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    Kerala
    Posted On
    date_range 25 Jun 2026 10:20 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Jun 2026 10:20 PM IST

    വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യം: അതൃപ്തി വീണ്ടും പരസ്യമാക്കി സുധീരൻ

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    • സ​ഭ​യി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​രും​മു​മ്പ്​ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യ​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു
    • എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നെ വി​മ​ർ​ശി​ച്ച കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണം
    വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യം: അതൃപ്തി വീണ്ടും പരസ്യമാക്കി സുധീരൻ
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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: വീ​ര്യം കു​റ​ഞ്ഞ മ​ദ്യ​ത്തി​ന് സം​സ്ഥാ​ന ബ​ജ​റ്റി​ല്‍ കു​റ​ഞ്ഞ നി​കു​തി നി​ശ്​​ച​യി​ച്ച​തി​ൽ അ​തൃ​പ്തി വീ​ണ്ടും പ​ര​സ്യ​മാ​ക്കി മു​തി​ർ​ന്ന കോ​ൺ​​ഗ്ര​സ്​ നേ​താ​വ്​ വി.​എം. സു​ധീ​ര​ൻ. നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശം കൊ​ണ്ടു​വ​രും​മു​മ്പ്​ പാ​ർ​ട്ടി​ത​ല​ത്തി​ലും മു​ന്ന​ണി​ത​ല​ത്തി​ലും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു വേ​ണ്ട​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ ധ​ന​ബി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഈ ​നി​കു​തി നി​ർ​ദേ​ശം ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സു​ധീ​ര​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി മ​ദ്യ​ന​യ​ത്തി​ന്​ രൂ​പം ന​ൽ​കി​യ ശേ​ഷം നി​കു​തി നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ ഈ ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​മാ​യി​രു​ന്നു. മ​ദ്യ​വ്യാ​പ​നം ത​ട​യാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ​യും എ​ക്സൈ​സ് മ​ന്ത്രി​യു​ടെ​യും ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. മ​ദ്യ​വ്യാ​പ​ന​വും ഉ​പ​യോ​ഗ​വും കു​റ​ക്കു​ക​യും ല​ഹ​രി​ക്കെ​തി​രെ പോ​രാ​ട്ടം ന​ട​ത്തു​ക​യു​മാ​ണ്​ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ ന​യം. ല​ഹ​രി വ്യാ​പ​നം​മൂ​ലം കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ഇ​ട​ക്കാ​ല​ത്ത് മോ​ശ​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​മു​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പി​ണ​റാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ മ​ദ്യ​വ്യാ​പ​നം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ന്നും സു​ധീ​ര​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    മു​ന്ന​ണി​യി​ൽ വി​ശ​ദ​മാ​യ ച​ർ​ച്ച​ക്ക് പു​റ​മെ മ​ദ്യ​വി​രു​ദ്ധ പ്ര​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യും ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്ത​ണം. ആ ​വി​കാ​രം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ണ്ട് മ​ദ്യ​വ്യാ​പ​ന​ത്തി​നെ​തി​രാ​യ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ത ന​യം യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക് ക​ത്ത് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. ബ​ജ​റ്റ് നി​ർ​ദേ​ശം വെ​ക്കു​മ്പോ​ൾ മ​ദ്യ​വ്യാ​പ​ന​ത്തി​ന് അ​വ​സ​രം ഒ​രു​ക്കു​ന്ന ഒ​രു​തീ​രു​മാ​ന​വും പാ​ടി​ല്ലാ​ത്ത​താ​ണ്. വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ചി​ല ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട ശ​ക്തി​ക​ളൊ​ഴി​കെ രം​ഗ​ത്തെ​ത്തു​ക​യു​ണ്ടാ​യി. അ​തി​ലൊ​രു തീ​രു​മാ​നം ഈ ​നി​യ​മ​സ​ഭ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ പ​റ​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ൽ ഏ​റ്റ​വും ന​ന്നാ​കു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    നി​ർ​ഭാ​ഗ്യ​വ​ശാ​ൽ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​ക​ളും സം​ശ​യ​ങ്ങ​ളും അ​തേ​പ​ടി നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നി​ന്റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര വ​കു​പ്പ് ന​ന്നാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വാ​യി​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നെ വി​മ​ർ​ശി​ച്ച കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ഇ​പ്പോ​ൾ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണം. നേ​ര​ത്തെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷം സ്വീ​ക​രി​ച്ച നി​ല​പാ​ടി​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ ഉ​റ​ച്ചു​നി​ൽ​ക്ക​ണം. ക​രി​മ​ണ​ൽ ഖ​ന​ന ന​യ​ത്തി​ലും അ​വ്യ​ക്ത​ത​യു​ണ്ട്. ഖ​ന​ന​മു​ണ്ടാ​വി​ല്ലെ​ന്ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സു​ധീ​ര​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

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    TAGS:Kerala Governmentudf governmentbudgetv.m. sudheerandecision
    News Summary - Low-strength alcohol: Sudheeran once again made his dissatisfaction public
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