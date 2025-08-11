Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    11 Aug 2025 7:35 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Aug 2025 7:35 AM IST

    വോട്ട് കൊള്ള: ദേശീയ, സംസ്ഥാന തലങ്ങളിൽ ബി.ജെ.പിക്ക്​ ഇരട്ട നയം

    വോട്ട് കൊള്ള: ദേശീയ, സംസ്ഥാന തലങ്ങളിൽ ബി.ജെ.പിക്ക്​ ഇരട്ട നയം
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: വോ​ട്ട് കൊ​ള്ള ആ​രോ​പ​ണം ദേ​ശീ​യ ത​ല​ത്തി​ൽ ത​ള്ളി​യ ബി.​ജെ.​പി, സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ സ​മാ​ന ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ൽ ഹൈ​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ത്തി​ൽ. വോ​ട്ട്​ കൊ​ള്ള​യി​ലൂ​​ടെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ അ​ട്ടി​മ​റി​ച്ചെ​ന്ന പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ്​ രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ ആ​രോ​പ​ണ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധം ക​ടു​പ്പി​ച്ച്​ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ക​മീ​ഷ​നെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ക​യാ​ണ്​​ പാ​ർ​ട്ടി ദേ​ശീ​യ നേ​തൃ​ത്വം.

    എ​ന്നാ​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടേ​മു​ക്കാ​ൽ ല​ക്ഷ​ത്തി​ൽ​പ​രം ഇ​ര​ട്ട വോ​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​വ നീ​ക്കം ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നു​മാ​ണ്​ പാ​ർ​ട്ടി സം​സ്ഥാ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ക​മീ​ഷ​നോ​ട്​ സ്വ​രം ക​ടു​പ്പി​ച്ച്​ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ നേ​ര​ത്തെ ന​ൽ​കി​യ ക​ത്തു​ക​ള​ട​ക്കം ക​മീ​ഷ​ൻ മു​ഖ​വി​ല​ക്കെ​ടു​ക്കാ​ത്ത​തോ​ടെ തെ​ളി​വു​ക​ൾ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നൂ​പ്​ ആ​ന്‍റ​ണി​യാ​ണ്​ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക കു​റ്റ​മ​റ്റ​താ​ക്കി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഹൈ​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    ഒ​രു ഐ.​ഡി കാ​ർ​ഡ്​ ന​മ്പ​റി​ൽ ഒ​ന്നി​ലേ​റെ പേ​ർ​ക്ക്​ വോ​ട്ട്, ഒ​രാ​ൾ​ക്ക്​ ഒ​രു ഐ.​ഡി ന​മ്പ​റി​ൽ ഒ​ന്നി​ലേ​റെ വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ വോ​ട്ട്, ഒ​രാ​ൾ​ക്ക്​ വ്യ​ത്യ​സ്ത വോ​ട്ട​ർ ഐ.​ഡി ന​മ്പ​റി​ൽ ഒ​ന്നി​ലേ​റെ വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ വോ​ട്ട്​ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്‍റെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ 2,76,799 ഇ​ര​ട്ട വോ​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ്​ ബി.​ജെ.​പി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്​. ഉ​റ​ച്ച വി​ജ​യം ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ പ​രി​ധി​യി​ലെ വോ​ട്ടു​ക​ളാ​ണ്​ ബി.​ജെ.​പി ആ​ദ്യം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​ത്. ഇ​വി​ടെ മാ​ത്രം 7,000ത്തി​ൽ​പ​രം ഇ​ര​ട്ട വോ​ട്ടാ​ണ്​ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.

    ദേ​ശീ​യ ത​ല​ത്തി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ക​മീ​ഷ​നോ​ട്​ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​തി​നോ​ട്​ സാ​മ്യ​മു​ള്ള ത​ര​ത്തി​ൽ സാ​​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​​ടെ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച്​ ​തി​രു​ത്ത​ലു​ക​ൾ വ​രു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും ബോ​ധ​പൂ​ർ​വ​മാ​ണ്​ ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു കു​റ്റ​കൃ​ത്യം ന​ട​ന്ന​തെ​ങ്കി​ൽ നി​യ​മ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​​മെ​ന്നു​മാ​ണ്​ ബി.​ജെ.​പി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ വോ​ട്ടി​ര​ട്ടി​പ്പ്​ ദേ​ശീ​യ ത​ല​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച​യാ​ക്കാ​ൻ കേ​ന്ദ്ര മ​ന്ത്രി​യെ​ക്കൊ​ണ്ട്​ ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​വും ബി.​ജെ.​പി സം​സ്ഥാ​ന നേ​തൃ​ത്വം ഇ​ട​പെ​ട്ട്​ ന​ട​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം, തൃ​ശൂ​ർ ലോ​ക്സ​ഭ സീ​റ്റു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ ഇ​ട​തു മു​ന്ന​ണി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി വി.​എ​സ്. സു​നി​ൽ കു​മാ​ർ ബി.​ജെ.​പി​ക്കെ​തി​രെ ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ വോ​ട്ട് വി​വാ​ദ​ത്തി​ൽ നേ​താ​ക്ക​ൾ മൗ​ന​ത്തി​ലാ​ണ്.

