Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightവാളയാർ ആൾക്കൂട്ട...
    Kerala
    Posted On
    date_range 22 Dec 2025 7:03 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Dec 2025 7:03 AM IST

    വാളയാർ ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകം: ധനസഹായത്തിൽ തീരുമാനമായില്ല; രാംനാരായണന്‍റെ കുടുംബവുമായി ഇന്ന് റവന്യു മന്ത്രിയുടെ ചർച്ച

    text_fields
    bookmark_border
    Ram narayanan
    cancel

    തൃശൂർ: വാളയാർ അട്ടപ്പളത്ത് ആൾക്കൂട്ട മർദനത്തിനിരയായി കൊല്ലപ്പെട്ട ഛത്തീസ്ഗഡ് സ്വദേശി രാംനാരായണൻ ബഗേലിന്റെ മൃതദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് സംബന്ധിച്ച് കുടുംബാംഗങ്ങളും സർക്കാർ പ്രതിനിധികളുമായും തമ്മിൽ നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ തീരുമാനമായില്ല. ധനസഹായ വിഷയത്തിൽ തീരുമാനമാകാത്തതാണ് പ്രതിസന്ധിക്ക് വഴിവെച്ചത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ റവന്യു മന്ത്രി കെ. രാജൻ രാംനാരായണന്‍റെ കുടുംബവുമായി ഇന്ന് ചർച്ച നടത്തും. 25 ല​ക്ഷം രൂ​പ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നാണ് കുടുംബം ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

    ഞായറാഴ്ച പാലക്കാട് ആർ.ഡി.ഒ, തൃശ്ശൂർ സബ് കലക്ടർ എന്നിവരാണ് കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി ചർച്ച നടത്തിയത്. തുടർന്ന് രാത്രി ഏഴേമുക്കാലോടെ പാലക്കാട് ആർ.ഡി.ഒ മണികണ്ഠൻ തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളജിലെത്തി കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും ജസ്റ്റിസ് ഫോർ രാം നാരായൺ ഭാഗേൽ ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളുമായും ചർച്ചകൾ നടത്തി. എന്നാൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾ അനുകൂലമായി പ്രതികരിക്കാത്തതോടെ ഇന്ന് റവന്യു മന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത്.

    അടിയന്തരമായി പത്തു ലക്ഷത്തിൽ കുറയാത്ത തുക സാമ്പത്തിക സഹായം അനുവദിക്കണമെന്ന് ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ധനസഹായം അനുവദിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും, ബുധനാഴ്ചത്തെ മന്ത്രിസഭ യോഗത്തിലേ ഇത് സംബന്ധിച്ച് അന്തിമ തീരുമാനം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂവെന്നും അത് ശിപാർശ ചെയ്യാമെന്നും പാലക്കാട് ജില്ല കലക്ടർ ബന്ധുക്കളെ ഫോണിലൂടെ അറിയിച്ചു.

    തങ്ങളുടെ ഏക അത്താണിയെ നഷ്ടപ്പെട്ട ആ നിർധന കുടുംബം അടിയന്തര സഹായം പ്രഖ്യാപിക്കാതെ മൃതദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങില്ലെന്ന നിലപാടിൽ മോർച്ചറിക്ക് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധം തുടരുകയാണ്. നാട്ടുകാരും സമരസമിതിയും അവർക്ക് പിന്തുണയുമായി ഒപ്പമുണ്ട്.

    വാഗ്ദാനങ്ങൾക്കപ്പുറം, ജീവിതം വഴിമുട്ടിയ ഈ കുടുംബത്തിന് അടിയന്തരമായി സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കണമെന്നും കലക്ടറുടെ ഔദ്യോഗികമായ രേഖാമൂലമുള്ള ഉറപ്പിനായി ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും സമരസമിതി പ്രതിനിധികൾ വ്യക്തമാക്കി. ഭൗതികശരീരം ജന്മനാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടു പോകാനുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും ആശയകുഴപ്പം നിലനിൽക്കുകയാണ്.

