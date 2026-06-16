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    Kerala
    Posted On
    date_range 16 Jun 2026 9:12 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Jun 2026 9:12 PM IST

    ഗുരുവായൂരിൽ വെർച്വൽ ക്യൂ സംവിധാനം ഉടൻ; ഭക്തർ മണിക്കൂറുകളോളം ക്യൂ നിൽക്കേണ്ടി വരില്ലെന്ന് കെ.മുരളീധരൻ

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    ഗുരുവായൂരിൽ വെർച്വൽ ക്യൂ സംവിധാനം ഉടൻ; ഭക്തർ മണിക്കൂറുകളോളം ക്യൂ നിൽക്കേണ്ടി വരില്ലെന്ന് കെ.മുരളീധരൻ
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    ഗുരുവായൂർ: തീർഥാടകർക്ക് സൗകര്യമൊരുക്കാൻ ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം നടപ്പാക്കുന്ന വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ക്ഷേത്രത്തിൽ വെർച്വൽ ക്യൂ സംവിധാനം നടപ്പാക്കുമെന്ന് ദേവസ്വം മന്ത്രി കെ.മുരളീധരൻ. ഭക്തർ മണിക്കൂറുകളോളം ക്യൂ നിൽക്കുന്നത് ഇല്ലാതാക്കാനാണ് ഈ സംവിധാനം നടപ്പാക്കുന്നത്.

    ക്ഷേത്ര വികസനത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുകയും നവീന സൗകര്യങ്ങളൊരുക്കി ക്ഷേത്രത്തെ മികച്ച തീർഥാടന കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ഭരണസമിതി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പങ്കെടുത്ത അവലോകന യോഗത്തിന് ശേഷമാണ് കെ. മുരളീധരൻ വികസനപ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചത്.

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    TAGS:K MuraleedharanVirtual QueueGuruvayur temple fire
    News Summary - Virtual queue system to be implemented in Guruvayur soon; Devotees will not have to queue for hours, says K. Muraleedharan
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