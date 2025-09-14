Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    14 Sept 2025 7:08 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Sept 2025 7:08 PM IST

    വി​ജ​യ​ന്റെ മ​രു​മ​ക​ൾ പ​ത്മ​ജ​യു​ടെ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ശ്ര​മം; കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ൽ

    വി​ജ​യ​ന്റെ മ​രു​മ​ക​ൾ പ​ത്മ​ജ​യു​ടെ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ശ്ര​മം; കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ൽ
    യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ക​ൽ​പ​റ്റ​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​പ്ര​ക​ട​നം

    സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി: ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ചെ​യ്ത മു​ൻ ഡി.​സി.​സി ട്ര​ഷ​റ​ർ എ​ൻ.​എം. വി​ജ​യ​ന്റെ മ​രു​മ​ക​ൾ പ​ത്മ​ജ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​ക്ക് ശ്ര​മി​ച്ച​തോ​ടെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ൽ. കൊ​ല​യാ​ളി കോ​ൺ​ഗ്ര​സേ നി​ന​ക്കി​താ ഒ​രു​ ഇ​ര കൂ​ടി..., എ​ന്ന് ആ​ത്മ​ഹ​ത്യക്കു​റി​പ്പ് എ​ഴു​തി​വെ​ച്ചാ​ണ് കൈ ​ഞ​ര​മ്പ് മു​റി​ച്ച​ത്.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി​യി​ൽ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ കാ​ണു​മ്പോ​ൾ കെ.​പി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ണ്ണി ജോ​സ​ഫ്, ഐ.​സി. ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ, ടി. ​സി​ദ്ദീ​ഖ് എം.​എ​ൽ.​എ തു​ട​ങ്ങി​യ നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ആ​ഞ്ഞ​ടി​ച്ചി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ജൂ​ൺ 30ന് ​മു​മ്പ് ര​ണ്ട​ര​കോ​ടി​യു​ടെ ബാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ തീ​ർ​ക്കാ​മെ​ന്ന വാ​ഗ്ദാ​നം പാ​ലി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. ഇ​തു സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു​ള്ള എ​ഗ്രി​മെ​ന്റും കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് ല​ഭി​ച്ചി​ല്ല.

    എ​ഗ്രി​മെ​ന്റ് ടി. ​സി​ദ്ദീ​ഖ് എം.​എ​ൽ.​എ വാ​ങ്ങി​യ​താ​യാ​ണ് മ​റു​പ​ടി ല​ഭി​ച്ച​ത്. പ​ത്മ​ജ​യു​ടെ ഭ​ർ​ത്താ​വും എ​ൻ.​എം. വി​ജ​യ​ന്റെ മൂ​ത്ത​മ​ക​നു​മാ​യ വി​ജേ​ഷ് പ​ക്ഷാ​ഘാ​തം വ​ന്ന​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​ണ്. താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന വീ​ടും സ്ഥ​ല​വും ബ​ത്തേ​രി അ​ർ​ബ​ൻ ബാ​ങ്കി​ൽ പ​ണ​യ​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്നും മാ​ന​സി​ക​മാ​യി ത​ക​ർ​ത്തു​വെ​ന്നും ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ശ്ര​മ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി​യി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ ചി​കി​ത്സ​ക്കി​ടെ അ​വ​ർ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു. പ​ത്മ​ജ​യു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​നി​ല തൃ​പ്തി​ക​ര​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും ഒ​രു​ദി​വ​സം ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ത​ങ്ങാ​നാ​ണ് ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച​ത്.

    എം.​എ​ൽ.​എ ഓ​ഫി​സി​ലേ​ക്ക് ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ മാ​ർ​ച്ച്

    ക​ൽ​പ​റ്റ: പ​ത്മ​ജ​യു​ടെ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ശ്ര​മ​ത്തി​ൽ ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ര്‍ പു​തി​യ ബ​സ് സ്റ്റാ​ന്‍ഡി​ലെ എം.​എ​ല്‍.​എ ഓ​ഫി​സി​ലേ​ക്ക് മാ​ര്‍ച്ച് ന​ട​ത്തി. എ​ൻ.​എം. വി​ജ​യ​ന്റെ ക​ട​ബാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ തീ​ർ​ക്കാ​മെ​ന്ന നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ ഉ​റ​പ്പ് ലം​ഘി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ് ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ശ്ര​മ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മെ​ന്നും ആ​രോ​പി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​തി​ഷേ​ധം. പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​രെ ഓ​ഫി​സി​ന് മു​ന്നി​ല്‍ പൊ​ലി​സ് ത​ട​ഞ്ഞു. പൊ​ലി​സും ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​രും ത​മ്മി​ലു​ണ്ടാ​യ ഉ​ന്തും​ത​ള്ളി​ലും എം.​എ​ല്‍.​എ ഓ​ഫി​സി​ന് മു​ന്നി​ലെ ഗ്ലാ​സു​ക​ള്‍ക്ക് കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ള്‍ സം​ഭ​വി​ച്ചു.