    അതേസമയം, കേസിൽ ആൾക്കൂട്ടക്കൊലപാതകം, എസ്.സി-എസ്.ടി പീഡന നിരോധന നിയമം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്താനും പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ നിയോഗിക്കാനും എ.ഡി.എമ്മുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ ധാരണയായി.

    അതേസമയം, അട്ടപ്പള്ളത്തെ ആൾക്കൂട്ടക്കൊലപാതകത്തിൽ പ്രതികൾക്ക് ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും മരിച്ച അതിഥി തൊഴിലാളിയുടെ കുടുംബത്തെ സർക്കാർ സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്ത് നൽകി. ആള്‍ക്കൂട്ടം നിയമം കൈയിലെടുക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ല. അത് പരിഷ്‌കൃത സമൂഹത്തിന് യോജിച്ചതുമല്ല. കേരളത്തിന് അപമാനമുണ്ടാക്കിയ ആള്‍ക്കൂട്ട വിചാരണക്ക് ഇരയായി ജീവന്‍ നഷ്ടമായ രാമനാരായണ്‍ ഭാഗേലിന് നീതി ഉറപ്പാക്കണമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

    രാം​നാ​രാ​യ​ണ​ൻ ബ​ഗേ​ലി​ന്‍റെ മൃ​ത​ദേ​ഹം സൂ​ക്ഷി​ച്ച തൃ​ശൂ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​യോ​ടെ എ​ത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഭാ​ര്യ ല​ളി​ത, മ​ക്ക​ളാ​യ അ​നൂ​ജ്, ആ​കാ​ശ്, ഭാ​ര്യാ മാ​താ​വ് ല​ക്ഷ്മി​ൻ ഭാ​യ്, മൂ​ന്നു ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് എ​ത്തി​യ​ത്. നീ​തി ല​ഭി​ക്കാ​തെ മൃ​ത​ദേ​ഹം ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടി​ലാ​ണ് ഇ​വ​ർ.

    ഛത്തീ​സ്ഗ​ഡി​ലെ ക​ർ​ഹി വി​ല്ലേ​ജ് നി​വാ​സി​യാ​ണ് രാം​നാ​രാ​യ​ണ​ൻ. പ​ത്തും എ​ട്ടും വ​യ​സ്സു​ള്ള ആ​ൺ​മ​ക്ക​ളും രോ​ഗി​യാ​യ അ​മ്മ​യും ഭാ​ര്യ​യും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന നി​ർ​ധ​ന കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ അ​ത്താ​ണി​യാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ദ്ദേ​ഹം. മ​ര​ണ​വാ​ർ​ത്ത അ​റി​ഞ്ഞ് ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് തി​രി​ച്ച കു​ടും​ബം മൂ​ന്ന് ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ ക​യ​റി കി​ലോ​മീ​റ്റ​റു​ക​ൾ താ​ണ്ടി​യാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. വാ​ർ​ധ​ക്യ​സ​ഹ​ജ അ​സു​ഖ​ങ്ങ​ൾ അ​ല​ട്ടു​ന്ന​തി​നാ​ൽ രാം​നാ​രാ​യ​ണി​ന്റെ അ​മ്മ​ക്ക് ഒ​പ്പം വ​രാ​നാ​യി​ല്ല.

    അ​തി​ക്രൂ​ര​മാ​യ ന​ര​നാ​യാ​ട്ടാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് വാ​ള​യാ​റി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ​ത്. അ​ഞ്ച് പേ​രെ മാ​ത്ര​മാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. 'ജ​സ്റ്റി​സ് ഫോ​ർ രാം ​നാ​രാ​യ​ൺ ഭാ​ഗേ​ൽ ആ​ക്ഷ​ൻ ക​മ്മ​റ്റി' പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും 'മാ​ന​വീ​യം' സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും മ​റ്റും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് ബ​ന്ധു​ക്ക​ളെ തൃ​ശൂ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:mob lynchingwalayarCrime
    News Summary - Walayar mob lynching: No decision on financial assistance
    Similar News
    Next Story
    X