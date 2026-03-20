    date_range 20 March 2026 11:01 PM IST
    date_range 20 March 2026 11:01 PM IST

    ഇടതുപക്ഷത്തെ സുഹൃത്തുക്കൾ വിളിച്ചിരുന്നുവെന്നത് സത്യം, മുസ്‌ലിം ലീഗ് എന്ന പ്രസ്ഥാനവും പാണക്കാട് കുടുംബവും വിട്ടൊരു കളിയില്ലെന്ന് വി.കെ.എം ഷാഫി

    VKM. Shafi ,iuml
    ഇടതുപക്ഷ നേതാക്കൾ തന്നെ സമീപിച്ചിരുന്നുവെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ​​ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുമായി മുസ്‍ലിം ലീഗ് മലപ്പുറം ജില്ല സെക്രട്ടറി വി.കെ.എം. ഷാഫി. ​ഫേസ് ബുക്ക് പോസ്റ്റ് പൂർണരൂപത്തിൽ: ഇടതുപക്ഷത്തെ ചില സുഹൃത്തുക്കൾ വിളിച്ചിരുന്നു എന്നത് സത്യമാണ്. എനിക്ക് മരണം വരെ ഞാൻ ജീവന് തുല്യം സ്നേഹിക്കുന്ന മുസ്‌ലിം ലീഗ് എന്ന പ്രസ്ഥാനവും പാണക്കാട് കുടുംബവും വിട്ടൊരു കളിയില്ല !

    ഇത്തവണ യു.ഡി.എഫുകാരായ ഞങ്ങൾക്ക് ഓവർടൈം ഡ്യൂട്ടിയാണ്. പ്രതിപക്ഷമില്ലാത്ത മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനായി പരിശ്രമിച്ച് വിജയം വരിച്ച ഞങ്ങൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ 16/16 എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ്.

    അഷ്ടദിക്കുമുയരും ഉച്ചത്തിൽ...

    ആകാശത്തേക്ക് മുഷ്ടിചുരുട്ടി...

    ഞാനൊന്നുകൂടി വിളിച്ചോട്ടെ...

    മുസ്‌ലിം ലീഗ് സിന്ദാബാദ്...

    സാദിഖലി തങ്ങൾ സിന്ദാബാദ്...

    വി.കെ.എം. ഷാഫി

    സെക്രട്ടറി, മുസ്‌ലിം ലീഗ്

    മലപ്പുറം ജില്ലാ കമ്മറ്റി

    TAGS: iuml Kerala Assembly Election 2026
    News Summary - V.K.M. Shafi Facebook post
