    Kerala
    Posted On
    date_range 9 Aug 2025 7:04 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Aug 2025 7:04 AM IST

    കണക്കുകൾ പറയും; തൃശൂരിലെ വോട്ടുകൊള്ള

    കണക്കുകൾ പറയും; തൃശൂരിലെ വോട്ടുകൊള്ള
    തൃ​ശൂ​ർ: 2024ലെ ​ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കാ​ൻ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ഞെ​ട്ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന അ​ട്ടി​മ​റി​ക​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​തോ​ടെ ച​ർ​ച്ച​യാ​യി തൃ​ശൂ​രി​ലെ ക​ള്ള​വോ​ട്ട​ർ​മാ​രും. ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് മു​മ്പു​ത​ന്നെ തൃ​ശൂ​രി​ൽ ബി.​ജെ.​പി വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ക​ള്ള​വോ​ട്ടു​ക​ൾ ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന​താ​യി പ​രാ​തി​ക​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു.

    പാ​ല​ക്കാ​ട് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള സ​മീ​പ​ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ബി.​ജെ.​പി​ക്കാ​രെ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി തൃ​ശൂ​ർ ലോ​ക്സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ചേ​ർ​ത്തെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ​സി.​പി.​ഐ, കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ആ​രോ​പ​ണം. ലോ​ക്സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് സ്വാ​ധീ​ന​മു​ള്ള പോ​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു ഈ ​ത​ട്ടി​പ്പ് അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ​ത്. ന​ഗ​ര​ത്തി​ലും സ​മീ​പ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​കി​ട​ക്കു​ന്ന ഫ്ലാ​റ്റു​ക​ളും വീ​ടു​ക​ളും ഉ​​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​യി​രു​ന്നു ത​ട്ടി​പ്പ്. ഇ​തി​നാ​യി കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ലെ ബി.​ജെ.​പി കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​രെ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി കോ​ടി​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് രൂ​പ ബി.​ജെ.​പി വി​നി​യോ​ഗി​ച്ചെ​ന്നും ഇ​വ​ർ ആ​രോ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. സി.​പി.​ഐ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി​രു​ന്ന വി.​എ​സ് സു​നി​ൽ​കു​മാ​റും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി​രു​ന്ന കെ. ​മു​ര​ളീ​ധ​ര​നും വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പി​ന് മു​മ്പ് ത​ന്നെ പ​രാ​തി ഉ​ന്ന​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ദി​വ​സം ചി​ല ബൂ​ത്തു​ക​ളി​ൽ വ്യാ​ജ​വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നെ​തു​ട​ർ​ന്ന് ബി.​ജെ.​പി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും മ​റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും ത​മ്മി​ൽ വാ​ക് ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ളും സം​ഘ​ർ​ഷ​വും ന​ട​ന്നി​രു​ന്നു.

    തൃ​ശൂ​ർ നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ മാ​ത്രം ഒ​മ്പ​തി​നാ​യി​ര​ത്തി​ല​ധി​കം പേ​രെ അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി ചേ​ർ​ത്തെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു വ്യാ​പ​ക പ​രാ​തി. മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടി​ട്ടി​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ ലി​സ്റ്റി​ൽ എ​ങ്ങ​നെ ക​ട​ന്നു​കൂ​ടി​യെ​ന്ന അ​മ്പ​ര​പ്പി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ട​ത്- വ​ല​ത് മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് കാ​ല​മാ​കു​മ്പോ​ൾ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ മ​ത്സ​രി​ച്ച് വോ​ട്ട​ർ ലി​സ്റ്റി​ൽ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ ചേ​ർ​ക്ക​ൽ പ​തി​വാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, അ​തി​ൽ​നി​ന്നൊ​ക്കെ ഭി​ന്ന​മാ​യ ത​ന്ത്ര​മാ​ണ് ബി.​ജെ.​പി തൃ​ശൂ​രി​ൽ പ​യ​റ്റി​യ​ത്. പ്ര​മു​ഖ രാ​ഷ്ട്രീ​യ നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​രാ​തി​യു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യി​ട്ടും അ​ധി​കൃ​ത​ർ കേ​ട്ട ഭാ​വം ന​ടി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്ന​തും ദു​രൂ​ഹ​ത​യു​ണ​ർ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. തൃ​ശൂ​ർ പൂ​ങ്കു​ന്നം ഹ​രി​ശ്രീ സ്കൂ​ളി​ലെ ര​ണ്ട് ബൂ​ത്തു​ക​ളി​ൽ വോ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​നെ​ത്തി​യ​വ​രി​ൽ അ​ന​ധി​കൃ​ത വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​മു​ണ്ടെ​ന്ന് ആ​രോ​പ​ണം ഉ​യ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, അ​ന്ന് ജി​ല്ല വ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി കൂ​ടി​യാ​യ ക​ല​ക്ട​ർ ഇ​ട​പെ​ട്ട് ലി​സ്റ്റി​ൽ ഉ​ള്ള​വ​ർ​ക്കെ​ല്ലാം വോ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​ൻ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    പൂ​ങ്കു​ന്ന​ത്തെ ചി​ല വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ പ​ത്തി​ല​ധി​കം വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ​ക്ക് സ​മാ​ന വി​ലാ​സ​മാ​ണു​ള്ള​ത്. ഇ​ത് ലി​സ്റ്റി​ലു​ട​നീ​ളം ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തും കാ​ണാം. പ​ല​രു​ടെ​യും വി​ലാ​സം വ്യാ​ജ​മാ​ണെ​ന്ന് ഒ​റ്റ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ തോ​ന്നി​യാ​ൽ​ത​ന്നെ തെ​റ്റ് പ​റ​യാ​നാ​കി​ല്ല. 28000 ക​ള്ള​വോ​ട്ടു​ക​ൾ ബി.​ജെ.​പി മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ ചേ​ർ​ത്തെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ആ​രോ​പ​ണം. തൃ​ശൂ​ർ ലോ​ക്സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ 2004ൽ ​ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​തി​നേ​ക്കാ​ൾ 4,92,322 വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ 2024ൽ ​അ​ധി​കം വ​ന്നു. 2019ൽ 12,68,671 ​വോ​ട്ട​ർ​മാ​രാ​യി​രു​ന്നു ആ​കെ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷം​കൊ​ണ്ട് 14,83,055 ആ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു. ഇ​തി​ൽ വ​ലി​യൊ​രു സം​ഖ്യ ഇ​ത​ര മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ജ​യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ബി.​ജെ.​പി തൃ​ശൂ​രി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​ച്ചേ​ർ​ത്ത​താ​ണെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന ആ​രോ​പ​ണം. ലോ​ക്സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട ജി​ല്ല​യി​ലെ ഏ​ഴ് നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഫ​ല ചി​ത്രം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചാ​ലും ഇ​ത് വ്യ​ക്ത​മാ​കും. തൃ​ശൂ​രി​ലെ വ്യാ​ജ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച അ​ന്വേ​ഷ​ണം വേ​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് സി.​പി.​ഐ​യും കോ​ൺ​ഗ്ര​സും രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    സുനിൽകുമാറിന്​ മറുപടിയുമായി മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്​ ഓഫിസർ

