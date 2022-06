വിജയ് ബാബുവിനെ രണ്ടാം ദിവസവും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article കൊ​ച്ചി: പു​തു​മു​ഖ ന​ടി​യെ പീ​ഡി​പ്പി​ച്ച കേ​സി​ൽ വി​ദേ​ശ​ത്ത് ഒ​ളി​വി​ലാ​യി​രു​ന്ന ന​ട​നും നി​ർ​മാ​താ​വു​മാ​യ വി​ജ​യ് ബാ​ബുവിനെ പൊലീസ് ഇന്നും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. ഇന്നലെ എ​റ​ണാ​കു​ളം ടൗ​ൺ സൗ​ത്ത് പൊ​ലീ​സ് ഒമ്പതു മണിക്കൂർ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ ഒമ്പതിന് ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് വിട്ടയക്കുകയും അതുപ്രകാരം വിജയ് ബാബു വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യലിന് എത്തുകയുമായിരുന്നു.

39 ദി​വ​സം നീ​ണ്ട വി​ദേ​ശ​വാ​സ​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രതി കൊ​ച്ചി​യി​ൽ തി​രി​ച്ചെ​ത്തിയത്. നേ​രെ ആ​ലു​വ​യി​ലെ ആ​ഞ്ജ​നേ​യ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലേ​ക്കാ​ണ്​ പോ​യ​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

കേ​സ് കെ​ട്ടി​ച്ച​മ​ച്ച​താ​ണെ​ന്നും സി​നി​മ​യി​ൽ അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കാ​ത്ത​തി​ലു​ള്ള വൈ​രാ​ഗ്യ​മാ​ണ് പ​രാ​തി​ക്ക് പി​ന്നി​ലെ​ന്നുമാണ് ഇയാൾ മൊ​ഴി ന​ൽ​കിയത്. ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷ‍ി സ​മ്മ​ത​പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള ലൈം​ഗി​ക ​ബ​ന്ധ​മാ​യി​രു​ന്നു പ​രാ​തി​ക്കാ​രി​യു​മാ​യു​ണ്ടാ​യ​തെ​ന്നും വി​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്ക് ക​ട​ക്കാ​ൻ ആ​രും സ​ഹാ​യി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും ഇ​യാ​ൾ അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

ക​ഴി​ഞ്ഞ ഏ​പ്രി​ൽ 26നാ​ണ് സി​നി​മ​യി​ൽ അ​വ​സ​രം വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്ത് ഇ​യാ​ൾ പീ​ഡ​ന​ത്തി​ന് ഇ​ര​യാ​ക്കി​യെ​ന്ന് ന​ടി വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി​യും ന​ൽ​കി. പീ​ഡ​നം, ഇ​ര​യു​ടെ പേ​ര് വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ ഇ​ങ്ങ​നെ ര​ണ്ട് കേ​സാ​ണ് വി​ജ​യ് ബാ​ബു​വി​നെ​തി​രെ​യു​ള്ള​ത്.

