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    Kerala
    Posted On
    date_range 26 July 2026 9:42 PM IST
    Updated On
    date_range 26 July 2026 9:47 PM IST

    ‘കാ​ട്​ കൈ​യ​ട​ക്കി’ വ്ലോ​ഗ​ർ​മാ​ർ; വ​നം​വ​കു​പ്പ​റി​യാ​തെ വ​ന്യ​ജീ​വി ആ​വാ​സ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ജി​യോ​ടാ​ഗി​ങ്​

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    ‘കാ​ട്​ കൈ​യ​ട​ക്കി’ വ്ലോ​ഗ​ർ​മാ​ർ; വ​നം​വ​കു​പ്പ​റി​യാ​തെ വ​ന്യ​ജീ​വി ആ​വാ​സ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ജി​യോ​ടാ​ഗി​ങ്​
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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: വ​ന്യ​ജീ​വി ആ​വാ​സ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലും മ​ർമ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും വ​നം​വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ മു​ൻ​കൂ​ർ അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ വ്യാ​പ​ക ജി​യോ​ടാ​ഗി​ങ്​ ന​ട​ത്തു​ന്നു​വെ​ന്ന്​ ആ​രോ​പ​ണം.ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ പ്ര​വേ​ശ​ന​വി​ല​ക്കു​ള്ള 250ഓ​ളം അ​തി​പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ള​ള വ​ന​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്​ ജി​യോ​ടാ​ഗി​ങ്​ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ഇ​തെ​ല്ലാം ഗൂ​ഗി​ൾ പ്ലാ​റ്റ്​​ഫോ​മി​ൽ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി ടാ​ഗ് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​​ണ്ടെ​ന്നും പ​രാ​തി​യു​ണ്ട്. വ​ന​ത്തി​നു​ള്ളി​ലെ വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ, പു​ൽ​മേ​ടു​ക​ൾ, താ​ഴ്‌​വ​ര​ക​ൾ വ​ന്യ​ജീ​വി സാ​ന്നി​ധ്യ​മു​ള്ള പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഇ​വ​യാ​ണ് ജി​യോ​ടാ​ഗ് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.വ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​രു നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വു​മി​ല്ലാ​തെ ക​ട​ന്നു​ക​യ​റു​ന്ന വ്ലോ​ഗ​ർ​മാ​ർ, വ​ന്യ​ജീ​വി ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫ​ർ​മാ​ർ, ടൂ​റി​സ്റ്റു​ക​ൾ, ബേ​ർ​ഡ് വാ​ച്ച​ർ​മാ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രാ​ണ്​ പി​ന്നി​ലെ​ന്നാ​ണ്​ ആ​ക്ഷേ​പം. ന​ട​പ​ടി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ പ്ര​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ചീ​ഫ് ക​ൺ​സ​ർ​വേ​റ്റ​ർ, ചീ​ഫ് വൈ​ൽ​ഡ് ലൈ​ഫ് വാ​ർ​ഡ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ​ക്ക് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി.

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഡി​വി​ഷ​നി​ലെ കു​റ്റ്യാ​ടി വ​ന​ത്തി​ൽ അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി ക​യ​റി​യ ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​രു​ടെ സം​ഘം വ​ഴി​തെ​റ്റി കാ​ട്ടി​ൽ അ​ക​പ്പെ​ടു​ക​യും അ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ഡി.​എ​ഫ്.​ഒ കേ​സെ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​ത് അ​ടു​ത്തി​ടെ​യാ​ണ്.

    നി​ല​മ്പൂ​ർ നോ​ർ​ത് ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ അ​തി​ക്ര​മി​ച്ചു​ക​യ​റി​യ ​​വ്ലോ​ഗ​റു​ടെ​പേ​രി​ലും ഡി.​എ​ഫ്.​ഒ കേ​സെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തേ​സ​മ​യം, നെ​ല്ലി​യാ​മ്പ​തി തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​നം​വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ഇ​വ​രെ പ്ര​മോ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ന്ന​തും വി​ചി​ത്ര​മാ​ണ്.

    വ​യ​നാ​ട്ടി​ലെ വ​ന്യ​ജീ​വി കേ​ന്ദ്രം അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ഫോ​റ​സ്‌​റ്റ് ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളി​ലും ഇ​ത്ത​രം ക​ട​ന്നു​ക​യ​റ്റ​ക്കാ​ർ ആ​ധി​പ​ത്യ മു​റ​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും പ​രാ​തി​യി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് വ​നം ഡി​വി​ഷ​നി​ലെ 25ഓ​ളം ജി​യോ​ടാ​ഗി​ങി​നെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് ഡി.​എ​ഫ്.​ഒ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

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    TAGS:wildlife sanctuaryvloggerskerala Forest Departmentgeo taggingIllegal Entry
    News Summary - Vloggers Accused Of Illegal Geotagging In Kerala Wildlife Zones Without Forest Dept Permission
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