    സ്ഥാനാർഥിയോ ഏജന്‍റോ പരാതി നൽകിയിട്ടി​ല്ലെന്ന്​ ഡോ. ​ര​ത്ത​ൻ യു. ​കേ​ൽ​ക്ക​ർ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: തൃ​ശൂ​ർ ലോ​ക്സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ വ്യാ​പ​ക ക്ര​മ​ക്കേ​ട്​ ന​ട​ന്നെ​ന്ന എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി​രു​ന്ന വി.​എ​സ്. സു​നി​ൽ​കു​മാ​റി​ന്‍റെ ആ​രോ​പ​ണ​ത്തി​ന്​ മ​റു​പ​ടി​യു​മാ​യി മു​ഖ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഓ​ഫി​സ​ർ. ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ന​ട​ന്ന സം​ക്ഷി​പ്ത വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പു​തു​ക്ക​ൽ ഘ​ട്ട​ത്തി​ലോ അ​ന്തി​മ പ​ട്ടി​ക ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​പ്പോ​ഴോ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യോ തെ​ര​ഞ്ഞെടു​പ്പ് ഏ​ജ​ന്റോ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടാ​ത്ത ആ​രോ​പ​ണ​മാ​ണ്​ സു​നി​ൽ​കു​മാ​റി​ന്റേ​തെ​ന്ന്​ മു​ഖ്യ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ഓ​ഫി​സ​ർ ഡോ. ​ര​ത്ത​ൻ യു. ​കേ​ൽ​ക്ക​ർ വാ​ർ​ത്താ​കു​റി​പ്പി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലേ​ക്ക് നി​ശ്ച​യി​ച്ച നിരീക്ഷകൻ, പൊ​ലീ​സ് നിരീക്ഷകൻ, ചെലവ് നിരീക്ഷകൻ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ഫോ​ൺ ന​മ്പ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    അം​ഗീ​കൃ​ത രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ​യും മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ഏ​ജ​ന്റു​മാ​രു​ടെ​യും യോ​ഗം നിരീക്ഷക​രു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു. ഈ ​വേ​ള​യി​ലൊ​ന്നും വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ​രാ​തി​ക​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്നി​ല്ല. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ക്രി​യ​യി​ൽ ആ​ക്ഷേ​പ​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ നി​ശ്ചി​ത സ​മ​യ​പ​രി​ധി​ക്കു​ള്ളി​ൽ ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹ​ര​ജി ന​ൽ​ക​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ക​ള്ള​വോ​ട്ട് ചേ​ർ​ത്തെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു സു​നി​ൽ​കു​മാ​റി​ന്‍റെ ആ​രോ​പ​ണം. പൂ​ങ്കു​ന്ന​ത്തെ 30ാം ബൂ​ത്തി​ൽ മാ​ത്രം ഒ​റ്റ​ത്ത​വ​ണ 281 വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ ചേ​ർ​ത്തു. ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​കി​ട​ന്ന ഫ്ലാ​റ്റു​ക​ളി​ലും മ​റ്റും നി​ര​വ​ധി വോ​ട്ടു​ക​ൾ​ ബി.​ജെ.​പി ചേ​ർ​ത്തെ​ന്ന് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യെ​ങ്കി​ലും ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​യി​ല്ലെ​ന്ന് സു​നി​ൽ കു​മാ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യി​രു​ന്നു.

