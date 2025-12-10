Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    10 Dec 2025 9:48 PM IST
    10 Dec 2025 9:48 PM IST

    വീണ്ടും ചർച്ചയായി തൃശൂരിലെ ‘വോട്ട് ചോരി’: സു​രേ​ഷ് ഗോ​പി​യു​ടെ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തെ വോ​ട്ടി​നെ ചൊ​ല്ലി വി​വാ​ദം

    വീണ്ടും ചർച്ചയായി തൃശൂരിലെ ‘വോട്ട് ചോരി’: സു​രേ​ഷ് ഗോ​പി​യു​ടെ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തെ വോ​ട്ടി​നെ ചൊ​ല്ലി വി​വാ​ദം
    തൃ​ശൂ​ർ: തൃ​ശൂ​രി​ലെ ‘വോ​ട്ട് ചോ​രി’ വീ​ണ്ടും ച​ർ​ച്ച​യാ​ക്കി സു​രേ​ഷ് ഗോ​പി​യു​ടെ ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ വോ​ട്ട്. 2024 ഏ​പ്രി​ൽ 26ന് ​ന​ട​ന്ന ലോ​ക്സ​ഭ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ തൃ​ശൂ​രി​ൽ വോ​ട്ട് ചെ​യ്ത സു​രേ​ഷ് ഗോ​പി​യും കു​ടും​ബ​വും ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്റെ ആ​ദ്യ ഘ​ട്ട​മാ​യ 2025 ഡി​സം​ബ​ർ ഒ​മ്പ​തി​ന് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് വോ​ട്ട് ചെ​യ്ത​താ​ണ് ച​ർ​ച്ച​യാ​കു​ന്ന​ത്.

    തൃ​ശൂ​ർ​ക്കാ​ര​നാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ സു​രേ​ഷ് ഗോ​പി എ​ങ്ങ​നെ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് വോ​ട്ട് ചെ​യ്തു​വെ​ന്ന ​ചോ​ദ്യ​മാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ മ​റു​പ​ടി പ​റ​യ​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​വും ഇ​രു​മു​ന്ന​ണി​ക​ളും ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    2024ലെ ​പൊ​തു​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നു​മു​മ്പ് തൃ​​ശൂ​രി​ൽ വോ​ട്ട് ചേ​ർ​ത്ത പ​ല​രും ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ സ്വ​ന്തം നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മാ​റി​യ​താ​യും ആ​ക്ഷേ​പ​മു​ണ്ട്. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ​തൃ​ശൂ​രി​ലെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഫ​ലം അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കാ​ൻ ബോ​ധ​പൂ​ർ​വം മ​റ്റി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് വോ​ട്ട് ചേ​ർ​ത്തു​വെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണം വീ​ണ്ടും ശ​ക്ത​മാ​കു​ന്ന​ത്. 2024ൽ ​പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടും ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​യി​ല്ലെ​ന്നും ര​ണ്ടു മു​ന്ന​ണി​ക​ളും നേ​ര​ത്തേ​ത​ന്നെ പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ സു​രേ​ഷ് ഗോ​പി​യു​ടെ വോ​ട്ട് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ മ​റു​പ​ടി പ​റ​യ​ണ​മെ​ന്ന് സി.​പി.​​ഐ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി​രു​ന്ന മു​ൻ മ​ന്ത്രി വി.​എ​സ്. സു​നി​ൽ കു​മാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്.

    സു​രേ​ഷ് ഗോ​പി​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​നും മ​റു​പ​ടി പ​റ​യ​ണം -വി.​എ​സ്. സു​നി​ൽ കു​മാ​ർ

    തൃ​ശൂ​ർ: 2024ൽ ​തൃ​ശൂ​രി​ൽ സ്ഥി​ര​താ​മ​സ​ക്കാ​ര​നാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് വോ​ട്ട് ചേ​ർ​ത്ത സു​രേ​ഷ് ഗോ​പി​യും കു​ടും​ബ​വും ഇ​പ്പോ​ൾ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് വോ​ട്ട് ചെ​യ്ത​തെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് സി.​പി.​ഐ നേ​താ​വ് വി.​എ​സ്. സു​നി​ൽ കു​മാ​ർ.

    2024ലെ ​ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ തൃ​ശൂ​ർ കോ​ർ​പ​​റേ​ഷ​നി​ലെ നെ​ട്ടി​ശ്ശേ​രി​യി​ൽ സ്ഥി​ര​താ​മ​സ​ക്കാ​ര​നാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞാ​ണ് സു​രേ​ഷ് ഗോ​പി​യും കു​ടും​ബ​വും വോ​ട്ട് ചേ​ർ​ത്ത​ത്. ഇ​പ്പോ​ൾ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ലെ ശാ​സ്ത​മം​ഗ​ല​ത്ത് വോ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ഇ​ത് എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​നും സു​രേ​ഷ് ഗോ​പി​യും മ​റു​പ​ടി പ​റ​യ​ണ​മെ​ന്ന് വി.​എ​സ്. സു​നി​ൽ കു​മാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    TAGS:VS SunilkumarSuresh GopiVote Chori
