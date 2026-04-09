Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightമഞ്ചേശ്വരത്ത് മെഷീനിൽ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 9 April 2026 11:20 AM IST
    Updated On
    date_range 9 April 2026 11:20 AM IST

    മഞ്ചേശ്വരത്ത് മെഷീനിൽ തകരാർ; ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വോട്ട് വരുന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    രണ്ട് മണിക്കൂറിനിടെ അധികമായി രേഖപ്പെടുത്തിയത് രണ്ട് വോട്ടുകൾ
    cancel

    മഞ്ചേശ്വരം: മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തിലെ ബഡാജെയിൽ വോട്ടിങ് മെഷീനിൽ ക്രമക്കേടെന്ന് പരാതി. വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വോട്ടുകൾ മെഷീനിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതായി കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് ബഡാജെയിലെ 21-ാം നമ്പർ ബൂത്തിൽ പോളിങ് നിർത്തിവെച്ചു. പോളിങ് തുടങ്ങി ആദ്യ രണ്ട് മണിക്കൂറിനിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ വോട്ട് ചെയ്തതിനേക്കാൾ രണ്ട് വോട്ടുകൾ അധികമായി മെഷീനിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതായിട്ടാണ് കണ്ടെത്തിയത്. മത്സരം കടുപ്പമേറിയ മഞ്ചേശ്വരത്ത് ഇത്തരമൊരു സാങ്കേതിക തകരാർ കണ്ടെത്തിയത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കിടയിൽ വലിയ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:EVMElection NewsManjeswramKerala Assembly Election 2026
    News Summary - Voting Halted in Manjeshwar After EVM Records Extra Votes; Technical Glitch at Badaje Booth 21
    X