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    Kerala
    Posted On
    date_range 3 July 2026 10:28 PM IST
    Updated On
    date_range 4 July 2026 7:24 AM IST

    വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തിന്റെ ഓഹരി കൈമാറ്റം; വിദഗ്​ധ പരിശോധനക്ക് സർക്കാർ

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    വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തിന്റെ ഓഹരി കൈമാറ്റം; വിദഗ്​ധ പരിശോധനക്ക് സർക്കാർ
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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: വി​ഴി​ഞ്ഞം തു​റ​മു​ഖ​ത്തി​ന്‍റെ ഓ​ഹ​രി വി​ദേ​ശ ക​മ്പ​നി​ക്ക്​ കൈ​മാ​റാ​നു​ള്ള അ​ദാ​നി ​ഗ്രൂ​പ്പി​ന്‍റെ ന​ട​പ​ടി​യി​ൽ നി​യ​മോ​പ​ദേ​ശം തേ​ടാ​നും വി​ദ​ഗ്​​ധ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്താ​നും സ​ർ​ക്കാ​ർ നീ​ക്കം. എ​ല്ലാം മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ്​ പോ​കു​ന്ന​തെ​ന്നും സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ അ​നു​മ​തി​ക്കു​ശേ​ഷ​മേ അ​ന്തി​മ ക​രാ​റി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങൂ​വെ​ന്നു​മാ​ണ്​ വി​ഴി​ഞ്ഞം തു​റ​മു​ഖ ന​ട​ത്തി​പ്പു​കാ​രാ​യ അ​ദാ​നി ഗ്രൂ​പ്പ്​ വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ച്ച​ത്. വി​വാ​ദം സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​തി​രാ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യാ​യു​ധ​മാ​ക്കി എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​മ്പോ​ൾ സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​റി​യാ​തെ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലൊ​രു ഇ​ട​പാ​ട്​ ന​ട​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​വു​മാ​യി ബി​ജെ.​പി​യും രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി. വി​ഴി​ഞ്ഞ​ത്തെ വി​ദേ​ശ​നി​ക്ഷേ​പം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നു​ള്ളി​ലും ത​ർ​ക്കം മു​റു​കു​ന്നെ​ന്ന സൂ​ച​ന പു​റ​ത്തു​വ​രു​ന്നു.

    അ​തി​നി​ടെ വി​ഴി​ഞ്ഞം തു​റ​മു​ഖ​ത്തി​ന്‍റെ 49 ശ​ത​മാ​നം ഓ​ഹ​രി യൂ​റോ​പ്യ​ൻ ക​മ്പ​നി​യാ​യ എം.​എ​സ്.​സി​ക്ക് (മെ​ഡി​റ്റ​റേ​നി​യ​ൻ ഷി​പ്പി​ങ് ക​മ്പ​നി) കൈ​മാ​റാ​നു​ള്ള അ​ദാ​നി ഗ്രൂ​പ്പ് തീ​രു​മാ​നം സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റു​മാ​യു​ള്ള ക​രാ​റി​ന്‍റെ ലം​ഘ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ട​പ്പെ​ടു​ന്നു. 2015ലെ ​ക​രാ​ർ​പ്ര​കാ​രം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​സ​ജ്ജ​മാ​യി ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം 74 ശ​ത​മാ​നം ഓ​ഹ​രി മ​റ്റൊ​രു ക​മ്പ​നി​ക്ക് കൈ​മാ​റാ​മെ​ങ്കി​ലും അ​തി​ന് അ​ദാ​നി പോ​ർ​ട്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ് സ്പെ​ഷ​ൽ ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക് സോ​ൺ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ മു​ൻ​കൂ​ർ അ​നു​മ​തി വാ​ങ്ങ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ വ്യ​വ​സ്ഥ. എ​ന്നാ​ൽ എം.​എ​സ്.​സി​യു​മാ​യു​ള്ള ഓ​ഹ​രി​പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ന് അ​നു​മ​തി തേ​ടി ബു​ധ​നാ​ഴ്ച​യാ​ണ് അ​ദാ​നി ഗ്രൂ​പ്പ് സം​സ്ഥാ​ന തു​റ​മു​ഖ​വ​കു​പ്പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​ക്ക് ക​ത്ത്​ ന​ൽ​കി​യ​ത്. തു​റ​മു​ഖ ന​ട​ത്തി​പ്പി​ന് എം.​എ​സ്.​സി​യു​ടെ ടെ​ർ​മി​ന​ൽ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ്‌​മെ​ന്‍റ്​ ലി​മി​റ്റ​ഡു​മാ​യി ജൂ​ൺ 29ന് ​ക​രാ​റു​ണ്ടാ​ക്കി​യെ​ന്നും അ​തി​ന് അ​നു​മ​തി ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നു​മാ​ണ് ജൂ​​​ലൈ ഒ​ന്നി​നു​ന​ൽ​കി​യ ക​ത്തി​ലെ ആ​വ​ശ്യം. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്​ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ മു​ൻ​കൂ​ർ അ​നു​മ​തി വാ​ങ്ങാ​തെ​യു​ള്ള നീ​ക്ക​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ ഗൗ​തം അ​ദാ​നി​യെ അ​തൃ​പ്തി അ​റി​യി​ച്ച​ത്.

