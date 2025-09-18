Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    18 Sept 2025 2:51 PM IST
    18 Sept 2025 2:51 PM IST

    അക്രമകാരികളായ മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലാം; വന്യജീവി ഭേദഗതിബിൽ സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു

    വനം നിയമ ഭേദഗതി ബില്ലും നിയമസഭയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചു
    kerala Assembly
    കേരളാ നിയമസഭ

    തിരുവനന്തപുരം: അക്രമകാരികളായ മൃഗങ്ങളെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലാൻ ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡിന് അധികാരം നൽകുന്ന വന്യജീവി ഭേദഗതിബിൽ നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. 1972ലെ കേന്ദ്ര വന്യജീവി സംരക്ഷണ ബില്ലിൽ ഭേദഗതി വരുത്തണമെന്ന് കേരളം കേന്ദ്രത്തോട് നേരത്തെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി എ.കെ ശശീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. പലതവണ നേരിട്ടും കത്ത് മുഖാന്തരം കേന്ദ്രത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടും പ്രായോഗികമായ നില തുടരട്ടെ എന്ന നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത്.എങ്ങനെ കർഷകരെ സഹായിക്കാമെന്ന ചിന്തയിലാണ് ബില്ലിലേക്ക് എത്തിയതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. കാട്ടുപന്നിയെ കൊല്ലാനും തിന്നാനും പറ്റണമെന്നാണ് തന്റെ അഭിപ്രായമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇതിന് അനുമതി വേണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

    അക്രമകാരികളായ വന്യമൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുന്നതിന് 1972ലെ കേന്ദ്ര വന്യജീവി നിയമപ്രകാരം കടുത്ത വ്യവസ്ഥകളാണുള്ളത്. ആറംഗസമിതി രൂപീകരിക്കുകയും ക്യാമറ സ്ഥാപിച്ച് നിരീക്ഷിക്കുകയും വേണം. പിന്നീട് കെണിവെച്ച് പിടികൂടണം എന്നാണ് വ്യവസ്ഥ. ഇതിനും കഴിയാതെ വന്നാൽ മാത്രമാണ് വെടിവെച്ചു പിടികൂടാനുള്ള വ്യവസ്ഥ. ഇന്ന് ചേർന്ന പ്രത്യേക മന്ത്രിസഭാ യോഗം ഈ കർശന വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഇളവ് നൽകുന്ന നിയമ ഭേദഗതിക്കാണ് അംഗീകാരം നൽകിയത്. സ്വകാര്യ ഭൂമിയിലെ ചന്ദനം മുറിക്കാൻ അനുമതി നൽകുന്ന വനം നിയമ ഭേദഗതി ബില്ലും നിയമസഭയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചു. വനംവകുപ്പിന്റെ അനുമതിയോടെ ചന്ദനമരം മുറിച്ചു നീക്കാം എന്നാണ് വ്യവസ്ഥ.

    മ​നു​ഷ്യ​രെ ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ന്ന മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളെ കൊ​ല്ലാ​ൻ വ്യ​വ​സ്ഥ

    നി​ർ​ദി​ഷ്ട നി​യ​മ ഭേ​ദ​ഗ​തി പ്ര​കാ​രം ജ​ന​വാ​സ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലി​റ​ങ്ങി മ​നു​ഷ്യ​രെ ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ന്ന വ​ന്യ​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളെ കൊ​ല്ലാ​ൻ വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ണ്ടെ​ന്ന​താ​ണ് പ്ര​ത്യേ​ക​ത. ഇ​ത​നു​സ​രി​ച്ച് വ​ന്യ​ജീ​വി ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ആ​ർ​ക്കെ​ങ്കി​ലും ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്കേ​റ്റാ​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​റോ ചീ​ഫ് ഫോ​റ​സ്റ്റ് ക​ൺ​സ​ർ​വേ​റ്റ​റോ അ​ക്കാ​ര്യം ചീ​ഫ് വൈ​ൽ​ഡ് ലൈ​ഫ് വാ​ർ​ഡ​ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്താ​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് മ​റ്റ് ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ടി കാ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കാ​തെ ആ ​മൃ​ഗ​ത്തെ കൊ​ല്ലു​ന്ന​ത് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള തു​ട​ർ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കാം.

    ഇ​തി​ന് പു​റ​മെ പ​ട്ടി​ക ര​ണ്ടി​ലെ വ​ന്യ​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ർ​ധി​ച്ചാ​ൽ കേ​ന്ദ്ര അ​നു​മ​തി കൂ​ടാ​തെ​ത​ന്നെ ജ​ന​ന നി​യ​ന്ത്ര​ണം, നാ​ടു​ക​ട​ത്ത​ൽ എ​ന്നി​വ​ക്കും ബി​ല്ലി​ൽ വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ണ്ട്. ഇ​പ്പോ​ൾ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​നാ​ണ് അ​ധി​കാ​രം. ഇ​തി​നു പ​ക​രം സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് ഈ ​അ​ധി​കാ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നും ബി​ല്ലി​ൽ വ്യ​വ​സ്ഥ ചേ​ർ​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. നേ​ര​ത്തേ കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​യെ ക്ഷു​ദ്ര​ജീ​വി​യാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന ആ​വ​ശ്യം കേ​ന്ദ്രം അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ഭേ​ദ​ഗ​തി ബി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​ത്.

    ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച​ത് കോ​ടി​ക​ൾ; എ​ല്ലാം പ​രാ​ജ​യം

    അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ 486 പേ​രാ​ണ് വ​ന്യ​ജീ​വി ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ സം​സ്ഥാ​ത്ത് കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത്. കോ​ടി​ക​ളു​ടെ കൃ​ഷി നാ​ശ​വു​മു​ണ്ടാ​യി. ഇ​തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ വ​ന്യ​ജീ​വി ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന ജി​ല്ല​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ് ഇ​ടു​ക്കി. മ​നു​ഷ്യ-​വ​ന്യ​ജീ​വി സം​ഘ​ർ​ഷം പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​ണ് കോ​ടി​ക​ൾ മു​ട​ക്കി സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ, ശാ​ശ്വ​ത പ​രി​ഹാ​രം അ​ക​ലെ​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ ര​ണ്ടാം പി​ണ​റാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ നേ​രി​ട്ട ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ത​ല​വേ​ദ​ന വ​നം വ​കു​പ്പി​നെ ചു​റ്റി​പ്പ​റ്റി​യു​ള്ള ഇ​ത്ത​രം വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി​രു​ന്നു. വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്ത് ക​ട​ക്കു​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പം മ​ല​യോ​ര മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ഒ​പ്പം നി​ർ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യും ബി​ൽ പാ​സാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ സ​ർ​ക്കാ​റി​നു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, കേ​ന്ദ്ര അ​നു​മ​തി​യെ​ന്ന വ​ലി​യ ക​ട​മ്പ ബി​ല്ലി​നു​ണ്ട് എ​ന്ന​താ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ നേ​രി​ടു​ന്ന വെ​ല്ലു​വി​ളി.

    News Summary - Violent animals can be killed; Wildlife Amendment Bill introduced in Niyamasabha
