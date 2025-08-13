Begin typing your search above and press return to search.
    തൃശൂരിലെ വോട്ട്​ ചേർക്കൽ; ബി.എൽ.ഒമാർക്കും വീഴ്ചയെന്ന് ആക്ഷേപം

    എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും യു.​ഡി.​എ​ഫും പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടും ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​യി​ല്ല
    തൃശൂരിലെ വോട്ട്​ ചേർക്കൽ; ബി.എൽ.ഒമാർക്കും വീഴ്ചയെന്ന് ആക്ഷേപം
    തൃ​ശൂ​ർ: തൃ​ശൂ​രി​ൽ വ്യാ​ജ​വി​ലാ​സ​ത്തി​ലും കൃ​ത്രി​മ​മാ​യും വോ​ട്ടു​ചേ​ർ​ത്ത സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ബ്ലോ​ക്ക്​ ലെ​വ​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​ർ​ക്കും (ബി.​എ​ൽ.​ഒ) വീ​ഴ്ച സം​ഭ​വി​ച്ചെ​ന്ന്​ ആ​ക്ഷേ​പം. അ​പ്പാ​ർ​ട്​​മെ​ന്‍റു​ക​ളും ഫ്ലാ​റ്റു​ക​ളും കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച്​ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി വോ​ട്ട്​ ചേ​ർ​ത്ത​തും പ​രാ​തി​യി​ൽ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​തി​രു​ന്ന​തും​ അ​വ​രു​ടെ വീ​ഴ്ച​ക്ക്​ തെ​ളി​വാ​ണെ​ന്ന്​ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്, യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ്​ ബി.​എ​ൽ.​ഒ ചു​മ​ത​ല വ​ഹി​ച്ച​തെ​ന്നും പ​രി​ച​യ​ക്കു​റ​വു​ണ്ടാ​യെ​ന്നു​മാ​ണ് പൂ​ങ്കു​ന്ന​ത്ത്​ ബി.​എ​ൽ.​ഒ ആ​യി​രു​ന്ന വ്യ​ക്തി ന​ൽ​കി​യ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം. തൃ​ശൂ​ർ ന​ഗ​രം കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച്​ കൃ​ത്രി​മ രേ​ഖ​ക​ളി​ലൂ​ടെ വോ​ട്ട്​ ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന​താ​യി 2024ലെ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്​ മു​മ്പു​ത​ന്നെ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും യു.​ഡി.​എ​ഫും പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ൽ ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ കാ​ര​ണം ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​രാ​ണെ​ന്നാ​ണ്​ ആ​ക്ഷേ​പം. 100ല​ധി​കം വോ​ട്ടു​ക​ൾ ചേ​ർ​ത്തെ​ന്ന പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടും അ​വ​രെ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ നീ​ക്കാ​ൻ ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ല.

    പു​തി​യ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ ചേ​ർ​ക്ക​ലും ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ലു​മ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ചു​മ​ത​ല​ക​ൾ ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​രു​ടേ​താ​ണ്. പൂ​ങ്കു​ന്ന​ത്തെ വി​വാ​ദ വോ​ട്ടു​ക​ൾ ചേ​ർ​ത്ത ഫ്ലാ​റ്റു​ക​ളി​ൽ ഒ​രു ത​വ​ണ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യാ​ൽ​ത​ന്നെ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ചേ​ർ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട വോ​ട്ടു​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​കു​മാ​യി​രു​ന്നു. പ​രാ​തി ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടും വ്യ​ക്ത​മാ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ന്നി​ല്ല. ഇ​തോ​ടെ ഇ​വ​രെ​ല്ലാം വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ചു. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്​ മു​മ്പ്​ ചി​ല ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​രു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ പ​രാ​തി ഉ​ന്ന​യി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ന്ന്​ ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി​രു​ന്ന വി.​എ​സ്. സു​നി​ൽ​കു​മാ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    പ​രാ​തി​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടും വ്യ​ക്ത​മാ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​മോ ന​ട​പ​ടി​​യോ ഉ​ണ്ടാ​യി​ല്ലെ​ന്ന്​ തൃ​ശൂ​ർ ഡി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ജോ​സ​ഫ്​ ടാ​ജ​റ്റും പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. ചി​ല അ​പ്പാ​ർ​ട്​​മെ​ന്‍റു​ക​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ പ​രാ​തി ഉ​യ​ർ​ന്ന​പ്പോ​ൾ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​ര്​ ചേ​ർ​ത്ത​വ​ർ വോ​ട്ട്​ ചെ​യ്യാ​തി​രു​ന്ന സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ട്.

