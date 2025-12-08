Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 8 Dec 2025 7:05 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Dec 2025 7:19 AM IST

    ഏ​ഴ്​ ജി​ല്ല​ക​ൾ നാ​ളെ വിധിയെഴുതും

    ഏ​ഴ്​ ജി​ല്ല​ക​ൾ നാ​ളെ വിധിയെഴുതും
    ഒ​ന്നാം ഘ​ട്ടം: തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, കൊ​ല്ലം, പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട, ആ​ല​പ്പു​ഴ, കോ​ട്ട​യം, ഇ​ടു​ക്കി, എ​റ​ണാ​കു​ളം തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ത​ദ്ദേ​ശ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്‍റെ തെ​ക്ക​ൻ​മേ​ഖ​ല വി​ധി​യെ​ഴു​ത്തി​ന്​ ഇ​നി ഒ​രു​നാ​ൾ. വീ​റും വാ​ശി​യും നി​റ​ഞ്ഞ പോ​രാ​ട്ട​ച്ചൂ​ടി​ന്​ ഞാ​യ​റാ​ഴ്​​ച കൊ​ട്ടി​ക്ക​ലാ​ശ​ത്തോ​ടെ തി​ര​ശ്ശീ​ല വീ​ണു. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്​​ച നി​ശ​ബ്​​ദ പ്ര​ചാ​ര​ണം. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച തെ​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഏ​ഴ്​ ജി​ല്ല​ക​ൾ പോ​ളി​ങ്​ ബൂ​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ നീ​ങ്ങും.

    ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ടം വ​ട​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഏ​ഴ്​ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്​​ച​യാ​ണ് വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പ്. ശ​നി​യാ​ഴ്​​ച വോ​ട്ടെ​ണ്ണി ഫ​ലം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കും. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്‍റെ എ​ല്ലാ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​താ​യി സം​സ്ഥാ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, കൊ​ല്ലം, പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട, ആ​ല​പ്പു​ഴ, കോ​ട്ട​യം, ഇ​ടു​ക്കി, എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല​ക​ളി​ലാ​ണ്​ ഒ​ന്നാം​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പ് രാ​വി​ലെ ഏ​ഴു​മു​ത​ല്‍ വൈ​കി​ട്ട് ആ​റു​വ​രെ

    ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ഏ​ഴു​മു​ത​ല്‍ വൈ​കി​ട്ട് ആ​റു​വ​രെ​യാ​ണ് വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പ്. രാ​വി​ലെ ആ​റി​ന് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ​യും ഏ​ജ​ന്റു​മാ​രു​ടെ​യും സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ മോ​ക്പോ​ൾ ന​ട​ക്കും. തൃ​ശൂ​ർ മു​ത​ൽ കാ​സ​ർ​കോ​ട്​ വ​രെ​യു​ള്ള ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ പ​ര​സ്യ​പ്ര​ചാ​ര​ണം ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച വൈ​കി​ട്ട്​ അ​വ​സാ​നി​ക്കും. പ്രാ​യ​മാ​യ​വ​ർ​ക്കും ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ർ​ക്കും ശാ​രീ​രി​ക അ​വ​ശ​ത​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്കും വ​രി നി​ൽ​ക്കാ​തെ വോ​ട്ട് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്താം.

    ര​ണ്ടു​ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 1199 ത​ദ്ദേ​ശ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ 23,576 വാ​ര്‍ഡു​ക​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​തെ​ങ്കി​ലും ക​ണ്ണൂ​ര്‍ ജി​ല്ല​യി​ലെ 14 വാ​ര്‍ഡു​ക​ളി​ലും കാ​സ​ർ​കോ​ട്​​ ജി​ല്ല​യി​ലെ ര​ണ്ട്​ വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലേ​ക്കും വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പി​ല്ല. ഈ ​വാ​ര്‍ഡു​ക​ളി​ല്‍ ഇ​ട​തു​സ്ഥാ​നാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ക്കും ഒ​രി​ട​ത്ത്​ ലീ​ഗി​നും എ​തി​രി​ല്ല. ര​ണ്ടു​ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലും​കൂ​ടി 75,633 പേ​രാ​ണ് മ​ത്സ​ര​രം​ഗ​ത്തു​ള്ള​ത്.

