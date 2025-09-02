Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightവോട്ടർ പട്ടിക ഇന്ന്...
    Kerala
    Posted On
    date_range 2 Sept 2025 10:56 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Sept 2025 10:56 AM IST

    വോട്ടർ പട്ടിക ഇന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും

    text_fields
    bookmark_border
    ഹി​യ​റി​ങ്ങി​ന് പ​ത്തു ശ​ത​മാ​നം​വ​രെ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ർ എ​ത്തി​യി​ല്ല
    വോട്ടർ പട്ടിക ഇന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും
    cancel

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: ത​ദ്ദേ​ശ​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നു​ള്ള ജി​ല്ല​യി​ലെ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക അ​ന്തി​മ​മാ​യി. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ​യോ​ടെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ പ​ട്ടി​ക പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കും. ഓ​രോ ത​ദ്ദേ​ശ​സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലും ഫോ​റം നാ​ലു പ്ര​കാ​രം പു​തി​യ വോ​ട്ടി​ന് അ​​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കി​യ​തി​ൽ അ​ഞ്ചു​മു​ത​ൽ പ​ത്തു​ശ​ത​മാ​നം വ​രെ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ർ ഹി​യ​റി​ങ്ങി​ന് എ​ത്തി​യി​ല്ല. അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കി​യ​തി​ലു​ള്ള പി​ശ​കു​മൂ​ലം ഇ​ര​ട്ടി​പ്പു വ​ന്ന​തു​ൾ​പ്പെ​ടെ ക​ണ​ക്കാ​ക്കി​യാ​ണ് ഹി​യ​റി​ങ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ത്ത അ​പേ​ക്ഷ​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണം. ​

    അ​പേ​ക്ഷ​യി​ൽ തെ​റ്റു​തി​രു​ത്താ​ൻ പ​ല​ത​വ​ണ ശ്ര​മി​ച്ച​താ​ണ് ഇ​ര​ട്ടി​പ്പ് കൂ​ടാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​യ​ത്. ഇ​വ നി​ര​സി​ച്ചു. ഓ​രോ വാ​ർ​ഡി​ലും 140 മു​ത​ൽ 180 വ​രെ വോ​ട്ടു​ക​ൾ പു​തു​താ​യി ചേ​ർ​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ഫോ​റം അ​ഞ്ച് പ്ര​കാ​രം അ​പേ​ക്ഷ​യു​ടെ മാ​ന്വ​ൽ കോ​പ്പി ന​ൽ​കാ​ത്ത​വ​രു​ടെ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളാ​ണ് ത​ള്ളി​യ​തി​ൽ ഏ​റെ​യും. മ​രി​ച്ച​വ​ർ, സ്ഥ​ലം മാ​റി​യ​വ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ പ​ട്ടി​ക അ​ത​ത് ത​ദ്ദേ​ശ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ര​ത്തേ ത​യാ​റാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    ത​ദ്ദേ​ശ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള പൊ​തു​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നു മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക പു​തു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​വ​സാ​ന തീ​യ​തി ആ​ഗ​സ്റ്റ് ഏ​ഴി​നാ​യി​രു​ന്നു തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്. ഹി​യ​റി​ങ് 21 വ​രെ​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, കു​റ​ച്ചു ദി​വ​സം കൂ​ടി അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ​പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സ​മ്മ​ർ​ദം​മൂ​ലം അ​ഞ്ചു ദി​വ​സം കൂ​ടി അ​നു​വ​ദി​ച്ച് ആ​ഗ​സ്റ്റ് 12 വ​രെ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക പു​തു​ക്കാ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കി.

    ഓ​രോ വോ​ട്ട​റു​ടെ​യും ആ​ധാ​ർ കാ​ർ​ഡ്, റെ​സി​ഡ​ൻ​സ് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ്, വി​വാ​ഹ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് തു​ട​ങ്ങി പ​ല സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചാ​ണ് ഇ​ല​ക്ട​റ​ല്‍ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ന്‍ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രാ​യ (ഇ.​ആ​ര്‍.​ഒ) ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ ഹി​യ​റി​ങ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:voting rightsvoter listelectoral rollKozhikode News
    News Summary - Voter list to be published today
    Similar News
    Next Story
    X