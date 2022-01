നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ ലംഘനം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 452 കേസുകള്‍; മാസ്ക് ധരിക്കാത്തത് 5000 പേര്‍

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ തിരുവനന്തപുരം: കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ലംഘിച്ചതിന് സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ ഇന്ന് 452 പേര്‍ക്കെതിരെ കേസെടുത്തതായി പൊലീസ്. ഇന്ന് അറസ്റ്റിലായത് 229 പേരാണ്. 115 വാഹനങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തു. മാസ്ക് ധരിക്കാത്ത 5000 സംഭവങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. ക്വാറന്‍റീൻ ലംഘിച്ചതിന് ഒരു കേസും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തതായി സ്റ്റേറ്റ് പൊലീസ് മീഡിയ സെന്‍റർ അറിയിച്ചു.

ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്കു ചുവടെ (കേസിന്‍റെ എണ്ണം, അറസ്റ്റിലായവര്‍, കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത വാഹനങ്ങള്‍ എന്ന ക്രമത്തില്‍) തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി - 56, 22, 16



തിരുവനന്തപുരം റൂറല്‍ - 12, 9, 4

കൊല്ലം സിറ്റി - 4, 0, 0

കൊല്ലം റൂറല്‍ - 3, 3, 0

പത്തനംതിട്ട - 43, 38, 0

ആലപ്പുഴ - 8, 4, 0

കോട്ടയം - 10, 10, 33

ഇടുക്കി - 55, 2, 0

എറണാകുളം സിറ്റി - 69, 4, 2

എറണാകുളം റൂറല്‍ - 34, 6, 1

തൃശൂര്‍ സിറ്റി - 3, 3, 0

തൃശൂര്‍ റൂറല്‍ - 8, 8, 0

പാലക്കാട് - 2, 1, 0

മലപ്പുറം - 1, 0, 0

കോഴിക്കോട് സിറ്റി - 16, 20, 3

കോഴിക്കോട് റൂറല്‍ - 18, 18, 0

വയനാട് - 30, 0, 0

കണ്ണൂര്‍ സിറ്റി - 11, 11, 27

കണ്ണൂര്‍ റൂറല്‍ - 33, 33, 29

കാസര്‍കോട് - 36, 37, 0 Show Full Article

News Summary -

Violation of regulations: 452 cases in the state today; 5,000 people did not wear masks