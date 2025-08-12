Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഅതിഥി വോട്ടുകൾ:...
    Kerala
    Posted On
    date_range 12 Aug 2025 9:41 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2025 9:41 AM IST

    അതിഥി വോട്ടുകൾ: കരുതലോടെ പാർട്ടികൾ

    text_fields
    bookmark_border
    സം​സ്​​ഥാ​ന​ത്തെ അ​തി​ഥി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ കൃ​ത്യ​മാ​യ വി​വ​ര​മി​ല്ല
    Thrissur
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ലെ ക്ര​മ​ക്കേ​ട്​ വി​വാ​ദം ദേ​ശീ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ൽ മു​റു​ക​വെ അ​തി​ഥി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ വ​ലി​യ​​തോ​തി​ൽ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രാ​കാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യി വി​ല​യി​രു​ത്തി കേ​ര​ള രാ​ഷ്ട്രീ​യം. കേ​ന്ദ്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ക​മീ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്തു​ന്ന ബി​ഹാ​റി​ലെ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക തീ​വ്ര​പ​രി​ശോ​ധ​ന​യു​ടെ (എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ) തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി വ​രാ​നി​ട​യു​ള്ള മാ​റ്റം ​എ​ങ്ങ​നെ ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ.

    ബി​ഹാ​റി​ൽ​നി​ന്നും വി​വി​ധ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്​ തൊ​ഴി​ൽ​തേ​ടി​ പോ​യ​വ​ർ അ​വ​ർ ​​ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​ര്​ ​ചേ​ർ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന കേ​ന്ദ്ര തെ​ര​​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ക​മീ​ഷ​ൻ നി​ല​പാ​ട്​ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ഇ​തി​ന​കം ച​ർ​ച്ച​യാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ബി​ഹാ​ർ, അ​സം, ഒ​ഡി​ഷ തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ സം​സ്​​ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ വ​ലി​യ​തോ​തി​ൽ ​കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ പ​ണി​യെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​വ​ർ ഇ​വി​ടെ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രാ​യാ​ൽ അ​ത്​ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ നി​ല​വി​ലെ ‘വോ​ട്ടി​ങ്​ ട്രെ​ന്‍റ്​’ മാ​റ്റി​മ​റി​ക്കും. സം​സ്​​ഥാ​ന​ത്തെ അ​തി​ഥി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ കൃ​ത്യ​മാ​യ വി​വ​രം സ​ർ​ക്കാ​റി​​ന്റെ പ​ക്ക​ലി​​ല്ല.

    വി​വി​ധ തൊ​ഴി​ൽ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​യി 35 ല​ക്ഷം അ​തി​ഥി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ്​ ഏ​ക​ദേ​ശ ക​ണ​ക്ക്. കൃ​ത്യ​മാ​യ വി​വ​ര​ശേ​ഖ​ര​ണം സാ​ധ്യ​മാ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ ത​ന്നെ സ​മ്മ​തി​ക്കു​ന്നു.

    ഒ​ന്നാം പി​ണ​റാ​യി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ കാ​ല​ത്താ​ണ് അ​തി​ഥി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള ലോ​ക​ത്തി​ലെ ആ​ദ്യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ‘ആ​വാ​സ്’ പ​ദ്ധ​തി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. 5,13,359 തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളാ​ണ് അ​ന്ന്​ ആ​വാ​സി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, പ​ദ്ധ​തി ല​ക്ഷ്യം ക​ണ്ടി​ല്ല. ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്​ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ അം​ഗ​​മാ​കാ​ൻ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ മ​ടി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തൊ​ഴി​ൽ​ചെ​യ്ത്​ ധ​ന​സ​മ്പാ​ദ​നം ന​ട​ത്തു​ക എ​ന്ന​തി​ൽ മാ​ത്രം ശ്ര​ദ്ധ​കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണ്​ ഇ​ത​ര സം​സ്ഥാ​ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളി​ൽ ഏ​റെ​യും.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ എ​ത്തി വി​വി​ധ തൊ​ഴി​ലി​ട​ങ്ങ​ളും താ​മ​സ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളും മാ​റി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​വ​രും ഏ​റെ. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ അ​തി​ഥി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളി​ൽ എ​ത്ര​പേ​ർ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ​പേ​ര്​ ചേ​ർ​ത്ത്​ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ പ്ര​ക്രി​യ​യി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​കു​മെ​ന്ന ചോ​ദ്യ​വും ഉ​യ​രു​ന്നു.

    സ്വ​ന്തം സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യും ഇ​വ​രി​ൽ വ​ലി​യൊ​രു ശ​ത​മാ​ന​വും ഇ​വി​​ടെ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രാ​കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​മെ​ന്ന വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലു​മു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:electoral rollinterstate workersvoters listKerala News
    News Summary - Voters list update
    Similar News
    Next Story
    X