    ട്രൈബ്യൂണൽ ഉത്തരവ് കാറ്റിൽപറത്തി വീണ്ടും വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റുമാരുടെ സ്ഥലംമാറ്റം

    ട്രൈബ്യൂണൽ ഉത്തരവ് കാറ്റിൽപറത്തി വീണ്ടും വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റുമാരുടെ സ്ഥലംമാറ്റം
    പാ​ല​ക്കാ​ട്: വി​ല്ലേ​ജ് ഫീ​ൽ​ഡ് അ​സി​സ്റ്റ​ന്റു​മാ​രു​ടെ സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റം ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ അ​ല്ലാ​തെ ന​ട​ത്താ​ൻ പാ​ടി​ല്ലെ​ന്ന അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റി​വ് ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ലി​ന്റെ ഉ​​ത്ത​ര​വി​നും ലാ​ൻ​ഡ് റ​വ​ന്യൂ ക​മീ​ഷ​ണ​റു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​നും റ​വ​ന്യൂ​വ​കു​പ്പി​ൽ പു​ല്ലു​വി​ല.

    നേ​ര​ത്തേ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ആ​ല​പ്പു​ഴ, പാ​ല​ക്കാ​ട്, തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ വി​ല്ലേ​ജ് ഫീ​ൽ​ഡ് അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ത​സ്തി​ക​യി​ലെ (വി.​എ​ഫ്.​എ) ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റി​യ ഉ​ത്ത​ര​വ് ലാ​ൻ​ഡ് റ​വ​ന്യൂ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് തൃ​ശൂ​ർ, പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ ആ​റു​പേ​രെ സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റി​യ​ത്.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 18ന് ​പാ​ല​ക്കാ​ട് ചി​റ്റൂ​ർ ത​ഹ​സി​ൽ​ദാ​റും 27ന് ​തൃ​​ശൂ​ർ ത​ല​പ്പി​ള്ളി ത​ഹ​സി​ൽ​ദാ​റു​മാ​ണ് ആ​റു​പേ​രെ വീ​തം സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റി ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി​യ​ത്.വി​ല്ലേ​ജ് ഫീ​ൽ​ഡ് അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ത​സ്തി​ക​യി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ പൊ​തു സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റം ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പോ​ർ​ട്ട​ലാ​യ എ​ച്ച്.​ആ​ർ.​എം.​എ​സ് മു​ഖേ​ന മാ​ത്ര​മേ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ പാ​ടു​ള്ളൂ​വെ​ന്നാ​ണ് നേ​ര​ത്തേ​യു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശം. ആ ​സം​വി​ധാ​ന​മൊ​രു​ങ്ങും​വ​രെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ കൂ​ട്ട സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത് നി​രോ​ധി​ച്ച് കേ​ര​ള അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റി​വ് ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ലി​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വ് നി​ല​വി​ലു​ണ്ട്.

    ലാ​ൻ​ഡ് റ​വ​ന്യൂ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ക​ല​ക്ട​ർ​മാ​ർ​ക്ക് ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. ജി​ല്ല നി​യ​മ​നാ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ അ​ല്ലാ​ത്ത തൃ​ശൂ​ർ ത​ഹ​സി​ൽ​ദാ​ർ, ചേ​ർ​ത്ത​ല ത​ഹ​സി​ൽ​ദാ​ർ, പാ​ല​ക്കാ​ട് എ.​ഡി.​എം എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട്ടം ലം​ഘി​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ വി​ല്ലേ​ജ് ഫീ​ൽ​ഡ് അ​സി​സ്റ്റ​ന്റു​മാ​രു​ടെ സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ കോ​ട​തി​യ​ല​ക്ഷ്യം ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ സം​ഘ​ട​ന ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്ത​പ്പോ​ഴാ​ണ് ലാ​ൻ​ഡ് റ​വ​ന്യൂ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ മൂ​ന്നു ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ നേ​ര​ത്തേ ന​ട​ത്തി​യ സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ​ത്.

