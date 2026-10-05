“ഒരു ലൈംഗിക അതിക്രമിയെ പൊതിഞ്ഞുപിടിക്കുന്നു; പിണറായി വിജയന്റെ നിലപാട് നീതി ലഭിക്കുന്നതിന് തടസ്സം”: വി.ടി ബൽറാം

“ഒരു ലൈംഗിക അതിക്രമിയെ പൊതിഞ്ഞുപിടിക്കുന്നു; പിണറായി വിജയന്റെ നിലപാട് നീതി ലഭിക്കുന്നതിന് തടസ്സം”: വി.ടി ബൽറാംtext_fields
പാലക്കാട്: സിപിഎം പാലക്കാട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തുനിന്ന് സി. സുരേഷ് ബാബുവിനെ മാറ്റിയ നടപടിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഇടത് നേതൃത്വത്തിനെതിരെ അതിരൂക്ഷമായ വിമർശനവുമായി കോൺഗ്രസ് നേതാവും തൃത്താല എം.എൽ.എയുമായ വി.ടി. ബൽറാം. ലൈംഗിക പീഡന പരാതികൾ ഉയർന്നിട്ടും കുറ്റാരോപിതനെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് പകരം സംരക്ഷിക്കാനും ഇരകളെ ഒത്തുതീർപ്പിന് വഴങ്ങാൻ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കാനുമാണ് ശ്രമം നടക്കുന്നതെന്ന് വി.ടി. ബൽറാം ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിൽ ആരോപിച്ചു.
സുരേഷ് ബാബുവിനെതിരെ ഉയർന്ന പരാതികൾ പോലീസിന് കൈമാറാതെ ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ക്രിമിനലുകൾക്ക് മുഖം രക്ഷിക്കാൻ അവസരം നൽകുന്നതാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ അദ്ദേഹം, മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ നിലപാടിനെയും കടുപ്പിച്ച് വിമർശിച്ചു.
ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിന്റെ പൂർണരൂപം
ഒരു സെക്ഷ്വൽ പ്രിഡേറ്ററെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ പരാതികൾ ഇരകൾ തന്നെ നേരിട്ടും അടുപ്പക്കാർ വഴിയും അറിയിച്ചിട്ടും അതൊന്ന് പോലും നാട്ടിലെ നിയമസംവിധാനത്തിന് കൈമാറാതെ, ഇരകളെ ഒത്തുതീർപ്പുകൾക്ക് വഴങ്ങാൻ സമ്മർദ്ദത്തിലാഴ്ത്തുന്ന സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുന്ന, ക്രിമിനലിനെ പൊതിഞ്ഞ് പിടിച്ച് മുഖം രക്ഷിക്കാൻ അവസരം നൽകുന്ന, ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്ന ഔദ്യോഗിക പദവിയിലിരിക്കുന്നത് ഇരകൾക്ക് നീതി ലഭിക്കുന്നതിന് വിഘാതമായി മാറുകയാണ്.
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