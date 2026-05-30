കോളജ് ഡേ പരിപാടിയിൽ പുറത്തുനിന്നെത്തിയവരുടെ അക്രമം; വിദ്യാർഥിയുടെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 30 May 2026 1:13 PM IST
Updated Ondate_range 30 May 2026 1:33 PM IST
കോളജ് ഡേ പരിപാടിയിൽ പുറത്തുനിന്നെത്തിയവരുടെ അക്രമം; വിദ്യാർഥിയുടെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടുtext_fields
bookmark_border
News Summary - Violence by outsiders at College Day event; Student suffers serious eye injury
തിരുവനന്തപുരം: കോളജ് ഡേ പരിപാടിക്കിടെ പുറത്തുനിന്നെത്തിയവർ വിദ്യാർഥികളെ ക്രൂരമായി മർദിച്ചതായി പരാതി. വെഞ്ഞാറമൂട് മുസ്ലിം അസോസിയേഷൻ എൻജിനീയറിങ് കോളജിലാണ് സംഭവം.
കോളജിലെ വിദ്യാർഥിയും ചെങ്കോട്ടുകോണം സ്വദേശിയുമായ അൽ അമീനാണ് (20) മർദനമേറ്റത്. മദ്യപസംഘത്തിന്റെ ആക്രമണത്തിൽ വിദ്യാർഥിയുടെ ഒരു കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു.
കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച മദ്യപസംഘം വിദ്യാർഥികളുമായി തർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു. പിന്നീടാണ് സംഘം വിദ്യാർഥികളെ മർദിച്ചത്. വിദ്യാർഥിയുടെ മുഖത്ത് ഇടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടും ഇതുവരെ പ്രതികളെ പൊലീസ് പിടികൂടിയില്ലെന്നാണ് ആക്ഷേപം.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story