    ദേ​ശീ​യ​സു​ര​ക്ഷ​യെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന വി​ഷ​യ​മാ​യ​തി​നാ​ൽ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്‍റെ നി​ല​പാ​ടും ഇ​തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണ്. പൊ​തു​താ​ൽ​പ​ര്യം സം​ര​ക്ഷി​ച്ചു​മാ​ത്ര​മേ അ​ദാ​നി പോ​ർ​ട്‌​സി​ന്‍റെ ഓ​ഹ​രി കൈ​മാ​റ്റം ചെ​യ്യാ​വൂ​വെ​ന്ന​താ​ണ്​ ക​രാ​ർ​വ്യ​വ​സ്ഥ. വി​ഴി​ഞ്ഞം തു​റ​മു​ഖം സ്വ​കാ​ര്യ ക​മ്പ​നി​ക്ക് ന​ട​ത്തി​പ്പ​വ​കാ​ശ​മു​ള്ള പ​ബ്ലി​ക് ഇ​ൻ​ഫ്രാ​സ്ട്ര​ക്ച​ർ (പൊ​തു അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​മേ​ഖ​ല) ആ​ണ്. ആ ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സം​രം​ഭ​ക​ർ​ക്ക് അ​വ​സ​ര​സ​മ​ത്വം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. വി​ഴി​ഞ്ഞ​ത്തി​ന്‍റെ ഓ​ഹ​രി എം.​എ​സ്.​സി കൈ​വ​ശ​മാ​ക്കി​യാ​ൽ തു​റ​മു​ഖം കു​ത്ത​ക​വ​ത്‌​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​മോ​യെ​ന്ന് ആ​ശ​ങ്ക ഉ​യ​രു​ന്ന​തും ഇ​തി​നാ​ലാ​ണ്. ഓ​ഹ​രി കൈ​മാ​റ്റ​ത്തി​ൽ തു​റ​മു​ഖ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വി​ദ​ഗ്ധ​രെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളി​ച്ച് ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച് പ​ഠ​നം ന​ട​ത്താ​നാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലു​ള്ള വി​ഴി​ഞ്ഞം അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര തു​റ​മു​ഖ ക​മ്പ​നി​യു​ടെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും. നി​ശ്ചി​ത​സ​മ​യ​ത്തി​ന​കം അ​നു​മ​തി ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദാ​നി ഗ്രൂ​പ്പ് ക​ത്തി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടി​ല്ല. അ​തി​നാ​ൽ വി​ശ​ദ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ ശേ​ഷ​മാ​കും സ​ർ​ക്കാ​ർ ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ അ​ന്തി​മ​തീ​രു​മാ​നം കൈ​ക്കൊ​ള്ളു​ക.

    സർക്കാർ അനുമതിയില്ലാതെ ഓഹരി കൈമാറ്റം നടക്കില്ല -ശശി തരൂർ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​നു​മ​തി ഇ​ല്ലാ​തെ വി​ഴി​ഞ്ഞം തു​റ​മു​ഖ ഓ​ഹ​രി കൈ​മാ​റ്റം ന​ട​ക്കി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ത​ന്‍റെ അ​റി​വെ​ന്നും ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മം ന​ട​ക്ക​ട്ടെ എ​ന്നാ​ണ് ത​ന്‍റെ നി​ല​പാ​ടെ​ന്നും ശ​ശി ത​രൂ​ർ എം.​പി. തു​റ​മു​ഖ​ത്തി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​നും കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​നും നി​ക്ഷി​പ്ത താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. ഭാ​വി​യി​ൽ വി​വി​ധ ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ വി​ഴി​ഞ്ഞ​ത്ത് വ​ര​ണം. ചൈ​നീ​സ് ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ ബി​ഡ് ഉ​ണ്ടാ​യ​തി​നാ​ൽ ടെ​ൻ​ഡ​ർ ന​മ്മ​ൾ മു​മ്പ് റ​ദ്ദാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ അ​ഭി​പ്രാ​യം ചോ​ദി​ക്കാ​തെ അ​ന്തി​മ തീ​രു​മാ​നം എ​ടു​ക്കാ​ൻ പാ​ടി​ല്ല. ആ​രും അ​ദാ​നി​യെ എ​തി​ർ​ക്കു​ന്നി​ല്ല. തു​റ​മു​ഖ​ത്തി​ന്‍റെ വ​ള​ർ​ച്ച ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്നും എ​ന്നാ​ൽ, നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ചു വേ​ണ​മെ​ന്നും പ​ഠി​ച്ചി​ട്ട് സ​ർ​ക്കാ​ർ തീ​രു​മാ​നം എ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ത​രൂ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

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    TAGS:Kerala Governmentvizhinjam portadani group
    News Summary - Vizhinjam Port share transfer: Government to conduct expert examination.
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