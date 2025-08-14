Begin typing your search above and press return to search.
    സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ബോർഡിൽ സി.പി.എം കരിഓയിൽ ഒഴിച്ചത് കള്ളവോട്ട് വിഷയം വഴിതിരിച്ചുവിടാനല്ലേ? -സന്ദീപ് വാര്യർ

    ‘ചങ്കൂറ്റമുണ്ടെങ്കിൽ ബിജെപി നേതാക്കൾക്കെതിരെ കേസെടുക്കൂ’
    പാലക്കാട്: തൃശ്ശൂരിൽ ബി.ജെ.പി വ്യാപകമായി കള്ളവോട്ട് ചേർത്തതിന്റെ തെളിവുകൾ പുറത്തുവന്നിട്ടും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രതികരിക്കാത്തതെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സന്ദീപ് വാര്യർ. ‘എന്തുകൊണ്ടാണ് പോലീസ് കേസെടുക്കാത്തത് ? എന്തുകൊണ്ടാണ് സിപിഎമ്മിന്റെ പ്രമുഖരായ നേതാക്കളാരും ഇക്കാര്യത്തിൽ ശക്തമായി പ്രതികരിക്കാത്തത് ? സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ഓഫീസിന്റെ ബോർഡിൽ കരി ഓയിൽ ഒഴിച്ച് സിപിഎം നടത്തിയ പ്രകടനം വിഷയം വഴി തിരിച്ചുവിടാനല്ലേ?’ -അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

    തൃശ്ശൂരിലെ കള്ളവോട്ട് വിഷയത്തിൽ കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയും സിപിഎമ്മും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അമിത്ഷായുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണെന്നും സന്ദീപ് വാര്യർ ആരോപിച്ചു. ചങ്കൂറ്റമുണ്ടെങ്കിൽ കള്ളവോട്ട് ചേർക്കാൻ നേതൃത്വം നൽകിയ ബിജെപി നേതാക്കൾക്കെതിരെ പിണറായി സർക്കാർ കേസെടുക്കണമെന്നും അ​​ദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

    അതിനിടെ, തൃശൂരിൽ ബി.ജെ.പി ജില്ല കമ്മിറ്റി ഓഫിസിന്റെ വിലാസത്തിൽ പത്തു വോട്ട് ചേർത്തതായി വി.എസ്. സുനിൽ കുമാർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ തെളിവ് സഹിതം പുറത്തുവിട്ടു. നിഖിൽ, ബിജു, വിനിൽ, ഗോപകുമാർ, സെബാസ്റ്റ്യൻ വൈദ്യർ, അരുൺ, സുരേഷ് കുമാർ, സുശോഭു, സുനിൽകുമാർ, രാജേഷ് എന്നിരുടെ പേരാണ് ദീൻ ദയാൽ മന്ദിരത്തിന്റെ വിലാസത്തിൽ ചേർത്തത്.

    തൃശ്ശൂർ കോർപറേഷനിലെ പഴയ നടത്തറ വാർഡിൽ ഒരു വീട്ടിൽ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള കരട് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ 113 വോട്ട് ചേർത്ത വിവരം ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ്‌ ജോസഫ് ടാജറ്റ് വാർത്ത സമ്മേളനത്തിൽ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. അശോകൻ എന്ന വ്യക്തിയുടെ പേരിലുള്ള വീട്ടിലാണ് വോട്ട് ചേർത്തത്. കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 5 പേർ മാത്രമാണ് ഇവിടെ വോട്ടര്മാർ ആയിരുന്നത്. ഇതാണ് 113 ആയത്. ലോകസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് സമാനമായി തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അട്ടിമറി ശ്രമം നടക്കുകയാണ്.

    മ​ല​പ്പു​റം തി​രൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ബി.​ജെ.​പി സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് വി. ​ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ബി.ജെ.പി തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല വൈ​സ്​​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റി​ന്‍റെ മേ​ൽ​വി​ലാ​സ​ത്തി​ൽ വോ​ട്ട് ചേർത്ത വിവരം ഇനലെ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ബി.​ജെ.​പി തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റും തൃ​ശൂ​ർ ന​ഗ​ര​സ​ഭ കൗ​ൺ​സി​ല​റും കേ​ര​ള​വ​ർ​മ കോ​ള​ജ്​ അ​ധ്യാ​പി​ക​യു​മാ​യ ഡോ. ​വി. ആ​തി​ര​യു​ടെ വീ​ടി​ന്‍റെ വി​ലാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ്​ ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ വോ​ട്ട്. ഈ ​വീ​ട്ടി​ലെ സ്ഥി​ര​താ​മ​സ​ക്കാ​ര​നാ​ണെ​ന്ന്​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി​യാ​ണ്​ വോ​ട്ട്​ ചേ​ർ​ത്ത​ത്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള അ​നു​ഭാ​വി​ക​ൾ മു​ത​ൽ സം​സ്ഥാ​ന നേ​താ​ക്ക​ൾ വ​രെ വ്യാ​ജ വി​ലാ​സ​ത്തി​ലും അ​ല്ലാ​തെ​യും തൃ​ശൂ​ർ പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റ്​ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ വോ​ട്ട്​ ചേ​ർ​ത്തു​​വെ​ന്നാ​ണ്​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​കു​ന്ന​ത്.

