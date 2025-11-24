Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഇ​ത്യോ​പ്യ​യി​ൽ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 24 Nov 2025 11:19 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Nov 2025 11:19 PM IST

    ഇ​ത്യോ​പ്യ​യി​ൽ അ​ഗ്നി​പ​ർ​വ​ത സ്ഫോ​ട​നം: രണ്ട് വിമാന സർവിസുകൾ റദ്ദാക്കി

    text_fields
    bookmark_border
    indian flight
    cancel
    Listen to this Article

    നെ​ടു​മ്പാ​ശ്ശേ​രി: ഇ​ത്യോ​പ്യ​യി​ലെ അ​ഗ്നി​പ​ർ​വ​ത സ്ഫോ​ട​ന പ്ര​ശ്ന​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് നെ​ടു​മ്പാ​ശ്ശേ​രി​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ര​ണ്ട് വി​മാ​ന സ​ർ​വി​ക​ൾ റ​ദ്ദാ​ക്കി. വൈ​കീ​ട്ട്​ 6.30ന് ​ജി​ദ്ദ​ക്കു​ള്ള ആ​കാ​ശ് എ​യ​ർ, 5.10നു​ള്ള ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ​യു​ടെ ദു​ബൈ സ​ർ​വി​സ് എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ​ത്. വൈ​കീ​ട്ട് ദു​ബൈ​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ എ​ത്തേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്ന ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ വി​മാ​നം എ​ത്തി​യി​ല്ല. ആ​കാ​ശ് എ​യ​റി​ൽ നി​ര​വ​ധി ഉം​റ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​ത്യോ​പ്യ​യി​ൽ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ഗ്നി​പ​ർ​വ​ത സ്ഫോ​ട​നം. ഇ​തേ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് പൊ​ടി പ​ട​ല​ങ്ങ​ൾ വ്യാ​പി​ച്ച​താ​ണ് സ​ർ​വി​സു​ക​ളെ ബാ​ധി​ച്ച​ത്. ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ദു​ബൈ​യി​ലെ​ത്തി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ആ​കാ​ശ് എ​യ​ർ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ തീ​രു​മാ​ന​മാ​യി​ല്ല.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ethiopiaVolcano Eruption
    News Summary - Volcano eruption in Ethiopia: Two flight services canceled
    Similar News
    Next Story
    X