    തു​ട​ർ​ന്ന് ഐ.​സി. ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​നും ടി. ​സി​ദ്ദീ​ഖ് എം.​എ​ൽ.​എ സ്ഥാ​നം രാ​ജി​വെ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ടൗ​ണി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധ പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്തി. ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​എം ഫ്രാ​ൻ​സി​സ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യേ​റ്റ് മെം​ബ​ർ ടി.​പി ഋ​തു​ശോ​ഭ്, ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ കെ.​വി അ​നീ​ഷ്, ഇ​ന്ദു പ്ര​ഭ, സി​ബി​ൽ ബാ​ബു, കെ. ​വി​നീ​ഷ്, നി​ധീ​ഷ് സോ​മ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ എം.​എ​ൽ.​എ ഓ​ഫി​സി​ലേ​ക്ക് ​നട​ത്തി​യ മാ​ർ​ച്ച് പൊ​ലീസ് ത​ട​യു​ന്നു

    ദേ​ശീ​യ​പാ​ത ഉ​പ​രോ​ധി​ച്ച് യു.​ഡി.​എ​ഫ്

    ക​ൽ​പ​റ്റ: അ​ഡ്വ. ടി. ​സി​ദ്ദീ​ഖ് എം.​എ​ല്‍.​എ​യു​ടെ ഓ​ഫി​സി​ലേ​ക്ക് ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ ന​ട​ത്തി​യ മാ​ര്‍ച്ചി​ന് പി​ന്നാ​ലെ യു.​ഡി.​എ​ഫ് നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ടൗ​ണി​ല്‍ ദേ​ശീ​യ​പാ​ത ഉ​പ​രോ​ധി​ച്ചു. ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റോ​ടെ​യാ​ണ് മു​നിസി​പ്പ​ല്‍ ബ​സ് സ്റ്റാ​ന്‍ഡി​ന് മു​ന്നി​ല്‍ റോ​ഡ് ഉ​പ​രോ​ധി​ച്ച​ത്. ടൗ​ണി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധ പ്ര​ക​ട​ന​വും യോ​ഗ​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. അ​ഡ്വ. ടി. ​സി​ദ്ദീ​ഖ് എം.​എ​ൽ.​എ, യു.​ഡി.​എ​ഫ് നി​യോ​ജ​ക​മ​ണ്ഡ​ലം ക​ൺ​വീ​ന​ർ പി.​പി. ആ​ലി, ബി. ​സു​രേ​ഷ് ബാ​ബു, ന​ജീ​ബ് ക​ര​ണി, ബി​നു തോ​മ​സ്, ഗി​രീ​ഷ് ക​ൽ​പ​റ്റ, ഗോ​കു​ൽ​ദാ​സ് കോ​ട്ട​യി​ൽ, ഹ​ർ​ഷ​ൽ കോ​ന്നാ​ട​ൻ, ഒ.​വി. റോ​യ്, എം.​പി. ബാ​പ്പു, ജ്യോ​തി​ഷ് വൈ​ത്തി​രി, സി. ​സു​രേ​ഷ് ബാ​ബു, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബാ​വ, കെ. ​അ​ജി​ത, ഡി​ന്റോ ജോ​സ്, പി.​ആ​ർ. ബി​ന്ദു തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ സ​മ​രം രാ​ഷ്ട്രീ​യപ്രേ​രി​തം -ടി. ​സി​ദ്ദീ​ഖ്

    ക​ല്‍പ​റ്റ: എം.​എ​ന്‍ വി​ജ​യ​ന്റെ മ​രു​മ​ക​ളു​ടെ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ പ്രേ​ര​ണ​യു​ടെ പേ​രി​ല്‍ ത​ന്റെ ഓ​ഫി​സി​ലേ​ക്ക് ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ ന​ട​ത്തി​യ സ​മ​രം രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്രേ​രി​ത​മാ​ണെ​ന്ന് ടി. ​സി​ദ്ദീ​ഖ് എം.​എ​ൽ.​എ. പാ​ര്‍ട്ടി​യു​ടെ നി​ര്‍ദേ​ശ​മ​നു​സ​രി​ച്ചാ​ണ് കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബാ​ധ്യ​ത​ക​ള്‍ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ള്‍ ന​ട​ത്തി​യ​ത്. കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ ജീ​വ​നോ​പാ​ധി​ക​ള്‍ മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​ന്‍ 20 ല​ക്ഷം ന​ല്‍കി​യി​രു​ന്നു. സ്വ​കാ​ര്യ ധ​ന​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലു​ള്ള വാ​യ്പ പാ​ര്‍ട്ടി ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​താ​ണ്. ഈ ​വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലും പ​ണം ക​ണ്ടെ​ത്താ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് കാ​ല​താ​മ​സം നേ​രി​ട്ടി​രു​ന്നു. എ​ങ്കി​ലും പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണാ​ന്‍ സാ​ധി​ച്ചു.

