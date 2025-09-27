Begin typing your search above and press return to search.
    തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കാം, തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ പേ​ര്​ ചേ​ർക്കാം, അ​ന്തി​മ പ​ട്ടി​ക ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 25ന്

    തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കാം, തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ പേ​ര്​ ചേ​ർക്കാം, അ​ന്തി​മ പ​ട്ടി​ക ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 25ന്
    ​തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: എ​ല്ലാ വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ​ക്കും സം​സ്ഥാ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്റെ സ​വി​ശേ​ഷ തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ ന​മ്പ​ർ ന​ൽ​കി ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക പു​തു​ക്കു​ന്നു. ഇ​തി​നു​ള്ള ക​ര​ട് പ​ട്ടി​ക തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​സ്ഥാ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ എ. ​ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ പേ​ര്​ ചേ​ർ​ക്കാം. അ​ന്തി​മ പ​ട്ടി​ക ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 25 ന് ​പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കും. 2025 സെ​പ്തം​ബ​ർ ര​ണ്ടി​ന്​ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച അ​ന്തി​മ പ​ട്ടി​ക​യാ​ണ് ക​ര​ടാ​യി പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഇ​ത് ത​ദ്ദേ​ശ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും വി​ല്ലേ​ജ്, താ​ലൂ​ക്ക് ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ലും സം​സ്ഥാ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്റെ sec.kerala.gov.in വെ​ബ് സൈ​റ്റി​ലും പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക്​ ല​ഭി​ക്കും. 2025 ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്നി​നോ അ​തി​ന് മു​ന്‍പോ 18 വ​യ​സ്സ് പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​യ​വ​ര്‍ക്ക് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 14 വ​രെ വോ​ട്ട​ര്‍പ​ട്ടി​ക​യി​ല്‍ പേ​ര് ചേ​ര്‍ക്കാം. തി​രു​ത്ത​ലു​ക​ൾ​ക്കും ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ലു​ക​ൾ​ക്കും അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കാം.

    വോ​ട്ട​ര്‍പ​ട്ടി​ക​യി​ല്‍ പു​തു​താ​യി പേ​രു ചേ​ര്‍ക്കാ​നും (ഫോ​റം 4), തി​രു​ത്താ​നും (ഫോ​റം 6), സ്ഥാ​ന​മാ​റ്റം വ​രു​ത്താ​നും (ഫോ​റം 7) sec.kerala.gov.inൽ ​ഓ​ണ്‍ലൈ​നാ​യി അ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​ണം. അ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ ഹി​യ​റി​ങ്ങി​നു​ള്ള ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ര്‍ ജ​ന​റേ​റ്റ​ഡ് നോ​ട്ടി​സ് ല​ഭി​ക്കും. ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ രേ​ഖ​ക​ള്‍ സ​ഹി​തം ഹി​യ​റി​ങ്ങി​ന്​ നേ​രി​ട്ട് ഹാ​ജ​രാ​ക​ണം.

    വോ​ട്ട​ര്‍പ​ട്ടി​ക​യി​ല്‍ പേ​ര് ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ആ​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ള്‍ (ഫോ​റം 5) ഓ​ണ്‍ലൈ​നാ​യി ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്ത്, പ്രി​ന്റൗ​ട്ടി​ല്‍ അ​പേ​ക്ഷ​ക​നും ആ ​വാ​ർ​ഡി​ലെ ഒ​രു വോ​ട്ട​റും ഒ​പ്പി​ട്ട് നേ​രി​ട്ടോ ത​പാ​ലി​ലോ ഇ​ല​ക്ട​റ​ല്‍ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ന്‍ ഓ​ഫി​സ​ര്‍ക്ക് സ​മ​ര്‍പ്പി​ക്ക​ണം. അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളി​ലും ആ​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളി​ലും സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ന​ട​പ​ടി​ക്കെ​തി​രെ ത​ദ്ദേ​ശ​സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ​വ​കു​പ്പ് ജി​ല്ല ജോ. ​ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ക്ക് അ​പ്പീ​ല്‍ ന​ല്‍കാം.

