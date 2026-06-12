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    Kerala
    Posted On
    date_range 12 Jun 2026 8:00 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Jun 2026 8:00 AM IST

    വി.കെ. കുട്ടു: അ​ർ​ബു​ദത്തിൽ തളരാത്ത ദൃഢനിശ്ചയം; ഓർമയാകുന്നത് മലബാറിന്റെ ച​രി​ത്ര പ​ണ്ഡി​ത​ൻ

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    വി.കെ. കുട്ടു: അ​ർ​ബു​ദത്തിൽ തളരാത്ത ദൃഢനിശ്ചയം; ഓർമയാകുന്നത് മലബാറിന്റെ ച​രി​ത്ര പ​ണ്ഡി​ത​ൻ
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    വി.കെ. കുട്ടു

    ഇ​രി​ട്ടി: സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​ത്തി​ന്റെ​യും സ്‌​നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ​യും മ​ല​ബാ​ർ ച​രി​ത്രം സ്വ​ന്തം ജീ​വി​താ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ചേ​ർ​ത്തു​വെ​ച്ച് എ​ഴു​തി​യ ച​രി​ത്ര പ​ണ്ഡി​ത​നെ​യാ​ണ് വി.​കെ. കു​ട്ടു​സാ​ഹി​ബി​ന്റെ വി​യോ​ഗ​ത്തോ​ടെ ന​ഷ്‌​ട​മാ​കു​ന്ന​ത്. ത​മ​സ്‌​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ത​ല​ശ്ശേ​രി​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​ര​ച​ന​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് കു​ട്ടു​സാ​ഹി​ബ് ഗ്ര​ന്ഥ​ര​ച​ന​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സ​മ്പ​ൽ​സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ ത​ല​ശ്ശേ​രി​യു​ടെ പ​ഴ​യ കാ​ല​ത്തെ സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​ത്തി​ന്റെ​യും സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തി​ന്റെ​യും ക​ഥ പു​തു ത​ല​മു​റ​ക്ക് പ​ക​ർ​ന്നു​ന​ൽ​കേ​ണ്ട​ത് അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന തി​രി​ച്ച​റി​വാ​ണ് കോ​ട്ട​യ​ത്ത​ങ്ങാ​ടി​യു​ടെ പ്ര​താ​പ​കാ​ല​ത്തെ അ​റി​യ​പ്പെ​ടാ​ത്ത അ​ഥ​വാ അ​വ​ഗ​ണി​ച്ച ച​രി​ത്രം വ​സ്തു​ത​പ​ര​മാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം വ​ര​ച്ചു​കാ​ട്ടി​യ​ത്. അ​ർ​ബു​ദ രോ​ഗി​യാ​യ​പ്പോ​ഴും രോ​ഗം വ​ക​വെ​ക്കാ​തെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക ച​രി​ത്ര ര​ച​ന​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു വി.കെ. കു​ട്ടു.


    ത​ല​ശ്ശേ​രി മു​സ്‍ലിം ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലൂ​ടെ ഒ​രു യാ​ത്ര, യു​ദ്ധ നി​ഴ​ലി​ലെ ബാ​ല്യ കൗ​മാ​ര​ങ്ങ​ൾ, കു​രു​മു​ള​ക് നാ​ട്ടി​ലൂ​ടെ തീ​ർ​ഥ​യാ​ത്ര, വ​ട​ക്ക​ൻ മ​ല​ബാ​റും അ​റ​ക്ക​ൽ ബീ​വി​യും, അ​ട​യാ​ള​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി അ​ഞ്ചു പു​സ്‌​ത​ക​ങ്ങ​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹം ഇ​തി​ന​കം ര​ചി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. 1934 ൽ ​ത​ല​ശ്ശേ​രി​യി​ൽ ജ​നി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹം മ​ദ്രാ​സ് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ബോ​ഡി​ന്റെ പ​തി​നൊ​ന്നാം ക്ലാ​സ് പാ​സാ​യി. പി​ന്നി​ട് ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ ഹു​സൂ​ർ ലൈ​വ് സ്റ്റോ​ക് ഫാ​മി​ലും തു​ട​ർ​ന്ന് മ​ദ്രാ​സ് വെ​റ്റ​റി​ന​റി കോ​ള​ജി​ൽ മൃ​ഗ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ഡി​പ്ലോ​മ​യു​മെ​ടു​ത്തു. 1955 മു​ത​ൽ 1960 വ​രെ ക​ണ്ണൂ​ർ, കാ​സ​ർ​കോ​ട്, വ​യ​നാ​ട് ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ മൃ​ഗ​സം​ര​ക്ഷ​ണ വ​കു​പ്പി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്തു.

    1989ൽ ​സൗ​ദി​യി​ലെ മ​ദീ​ന മ​ർ​ക​സു​ൽ ഉ​ലൂം സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഉ​ളി​യി​ൽ ടൗ​ൺ ജു​മാ​മ​സ്‌​ജി​ദ് ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി, ന​ര​യം​പാ​റ ഐ​ഡി​യ​ൽ ട്ര​സ്റ്റ് സ്ഥാ​പ​ക അം​ഗം, ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്‍ലാ​മി അം​ഗം എ​ന്നീ നി​ല​ക​ളി​ലും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    ഭാ​ര്യ: പ​രേ​ത​യാ​യ ടി.​പി. റം​ല. മ​ക്ക​ൾ: സൗ​ദ, ബു​ഖാ​രി (ഖ​ത്ത​ർ), റ​ഹ്മ​ത്ത്, സി​ദ്ദീ​ഖ്, ഹൈ​റു​ന്നി​സ, ഫാ​റൂ​ഖ് (സൗ​ദി). മ​രു​മ​ക്ക​ൾ: ഹാ​റൂ​ൺ, ബ​ഷീ​ർ, ആ​യി​ഷ, അ​മീ​ന, ക​ദീ​ജ, പ​രേ​ത​നാ​യ അ​ന​സ്. ഖ​ബ​റ​ട​ക്കം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് ര​ണ്ടി​ന് ഉ​ളി​യി​ൽ പ​ഴ​യ പ​ള്ളി ഖ​ബ​ർ​സ്ഥാ​നി​ൽ.

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    TAGS:Historianthalassery riotMalabar Historyvk kuttu
    News Summary - V.K. Kuttu Passes Away; Historian of Malabar Who Fought Cancer With Unyielding Determination
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