    Kerala
    Posted On
    date_range 20 Aug 2025 8:44 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Aug 2025 8:44 AM IST

    വോട്ടർ പട്ടിക ഹിയറിങ്; സമയക്കുറവിൽ ഗതികെട്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥർ

    ഹി​യ​റി​ങ് ഇ​നി ര​ണ്ടു ദി​വ​സം​കൂ​ടി മാ​ത്രം
    വോട്ടർ പട്ടിക ഹിയറിങ്; സമയക്കുറവിൽ ഗതികെട്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥർ
    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നു​ള്ള വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​രു​ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഹി​യ​റി​ങ്ങി​നു​ള്ള സ​യ​മ​പ​രി​ധി ര​ണ്ടു​ദി​വ​സ​ത്തി​ന​കം അ​വ​സാ​നി​ക്കാ​നി​രി​ക്കെ ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള ത​ദ്ദേ​ശ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ അ​തി​സ​മ്മ​ർ​ദ​ത്തി​ൽ. സ​മ​യ​മെ​ടു​ത്തും സൂ​ക്ഷ്മ​ത​യോ​ടെ​യും ചെ​യ്യേ​ണ്ട ജോ​ലി, തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു ക​മീ​ഷ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ച്ച സ​മ​യ​ക്കു​റ​വു​മൂ​ലം യാ​ന്ത്രി​ക​മാ​കു​ന്ന​താ​യും ആ​​ക്ഷേ​പ​മു​യ​രു​ന്നു. ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നു മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക പു​തു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​വ​സാ​ന തീ​യ​തി ആ​ഗ​സ്റ്റ് ഏ​ഴി​നാ​യി​രു​ന്നു തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്.

    ഹി​യ​റി​ങ് 21 വ​രെ​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ആ​ഗ​സ്റ്റ് 12 വ​രെ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക പു​തു​ക്കാ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കി​യെ​ങ്കി​ലും ഹി​യ​റി​ങ് തീ​യ​തി നീ​ട്ടി​യി​ല്ല. അ​തി​നാ​ൽ, തി​ര​ക്കു​മൂ​ലം ഒ​രു മി​നി​റ്റി​ൽ ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും പേ​രു​ടെ രേ​ഖ​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന ഭ​ഗീ​ര​ഥ​പ്ര​യ​ത്ന​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​ല​ക്ട​റ​ല്‍ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ന്‍ ഓ​ഫി​സ​റാ​യ (ഇ.​ആ​ര്‍.​ഒ) ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ.

    ഓ​രോ വോ​ട്ട​റു​ടെ​യും ആ​ധാ​ർ കാ​ർ​ഡ്, റെ​സി​ഡ​ൻ​സ് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ്, വി​വാ​ഹ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് തു​ട​ങ്ങി പ​ല രേ​ഖ​ക​ളാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കേ​ണ്ട​ത്. മേ​ൽ​വി​ലാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ തെ​റ്റു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ അ​തു തി​രു​ത്തു​ക​യും പ്രി​ന്റ് എ​ടു​ത്തു​കൊ​ടു​ക്കു​ക​യും വേ​ണം. വോ​ട്ട​ർ ഇ.​ആ​ര്‍.​ഒ മു​മ്പാ​കെ ഒ​പ്പി​ടു​ക​യും​വേ​ണം. കൃ​ത്യ​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തേ​ണ്ട ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് വെ​റും സെ​ക്ക​ൻ​ഡു​ക​ൾ​മാ​ത്ര​മാ​ണ് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ് ആ​ക്ഷേ​പം. നാ​നൂ​റി​ൽ​പ​രം വോ​ട്ട​ർ​മാ​രാ​ണ് മി​ക്ക ത​ദ്ദേ​ശ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ദി​വ​സം​പ്ര​തി എ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    ഏ​റെ ത​ദ്ദേ​ശ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​യും ഹി​യ​റി​ങ്ങി​ന് ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് ഒ​രു മി​നി​റ്റ് ഇ​ട​വേ​ള​ക​ളാ​ണ് ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ ക​മീ​ഷ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​ല സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും തി​ര​ക്കു​കാ​ര​ണം ടോ​ക്ക​ൺ സം​വി​ധാ​ന​വും ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി. മ​റ്റ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ​യും സ​ഹാ​യം തേ​ടി​യാ​ണ് ഒ​രു​വി​ധം മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലും മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ലു​ക​ളി​ലും അ​ത​ത് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രും മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ൽ അ​ത​ത് അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രു​മാ​ണ് ഇ​ല​ക്ട​റ​ൽ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​ർ.

