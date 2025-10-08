Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    date_range 8 Oct 2025 7:13 AM IST
    date_range 8 Oct 2025 7:13 AM IST

    വയനാട് പുനരധിവാസ പട്ടികയിലെ ക്രമക്കേട് വിജിലൻസ് പരിശോധിക്കും

    Government to build houses for Wayanad landslide victims
    വയനാട് ഉരുൾബാധിതർക്ക് സർക്കാർ നിർമിച്ചു നൽകുന്ന വീട്

    ക​ൽ​പ​റ്റ: മു​ണ്ട​ക്കൈ-​ചൂ​ര​ൽ​മ​ല ഉ​രു​ൾ ദു​ര​ന്ത​ബാ​ധി​ത​രു​ടെ പു​ന​ര​ധി​വാ​സ​ത്തി​ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ വ്യാ​പ​ക ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ണ്ടാ​യെ​ന്ന പ​രാ​തി​യി​ൽ പ്രാ​ഥ​മി​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് വി​ജി​ല​ൻ​സ് ഉ​ത്ത​ര​വ്. ദു​ര​ന്ത​ബാ​ധി​ത​രു​ടെ സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ ജ​ന​ശ​ബ്ദം ആ​ക്ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ്രാ​ഥ​മി​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി എ​ത്ര​യും​പെ​ട്ടെ​ന്ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ വി​ജി​ല​ൻ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റാ​ണ് ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട​ത്. വി​ജി​ല​ൻ​സ് സി.​ഐ അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ലീ​ലി​നാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ ചു​മ​ത​ല.

    നി​ല​വി​ൽ പ​ല ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച ഗു​ണ​ഭോ​ക്തൃ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ 451 പേ​രാ​ണ് ഇ​ടം നേ​ടി​യ​ത്. ഇ​തി​ൽ അ​വ​സാ​നം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച 49 പേ​രു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ നി​ര​വ​ധി അ​ന​ർ​ഹ​ർ ക​ട​ന്നു​കൂ​ടി​യെ​ന്നും സ്ഥ​ലം മാ​റി​പ്പോ​യ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് തി​രി​മ​റി ന​ട​ത്തി​യ​തെ​ന്നു​മാ​ണ് ആ​രോ​പ​ണം. സ്വ​ന്ത​മാ​യി ഒ​രു ​സെ​ന്റ് ഭൂ​മി പോ​ലു​മി​ല്ലാ​ത്ത പാ​ടി​ക​ളി​ൽ താ​മ​സി​ച്ച കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ദു​ര​ന്ത​ബാ​ധി​ത​രാ​യ 173 പേ​ർ ഇ​പ്പോ​ഴും പു​റ​ത്ത് നി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ൾ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​മു​മ്പ് പ്ര​ദേ​ശ​ത്തു​നി​ന്ന് താ​മ​സം മാ​റി​പ്പോ​യ​വ​ര​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​രെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ തി​രു​കി​ക്ക​യ​റ്റി​യ​താ​യി ദു​ര​ന്ത​ബാ​ധി​ത​ർ ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്നു.

    എ​ൽ​സ്റ്റ​ൺ എ​സ്റ്റേ​റ്റി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ വീ​ട് നി​ർ​മി​ച്ചു​ന​ൽ​കാ​ൻ നി​ര​വ​ധി സ​ന്ന​ദ്ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ ത​യാ​റാ​യി​ട്ടും ദു​ര​ന്ത​ബാ​ധി​ത​രി​ൽ പ​ല​രേ​യും ഗു​ണ​ഭോ​ക്തൃ​ലി​സ്റ്റി​ന് പു​റ​ത്ത് നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ന് പി​ന്നി​ൽ ചി​ല ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ ഇ​ട​പെ​ട​ലാ​ണെ​ന്നാ​ണ് ആ​രോ​പ​ണം. ജി​ല്ല ദു​ര​ന്ത നി​വാ​ര​ണ അ​തോ​റി​റ്റി​യെ പോ​ലും നോ​ക്കു കു​ത്തി​യാ​ക്കി കൈ​ക്കൂ​ലി വാ​ങ്ങി​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​രം തി​രി​മ​റി ന​ട​ത്തി​യെ​ന്നും ഇ​തി​ നു ത​ ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ക്ക​ൽ തെ​ളി​വു​ണ്ടെ​ന്നും ആ​ക്ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ആ​രോ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    റേ​ഷ​ൻ കാ​ർ​ഡ് മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​മാ​ക്കി​യാ​ണ് പ​ട്ടി​ക ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​തെ​ന്ന് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഒ​രേ റേ​ഷ​ൻ കാ​ർ​ഡി​ൽ ഉ​ള്ള ര​ണ്ടു​പേ​ർ​ക്ക് ര​ണ്ടു വീ​ടു​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ച​ത് രാ​ഷ്ട്രീ​യ സ്വാ​ധീ​ന​മു​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണെ​ന്നാ​ണ് ദു​ര​ന്ത​ബാ​ധി​ത​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. കൂ​ടാ​തെ, ദു​ര​ന്ത​ത്തി​നു ശേ​ഷം പു​തി​യ​രേ​ഖ​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യാ​ണ് ചി​ല​ർ ടൗ​ൺ​ഷി​പ്പി​ൽ വീ​ടി​ന് അ​ർ​ഹ​രാ​യ​തെ​ന്നും ആ​രോ​ണ​മു​ണ്ട്. അ​വ​സാ​നം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ​ത് 12 പേ​രെ​ങ്കി​ലും അ​ന​ർ​ഹ​രാ​ണെ​ന്ന് ആ​ക്ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം, 14 മാ​സ​മാ​യി​ട്ടും പു​ന​ര​ധി​വാ​സ​ത്തി​നു​ള്ള ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ അ​ന്തി​മ​പ​ട്ടി​ക പു​റ​ത്തി​റ​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് ക​ഴി​യാ​ത്ത​തും വ​ലി​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്ത​ന് ഇ​ട​യാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    TAGS:vigilanceinvestigationirregularitiesWayanad LandslideWayanad rehabilitation
    News Summary - Vigilance to investigate irregularities in Wayanad rehabilitation list
