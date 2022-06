'നിശബ്ദതയാണ് ഏറ്റവും മികച്ച മറുപടി, അവസാനം സത്യം ജയിക്കും' പ്രതികരണവുമായി വിജയ് ബാബു

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article കൊച്ചി: യുവനടിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിലെ പ്രതിയായ നടൻ വിജയ് ബാബു പ്രതികരണവുമായി ഫേസ്ബുക്കിൽ. 'നിശബ്ദതയാണ് ഏറ്റവും മികച്ച മറുപടി' എന്നെഴുതിയ ചിത്രത്തോടൊപ്പമാണ് വിജയ് ബാബുവിന്റെ കുറിപ്പ്. എന്തു സംഭവിച്ചാലും പ്രകോപിതനാകില്ലെന്നും സത്യം ജയിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കുറിച്ചു.

പോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ: ''എന്തു സംഭവിച്ചാലും പ്രകോപിതനാകില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കില്ല. അന്വേഷണവുമായി നൂറു ശതമാനം സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്. അവസാനം സത്യം ജയിക്കും. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.''

പീഡനക്കേസിൽ തിങ്കളാഴ്ച വിജയ് ബാബുവിന്റെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ആവശ്യമെങ്കിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനും അഞ്ചുലക്ഷം രൂപയുടെയും രണ്ട് ആൾജാമ്യത്തിന്റെയും പിൻബലത്തിൽ ജാമ്യം അനുവദിക്കാനും കോടതി അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ എറണാകുളം സൗത്ത് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിജയ് ബാബു ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരായിരുന്നു.

Vijay Babu responds, "Silence is the best answer, and in the end the truth will prevail."