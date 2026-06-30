"അണലി പരാമർശം ശരിയല്ല": അബദ്ധം തിരുത്തി രമേശ് ചെന്നിത്തല, ഡോ. ഷിംനയുടെ പ്രതികരണത്തിനു പിന്നാലെയാണ് തിരുത്ത്

"അണലി പരാമർശം ശരിയല്ല": അബദ്ധം തിരുത്തി രമേശ് ചെന്നിത്തല, ഡോ. ഷിംനയുടെ പ്രതികരണത്തിനു പിന്നാലെയാണ് തിരുത്ത്text_fields
തിരുവനന്തപുരം: ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കിടെ താൻ നടത്തിയ ഒരു പരാമർശത്തിലുണ്ടായ പിഴവ് തിരുത്തി ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല. വിഷപ്പാമ്പുകളെ, പ്രത്യേകിച്ച് അണലിയെ ലഹരിക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് താൻ നടത്തിയ പ്രസ്താവന വസ്തുതാപരമായി തെറ്റാണെന്ന് അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചു. ഡോ. ഷിംന അസീസ് ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നടത്തിയ വിമർശനം ഏറ്റെടുത്താണ് ചെന്നിത്തലയുടെ തിരുത്ത്.
ലഹരിയുടെ വേരറുക്കാൻ ആരംഭിച്ച 'തൂഫാൻ' എന്ന പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ പ്രസംഗങ്ങൾക്കിടയിലായിരുന്നു അണലിയെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ലഹരി ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല പരാമർശിച്ചത്. എന്നാൽ, ഇത് ശാസ്ത്രീയമായി തെറ്റാണെന്ന് ഡോ. ഷിംന അസീസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഈ തിരുത്ത് പൂർണ്ണമായും സ്വീകരിക്കുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ മന്ത്രി, ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള പൊതുപ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുമെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ലഹരി വിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തിൽ ഡോ. ഷിംന അസീസിനെ 'തൂഫാൻ വാരിയറായി' അദ്ദേഹം ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു.
അതീവ അപകടകരമെന്ന് ഡോ. ഷിംന അസീസ്
അണലിയെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ലഹരി ഉപയോഗം അതീവ അപകടകരമാണെന്നും, ഇത് മരണത്തിന് കാരണമാകുമെന്നും ഡോ. ഷിംന അസീസ് വ്യക്തമാക്കി. അണലിയുടെ കടി ലഹരി നൽകില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, അത് ശരീരത്തിന് മാരകമായ ഭവിഷ്യത്തുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. രക്തത്തെ ബാധിക്കുന്ന അണലിയുടെ വിഷം മരണസാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. നാക്കിൽ കടിയേറ്റാൽ വിഷം അതിവേഗം രക്തത്തിൽ കലരുകയും മരണം സംഭവിക്കാൻ വളരെ കുറച്ചു സമയം മാത്രമേ എടുക്കൂ. മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാൽ തന്നെ വൃക്ക തകരാറിലാവുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥിരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ലഹരി നൽകാൻ പാമ്പുകളെ ഉപയോഗിക്കുന്നെന്ന പ്രചാരണം അശാസ്ത്രീയമാണ്. ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങൾ ജീവന് തന്നെ ഭീഷണിയാണ്. തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിക്കുന്നത് തടയാനും ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയ അടിത്തറയോടെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും ഇത്തരം തിരുത്തലുകൾ അനിവാര്യമാണെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരും പൊതുപ്രവർത്തകരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.
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