    സു​ല്‍ത്താ​ന്‍ ബ​ത്തേ​രി അ​ര്‍ബ​ന്‍ ബാ​ങ്കി​ലെ വാ​യ്പ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ള്‍ ന​ട​ത്തു​ക​യാ​ണ്. വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ച​ര്‍ച്ച ന​ട​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ശേ​ഷം തു​ക​യും ബാ​ങ്കി​ല്‍ അ​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. വി​ഷ​യ​ത്തി​ല്‍ കു​ടും​ബ​ത്തെ ഫോ​ണ്‍ വി​ളി​ക്കു​ക​യോ നേ​രി​ട്ട് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ക​യോ ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ല. വി​ജ​യ​ന്റെ മ​ക​ന്‍ വി​ജേ​ഷി​ന്റെ ആ​ശു​പ​ത്രി ചെ​ല​വ് താ​ന്‍ നേ​രി​ട്ടാ​ണ് ഇ​ട​പെ​ട്ട് ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​ത്. ഈ ​പ​ണ​ത്തി​ന്റെ ബാ​ധ്യ​ത താ​ന്‍ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തൊ​ന്നും പു​റ​ത്തു​പ​റ​യാ​ന്‍ വേ​ണ്ടി ചെ​യ്ത​ത​ല്ല. എ​ന്നാ​ല്‍ ത​ന്നെ​ക്കൊ​ണ്ട് സി.​പി.​എ​മ്മും ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ​യും പ​റ​യി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും സി​ദ്ദി​ഖ് എം.​എ​ല്‍.​എ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ആ​ക്ര​മ​ണം പ്ര​തി​ഷേ​ധാ​ര്‍ഹം -സ​ണ്ണി ജോ​സ​ഫ്

    ക​ൽ​പ​റ്റ: ടി.​സി​ദ്ദീ​ഖ് എം.​എ​ല്‍.​എ​യു​ടെ ക​ല്‍പ​റ്റ​യി​ലെ ഓ​ഫി​സ് ആ​ക്ര​മി​ച്ച സി.​പി.​എം ന​ട​പ​ടി​യി​ല്‍ പ്ര​തി​ഷേ​ധം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി കെ.​പി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ണ്ണി ജോ​സ​ഫ്. എ​ന്തു​കാ​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ലാ​ണ് എം.​എ​ല്‍.​എ​യു​ടെ ഓ​ഫി​സ് ആ​ക്ര​മി​ച്ച​തെ​ന്ന് സി.​പി.​എം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്ക​ണം. അ​ണി​ക​ളെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ന്‍ സി.​പി.​എം ത​യാ​റാ​ക​ണ​മെ​ന്നും അ​തി​ന് ത​യാ​റ​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ നേ​രി​ടു​ന്ന​തി​ന് കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് നി​ര്‍ബ​ന്ധി​ത​മാ​കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ളെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത് നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ മു​ന്നി​ല്‍ കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ന്‍ പൊ​ലീ​സ് ത​യാ​റാ​ക​ണ​മെ​ന്നും സ​ണ്ണി ജോ​സ​ഫ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    കു​ടും​ബം ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ന്ന കൊ​ല​യാ​ളി പാ​ർ​ട്ടി -ബി.​ജെ.​പി

    സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി: എ​തി​ർ​ശ​ബ്ദ​ങ്ങ​ളു​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​വ​രെ കു​ടും​ബ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ഇ​ല്ലാ​യ്മ ചെ​യ്യു​ന്ന പാ​ർ​ട്ടി​യാ​യി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് മാ​റി​യെ​ന്ന് ബി.​ജെ.​പി ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പ്ര​ശാ​ന്ത് മ​ല​വ​യ​ൽ. എ​ൻ.​എം വി​ജ​യ​ന്റെ മ​രു​മ​ക​ൾ പ​ത്മ​ജ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​ക്ക് ശ്ര​മി​ച്ച​തി​ന് പി​ന്നി​ൽ ജി​ല്ല​യി​ലെ എം.​എ​ൽ.​എ​യ​ട​ക്ക​മു​ള്ള നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ മാ​ന​സി​ക പീ​ഡനം മൂ​ല​മാ​ണ്. പ്രി​യ​ങ്ക ഗാ​ന്ധി ജി​ല്ല​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​ട്ടും ഒ​രു പ്ര​തി​ക​ര​ണം ന​ട​ത്താ​ത്ത​തും വീ​ടു​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​ത്ത​തും അ​പ​ല​പ​നീ​യ​മാ​ണെ​ന്നും പ്ര​ശാ​ന്ത് മ​ല​വ​യ​ൽ പ​ത്മ​ജ​യെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച ശേ​ഷം മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

