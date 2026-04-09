മഞ്ചേശ്വരത്ത് മെഷീനിൽ തകരാർ; ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വോട്ട് വരുന്നു

Posted Ondate_range 9 April 2026 11:20 AM IST
മഞ്ചേശ്വരത്ത് മെഷീനിൽ തകരാർ; ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വോട്ട് വരുന്നുtext_fields
News Summary - Voting Halted in Manjeshwar After EVM Records Extra Votes; Technical Glitch at Badaje Booth 21
മഞ്ചേശ്വരം: മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തിലെ ബഡാജെയിൽ വോട്ടിങ് മെഷീനിൽ ക്രമക്കേടെന്ന് പരാതി. വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വോട്ടുകൾ മെഷീനിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതായി കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് ബഡാജെയിലെ 21-ാം നമ്പർ ബൂത്തിൽ പോളിങ് നിർത്തിവെച്ചു. പോളിങ് തുടങ്ങി ആദ്യ രണ്ട് മണിക്കൂറിനിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ വോട്ട് ചെയ്തതിനേക്കാൾ രണ്ട് വോട്ടുകൾ അധികമായി മെഷീനിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതായിട്ടാണ് കണ്ടെത്തിയത്. മത്സരം കടുപ്പമേറിയ മഞ്ചേശ്വരത്ത് ഇത്തരമൊരു സാങ്കേതിക തകരാർ കണ്ടെത്തിയത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കിടയിൽ വലിയ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്.
