Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_right2002ൽ പേര് കണ്ടില്ല;...
    Kerala
    Posted On
    date_range 13 Nov 2025 10:03 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Nov 2025 10:03 AM IST

    2002ൽ പേര് കണ്ടില്ല; അഹ്മദ് തപ്പിയെടുത്തത് 1964ലെ വോട്ടർ പട്ടിക!

    text_fields
    bookmark_border
    2002ൽ പേര് കണ്ടില്ല; അഹ്മദ് തപ്പിയെടുത്തത് 1964ലെ വോട്ടർ പട്ടിക!
    cancel
    camera_alt

    1964 ലെ ​വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക

    Listen to this Article

    തൃക്കരിപ്പൂർ: 1964ൽ 21കാരനായ പൊറോപ്പാട്ടെ എം.കെ. അഹ്മദ് അന്നത്തെ വോട്ടർപട്ടിക കണ്ടെത്തി. വോട്ടർപട്ടിക പരിഷ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2002ലെ പട്ടിക പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഇപ്പോൾ 81കാരനായ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരുണ്ടായിരുന്നില്ല. പ്രാദേശിക ചരിത്രരചനക്കായി രേഖകൾ ശേഖരിക്കുന്ന ബന്ധുകൂടിയായ വി.എൻ.പി. ഫൈസലാണ് അഹ്മദ് ഉൾപ്പെട്ട ആറുപതിറ്റാണ്ട് പ്രായമുള്ള 1964ലെ പട്ടിക കണ്ടെത്തിയത്.

    അവിഭക്ത കണ്ണൂർ ജില്ലയുടെ ഭാഗമാണ് തൃക്കരിപ്പൂർ കടപ്പുറം എന്നറിയപ്പെട്ട ഈ പ്രദേശം. നീലേശ്വരം ദ്വയാംഗ മണ്ഡലത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. അന്ന് തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്തിലെ അഞ്ചാം വാർഡ്. 1964 ജനുവരി ഒന്നിലാണ് പട്ടിക അന്തിമമാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

    പിതാവ്, മാതാവ് എന്നിവർക്ക് പുറമെ കാരണവരെക്കൂടി ബന്ധുക്കളുടെ പട്ടികയിൽപെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്കലുള്ള നാലുപേജ് പട്ടികയിൽ 820 പേരുണ്ട്. ഭൂരിഭാഗവും ഇന്നത്തെ വലിയപറമ്പ് പഞ്ചായത്തിലെ മാടക്കാൽ, തൃക്കരിപ്പൂർ കടപ്പുറം പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്. പട്ടികയിൽ 178ാമനായാണ് അഹ്മദുള്ളത്. കൂടെ പിതാവ് വി.എൻ. മുഹമ്മദും വീട്ടുകാരും. 2025ൽ റദ്ദാക്കിയ വോട്ടർപട്ടികയിൽ ഉള്ളതിനാൽ എസ്.ഐ.ആർ ഫോറം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:voter listthrikaripurLatest NewsKerala Local Body Election
    News Summary - Voter list found which published in 1964
    Similar News
    Next Story
    X