ഇത്യോപ്യയിൽ അഗ്നിപർവത സ്ഫോടനം: രണ്ട് വിമാന സർവിസുകൾ റദ്ദാക്കിtext_fields
നെടുമ്പാശ്ശേരി: ഇത്യോപ്യയിലെ അഗ്നിപർവത സ്ഫോടന പ്രശ്നത്തെത്തുടർന്ന് നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽനിന്നുള്ള രണ്ട് വിമാന സർവികൾ റദ്ദാക്കി. വൈകീട്ട് 6.30ന് ജിദ്ദക്കുള്ള ആകാശ് എയർ, 5.10നുള്ള ഇൻഡിഗോയുടെ ദുബൈ സർവിസ് എന്നിവയാണ് റദ്ദാക്കിയത്. വൈകീട്ട് ദുബൈയിൽനിന്ന് എത്തേണ്ടിയിരുന്ന ഇൻഡിഗോ വിമാനം എത്തിയില്ല. ആകാശ് എയറിൽ നിരവധി ഉംറ തീർഥാടകരുണ്ടായിരുന്നു.
ഇത്യോപ്യയിൽ ഞായറാഴ്ചയായിരുന്നു അഗ്നിപർവത സ്ഫോടനം. ഇതേത്തുടർന്ന് പൊടി പടലങ്ങൾ വ്യാപിച്ചതാണ് സർവിസുകളെ ബാധിച്ചത്. ഇൻഡിഗോ യാത്രക്കാരെ ചൊവ്വാഴ്ച ദുബൈയിലെത്തിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ആകാശ് എയർ യാത്രക്കാരുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായില്ല.
