും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ, വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ​യും മൊ​ഴി​യെ​ടു​ത്തു. അ​തേ​സ​മ​യം, കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട രാം​നാ​രാ​യ​ണി​ന്‍റെ മൃ​ത​ദേ​ഹം ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ 2.30 ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ണ് മൃ​ത​ദേ​ഹം തൃ​ശൂ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ​നി​ന്ന് നെ​ടു​മ്പാ​ശ്ശേ​രി​യി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​ത്. 11 മ​ണി​ക്കു​ള്ള വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ മൃ​ത​ദേ​ഹം ഛത്തി​സ്ഗ​ഢി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​യി. കു​ടും​ബ​വും ഇ​തേ വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു.

    Mob Lynchingpalakkad mob lynchKerala News
